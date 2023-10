El nombre de Bryan Zaragoza ha aparecido en la primera pregunta que el seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha respondido este miércoles en su rueda de prensa previa al compromiso frente a Escocia. "Está encantado, feliz. Se nota que ha tenido una integración rapidísima en el grupo. Se lo ha facilitado su carácter", ha descrito el técnico, quien ha dejado abierta la posibilidad de que el jugador del Granada sea titular este jueves en el Estadio de la Cartuja. "Por supuesto que podría jugar desde el principio", ha sostenido.

El seleccionador nacional ha afirmado que en el cuerpo técnico están "muy contentos" con el extremo del Granada, "y no solo en el plano humano". "Futbolísticamente, ha interpretado muy bien los conceptos que le hemos transmitido, lo que queremos pedirle", ha detallado, antes de explicar, además, que hubo algo de su conversación con el jugador que le "dejó muy tranquilo". "Le dije ‘Bryan, es una oportunidad muy bonita, nadie te ha regalado nada, te lo has ganado tú con tu rendimiento. ¿Cómo lo ves?’", le planteó De la Fuente. "Míster, no voy a cambiar, voy a seguir siendo el que soy en el campo y fuera", respondió el extremo del Granada, a tenor de lo explicado por el preparador de la Selección.

De la Fuente, a preguntas de los periodistas, ha argumentado tanto su convocatoria como su ausencia en la selección preliminar. "Hay que hacer una prelista, es un protocolo, y tiene su importancia, pero no es definitiva ni excluyente", se ha encogido el técnico, antes de puntualizar que la llamada de Bryan se da en unas circunstancias particulares. "Le estábamos siguiendo, pero, no vamos a dar la espalda a la realidad, se produce una serie de bajas que obligan a sustituir esas posiciones, y nadie mejor en ese momento, que venía además de un gran partido contra el FC Barcelona, que un jugador que, insisto, estaba también bajo nuestro control, bajo seguimiento", ha zanjado.