Escribá: "La primera de las claves es no conceder balón parado al Huesca"

Fran Escribá tiene claro que en el punto intermedio entre afinar la puntería y mantener el nivel de protección el Granada debe hallar la virtud para derrotar al Huesca. "Tan importante será mañana atacar mejor que el otro día como defender en la línea de lo que llevamos haciendo", ha afirmado en su rueda de prensa previa, en la que ha recordado que "el Mirandés prácticamente no generó ocasiones de gol". "Tuvimos opciones suficientes para haber marcado. Tenemos que tener la idea clara de buscar portería porque opciones vamos a tener. Habrá que estar más acertados y también tener ese factor suerte que a veces aparece. Al equipo lo vi en la línea de lo que queremos, aunque no acertáramos. Defensivamente, el equipo también viene fuerte", ha sostenido el técnico.

El entrenador rojiblanco ha asegurado esperar a "un equipo como es el Huesca", un rival que "algunos días juega mejor y otros no lo hace tan bien, pero sí compite todos". "Defensivamente, es un grupo muy fuerte. Lo dije la semana anterior, jugábamos posiblemente contra los dos equipos que mejor defendían", ha resaltado, para seguidamente atizar que no solamente cuenta con "la velocidad de Soko". "También tiene el saber estar de Sergi Enrich, que les da muchísima continuidad en el juego. La gente de banda es muy profunda y llega bien. Detrás tiene futbolistas con carácter y personalidad, que saben competir muy bien", ha analizado, si bien ha incidido en que "la primera de las claves mañana es intentar no conceder balón parado". En este sentido, ha apuntado que se trata del conjunto con "mejores números" en esta faceta, por lo que va a "exigir una concentración máxima" de los rojiblancos.

Para afrontar la cita, Escribá no podrá contar con Miguel Ángel Brau, Pablo Insua, Loïc Williams, Reinier y Kamil Józwiak. Los dos centrales, espera el técnico, pueden regresar la próxima semana, mientras que el extremo polaco padece "unas molestias que le están limitando mucho" en la zona del pubis. "No le han impedido participar, pero se nota limitado y juega y entrena con dolor. Hemos preferido pararle. Cuando uno entrena todos los días con algo de dolor, no te impide pero te limita", ha aclarado. El recreativista Gael Joel acompañará a la expedición rojiblanca, aunque es atrás, y en concreto en el centro de la zaga, donde se pone la lupa.

"No estamos preocupados. Se nos han caído dos centrales, pero seguimos teniendo tres puros", ha apuntado. Con Manu Lama en dinámica titular en las últimas semanas, la duda surge principalmente entre Oscar Naasei y Miguel Rubio, aunque el técnico no ha descartado jugar con tres centrales. A su modo de ver, "tienen algo muy bueno los dos" y es que son "rápidos", a su modo de ver. "Los jugadores grandes parece que no lo son. Miguel es un jugador más rápido de lo que parece. A Lama le pasa igual", ha señalado. El el ghanés, afirma, lo es más, si bien el ex del Getafe "va mejor de cabeza". "No me preocupa a nivel de velocidad porque ninguno de nuestros centrales es lento", ha resuelto.

No hay dudas, en cambio, sobre quién ocupará el lateral izquierdo en ausencia de Brau. "Neva el otro día compitió muy bien. Llevaba semanas queriendo que compitiese. Una lástima no haber tenido algún partido de Copa o haber podido hacer algo más. Pero lo llevábamos en la cabeza porque estaba muy bien. Entrenando estaba fenomenal", ha señalado, para seguidamente añadir que frente al Mirandés "estuvo a un nivel bueno". También se encuentra disponible Borja Bastón, quien ha sorprendido a Fran Escribá. "Cuando un jugador viene sin equipo, siempre piensas que puede estar peor, pero la verdad es que no. Está muy bien. Lo veo para competir. Viene convocado y con muchas opciones de participar. Además, tenemos muy buenos delanteros, pero posiblemente el especialista a nivel de área sea Borja. Teniéndole, en eso hemos ganado. Estoy convencido de que nos va a dar mucho", ha apostillado.

También te puede interesar: