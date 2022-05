Aitor Karanka no concibe el encuentro de esta tarde, a las 16:15 horas, como una final. Es, a su juicio, uno más de cinco en los que buscar el triunfo, aunque la frágil estabilidad anímica del Granada, de la que depende en buena medida la permanencia rojiblanca, esté en juego. A su aterrizaje, el vitoriano encontró un manojo de nervios, un vestuario rebasado por la ansiedad ante el calor de las llamas del descenso. Se aferra a Los Cármenes, casa hostil, para reconstruir la confianza, para convencer de nuevo a sus pupilos de que son, en su mayoría, los mismos que firmaron la mejor campaña de la historia del club y de que pueden salvar la situación. Ello pasa por obtener una victoria ante el Celta de Vigo, en un partido que, más allá de lo moral, es poco menos que vital. Los rivales directos no ceden y una derrota, aun con jornadas por delante, cuelga al reto la etiqueta de proeza.

La calculadora otorga al conjunto rojiblanco la ventaja de depender de sí mismo para mantener la categoría, pese a ostentar al inicio de esta jornada la primera de las tres plazas de descenso. En estas cuentas, a todas luces se antoja esencial vencer al Mallorca la próxima semana, pero la ecuación que formula Karanka contempla, sobre todo, ganar las tres jornadas que le restan al Granada en Los Cármenes. Por eso, el técnico apeló este sábado al empuje de la afición y Milla instó a “cambiar el chip en casa”. La primera oportunidad para hacerlo, que servirá de toma de contacto entre la hinchada y el preparador, le llega al equipo con numerosas e importantes ausencias. Quini, Domingos Duarte y Víctor Díaz, sancionados, se unen a los lesionados Rochina, Torrente y Carlos Neva para comprometer, principalmente, la alineación de cuatro defensas.

Siempre estáis ahí con el @GranadaCF. Por eso necesitamos vuestra fuerza en Los Cármenes. ¡Todos a una!

🔴⚪️

You're always there for @GranadaCF and that's why we need your support at Los Cármenes. Let's all push together! #VamosMiGranada #EternaLucha pic.twitter.com/vJKdgSREiX

— Aitor Karanka (@Karanka) April 30, 2022