Karanka: “Las sensaciones de hoy son las mismas que en Córdoba”

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, no se fue satisfecho de la Ciudad Deportiva pese a golear al Linares. "No hay muchos automatismos todavía porque no estamos entrenando como me gustaría. De cara afuera, parece que cuando ganas está todo bien. Las sensaciones hoy son las mismas que en Córdoba. Falta muchísimo", ha lamentado, en relación especialmente a la ausencia de efectivos para completar la plantilla, si bien ha matizado que, a su juicio, los encuentros de pretemporada son "para sumar sesiones, que los jugadores vayan cogiendo ritmo y que no haya lesiones". "No me gusta perder ni en los amistosos, pero, al final, son sesiones. Hay que agradecer a los chicos que están entrenando con nosotros, que están jugando y dando la cara", ha indicado.

En este sentido, ha insistido en que la preparación "es ir sumando sesiones y conociendo a los chicos". "La pretemporada estaba estudiada para eso también. Sabíamos que iba a ser un mercado largo. En otras pretemporadas, me gusta jugar más partidos; en esta, hemos dejado dos semanas libres para poder trabajar", ha aseverado el preparador, quien considera que el stage en Jerez permitirá "convivir, estar juntos". "Quedan esta semana y otras dos limpias para trabajar bien", ha incidido.

Cuestionado sobre el estreno de sus dos porteros, Karanka ha hecho hincapié en que lo que desea de ellos es "que transmitan confianza". "Ninguno tiene que demostrar nada. Los dos están aquí porque son las mejores opciones que hemos encontrado. A partir de aquí, una pelea diaria para que en el primer partido tenga problemas para elegir a uno de los dos", ha abundado, si bien no ha profundizado en un análisis sobre su actuación. "Hay poca valoración: ha hecho una parada buena cada uno".

Por último, cuestionado sobre Bryan Zaragoza, el preparador rojiblanco ha asegurado que "como él, todos están haciendo un trabajo fenomenal". "Él es el que más destaca, pero no ha sido ninguna sorpresa. Sigo pensando lo mismo que el primer día: tiene muchísimo que aprender. No nos podemos equivocar, estamos con 10 o 12 jugadores del filial. Si no estuviera destacando, sí sería preocupante", ha zanjado.