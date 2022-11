Jorge Molina rompió este domingo su sequía goleadora. El tanto del ariete frente al Yeclano, el tercero del Granada en el encuentro, puso fin a una racha que se prolongaba desde el siete de mayo, cuando anotó dos goles contra el Mallorca. En lo que iba de curso, pasó una quincena de jornadas sin ver puerta, lastrado por las dificultades que el conjunto rojiblanco ha manifestado para producir peligro sobre la portería rival. No es que hubiera errado una gran cantidad de disparos, sino que el escaso caudal ofensivo del equipo le había impedido tener ocasiones. Intermitente en las alineaciones de Aitor Karanka, solo había conectado hasta este domingo siete disparos, ninguno de ellos entre palos. Tuvo que llegar la Copa para quitarse ese peso de encima y, además, convertirse en el goleador más longevo del torneo, al enjaular la pelota con 40 años y 205 días, ya por delante de Nino, que lo hizo con 40 años y 189 días, como apuntó Relevo.

"No es que hubiera tenido muchas ocasiones y me tirara de los pelos por no marcar. He tenido pocas ocasiones. Siempre es positivo. Refuerza la confianza del equipo y personal", exteriorizó el delantero tras el partido, cuestionado por los medios desplazados a Yecla. Fue titular, junto con Arezo en una doble punta en la que se sintió cómodo, como expresó. Incluso, pudo anotar antes, en una ocasión en la que, habilitado precisamente por el uruguayo, le arrebataron el balón justo cuando armaba el disparo.

El alcoyano había firmado en este sentido el peor inicio de curso de su carrera. Solo recuerda un arranque similar en la temporada 2015/2016, en la que todavía militaba en el Betis. Entonces, necesitó once partidos para ver puerta, ya en diciembre, frente al Celta de Vigo. Ha sido un artillero eficaz en cada campaña que ha disputado, con independencia de la categoría en que se encontrara. De hecho, la última vez que pisó Segunda División, ya con la elástica del Getafe, dejó 22 muescas.

Con el Granada, apenas necesitó tres duelos para estrenar su cuenta goleadora a su llegada, en 2021. Perforó por primera vez la red de Los Cármenes frente al Lokomotive Tbilisi en la fase previa de la UEFA Europa League. En el ejercicio posterior, el 2021/2022, abrió su cuenta goleadora en octubre contra el Getafe, después de competir en siete duelos sin acariciar la red.

Hasta ahora, ha sido un referente goleador en el cuadro nazarí, con 15 goles entre todas las competiciones en su primera temporada en Los Cármenes y 12 en la segunda, en la que, precisamente, fue protagonista del descenso por no anotar el que, desde el punto de penalti, habría otorgado la permanencia al equipo. Dispuesto a ser uno de los estandartes rojiblancos en el ascenso, continuó en la plantilla tras la pérdida de categoría, sin dudarlo un instante, aunque en los planes de Karanka era el segundo delantero del equipo. Por delante, un reconvertido José Callejón no mucho más acertado frente a la portería contraria.

Son 14 los encuentros que Jorge Molina ha disputado, aunque solo ha escuchado su nombre entre los titulares en cinco de ellos. Ha jugado cada duelo desde la visita a Andorra, a la que llegó con solo nueve minutos sobre sus botas, pero no pudo inaugurar su cuenta particular hasta la visita a Yecla, anulado en Ponferrada el único tiro que logró enviar a la red. El cambio en el banquillo y la predilección de Paco López por jugar con dos delanteros le otorgan una oportunidad de volver a ser importante en el conjunto rojiblanco, así como de sumar ocasiones que le permitan mejorar sus guarismos. Por el momento, con el valenciano en el banco ha comenzado de la mejor forma posible.