Escribá: "Estoy convencido de que con once jugadores habríamos ganado"

En vista de cómo se desarrolló el encuentro en El Alcoraz, Fran Escribá se conforma con las tablas entre el Granada y el Huesca. "Con las circunstancias que se dieron, estoy contento por el punto. Si hubiéramos marcado primero, no lo estaría tanto, pero hemos remontado con diez", ha expresado el técnico rojiblanco, quien ha insistido en que antes de que Ricard viera la cartulina roja, el cuadro nazarí "fue superior". "La expulsión, lógicamente, nos condicionó. Aun así, no recuerdo ninguna parada de Luca, con lo cual creo que defendimos muy bien", ha resuelto, para más adelante señalar que, por ello, el empate "es más que merecido". "Incluso estoy convencido de que con once hubiéramos ganado", ha apostillado.

"Me quedo con el esfuerzo tan enorme que hemos hecho. El punto, para mí, es sobradamente merecido", ha insistido el técnico, quien ha asegurado haber visto "muy bien" al Huesca. "Con independencia de que todos a veces jugamos mejor o peor, es un equipo que compite fenomenal y hoy ha vuelto a competir muy bien. También es mérito nuestro que le hemos reducido en muchas situaciones de ataque cuando es un equipo que genera mucho. Hemos defendido muy bien el balón parado, que sabemos que es una de las armas que tiene", ha ahondado, antes de explicar por qué no retiró a un delantero del campo tras la expulsión. "Estábamos valorando la opción, pero a mí no me gustaba la idea. Lucas Boyé ha sido una pesadilla constante para ellos. Si se quedaba solo, nadie aprovechaba su trabajo. Coincidió con el gol, así que las dudas se me disiparon", ha argumentado.

Cuestionado sobre la tarjeta roja a Ricard, se ha admitido "molesto". "Reconozco que no la he visto. Entiendo que si le habrán expulsado, habrá sido así. Cuando he oído el grito de Soko, me he girado y he visto al jugador en el suelo. Siempre piensas que es la típica chorrada entre ellos, que se han empujado. No pensaba que había sido grave", ha indicado, tras lo que ha añadido que sus pupilos habían sido "mejores" y habían hecho "una primera parte muy buena". "Le doy valor a todos los que han jugado", ha concluido.

Antonio Hidalgo

Antonio Hidalgo, entrenador del Huesca, también ha puesto en valor el trabajo de sus futbolistas. "Están en un momento muy bueno, nos están dando mucha alegría. No paran de competir y tenemos una cantidad de puntos en las últimas doce jornadas que, seguramente, si echáramos la mirada atrás, los hubiéramos firmado", ha resaltado, para seguidamente diseccionar el encuentro. "No ha sido nuestro mejor partido. Nos hemos encontrado incómodos desde el primer momento. Sí que es cierto que, sin pasar excesivas cosas en la primera parte, ellos han estado bien y han tenido su ocasión más clara de gol. A partir de ahí, el partido se ha igualado muchísimo. Hemos hecho lo más difícil, que era ponerse por delante. En una acción a balón parado, se te van esos dos puntos. Muy contento por segur sumando. Una realidad nuestra es que estamos mucho más cerca del objetivo, muy por encima del equipo que marca el descenso", ha concluido.