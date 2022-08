Nico Rodríguez: "Tenemos los perfiles muy definidos y las negociaciones muy avanzadas"

El director deportivo del Granada, Nico Rodríguez, ha hecho un breve análisis sobre cómo afronta el club rojiblanco las últimas semanas del mercado de fichajes. El principal encargado de la confección de la plantilla nazarí, que ha evitado dar nombres, ha asegurado que "la hoja de ruta está marcada y muy clara". "Tenemos los perfiles muy definidos y las negociaciones muy avanzadas", ha afirmado durante la presentación de Jonathan Silva y Erick Cabaco.

"Afrontamos el último mes desde la tranquilidad", ha expresado, tras lo que ha avanzado que la intención de la entidad es buscar "este perfil de futbolistas, que vienen con ilusión y ganas de sentirse futbolistas". "Vamos a seguir con un perfil claro de gen competitivo, que tengan claro dónde vienen", ha insistido.

En declaraciones a GranadaDigital a la salida de la Ciudad Deportiva, esta mañana, Rodríguez se ha pronunciado sobre la operación iniciada con el Mirandés para fichar a Víctor Meseguer. El director deportivo rojiblanco ha asegurado que el mediocentro es un futbolista "diferente", pero las posturas en este momento están lejos del acuerdo entre los clubes. "Hay interés, estamos en plenas negociaciones. Queremos intentarlo... pero es verdad que es una operación muy compleja. Veremos", ha reconocido.

El Granada ha abierto la operación con una puja inferior al millón y medio de euros, como pudo conocer este periódico. No obstante, el club maneja otras alternativas para reforzar su centro del campo. Fuentes del Real Valladolid han confirmado que la entidad rojiblanca ha mostrado interés por Fede San Emeterio, que ya jugó en Los Cármenes en la campaña 18/19. No obstante, apuntan que, por el momento, no ha profundizado demasiado en esta vía.