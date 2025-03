Pasan los días y continúa sin sonar el despertador de este Granada Femenino, cuyo legado solo será ponderable con el tiempo. El club de las soñadoras, ese equipo que no desistió durante años hasta romper el techo de la segunda división y en el que permanecieron varias futbolistas enamoradas de las franjas horizontales, se cita este miércoles (18:30 horas) con la historia. El conjunto rojiblanco recibe al Atlético de Madrid en Los Cármenes, escenario fetiche con el que mantiene una conexión especial, con el firme propósito de usurpar el trono. La final de la Copa de la Reina aguarda a uno de los dos contendientes, que se batirán en un duelo con ida y vuelta en apenas una semana. Las nazaríes, con independencia de lo que ocurra, ya han grabado su nombre en los anales de la entidad. Ahora solo buscan un puesto privilegiado en la posteridad.

Las semifinales del torneo del KO marcan la cota más alta en la historia del conjunto rojiblanco, enfrascado en un ejercicio memorable que todavía puede escribir algún hito más. Ya ha reservado su plaza en la Liga F la próxima campaña, a falta de que las matemáticas lo confirmen, y tiene la Champions al alcance de la mano, reto mayúsculo aun así. La Copa le propone un brindis extra de ilusión, después de siete jornadas sin perder y enlazar en esta secuencia tres victorias consecutivas. Entre medias, tumbó al Levante para poner un pie en la antesala de la gran final, hacia la que quiere seguir caminando.

El Atlético de Madrid no le es desconocido, y no solo porque Arturo Ruiz lo dirigiera el curso pasado. Fue el equipo que inició este curso entusiasmante para las nazaríes. Cayeron en la capital, pero ya desprendieron vibraciones positivas, con ocasiones claras y un fútbol aseado que todavía estaba por pulir. En la segunda vuelta, también en Los Cármenes, la cosa fue distinta. Las de franjas horizontales olvidaron su estatus en la categoría y le plantaron cara hasta infundir un terror paralizador. Pidieron la hora, salvadas por los centímetros que llevaron un golpeo de Andrea Gómez al poste y no a la red.

A las colchoneras, alejadas del rendimiento de otras campañas, pareció sentarles bien aquel punto. Desde entonces no han vuelto a perder, aunque solo han intercalado dos victorias, sumidas en la irregularidad. En Liga F, se ubican en la tercera plaza, precisamente la que marca el corte de la Champions League, muy por debajo de la pugna por el título y al alcance granadinista. Su viaje por la Copa dejó en la cuneta al Levante Badalona, por la mínima en casa del conjunto catalán, y al Cacereño en los cuartos, con dianas de Ajibade y Sheila. La nigeriana, con siete dianas entre las dos competiciones, es su máxima artillera, principal adalid del cuadro dirigido por Víctor Martín, si bien en Los Cármenes se topó con Alba Pérez.

"La prioridad es disfrutar muchísimo"

Arturo Ruiz sabe que del Atlético de Madrid puede esperar distintas versiones y, por ello, aguarda preparado. "Presenta muchas variantes y tenemos muchas de ellas controladas", advirtió en la previa del encuentro. "Lo más importante es lo que tenemos que hacer nosotras, que es lo que tenemos más claro", advirtió seguidamente. El técnico tendrá a su disposición a toda la plantilla, que, sostuvo, está "igual que siempre". "Simplemente, con un poquito más de ilusión. Creo que es por entrenar en Los Cármenes", sonrió tras el último ensayo. El conjunto rojiblanco horizontal tiene "muchísimas ganas" de demostrarse hasta dónde es capaz de llegar, aunque la prioridad "no es el resultado, sino disfrutar muchísimo y hacerle un regalo a la gente". "Por encima de todo, vamos a hacer las cosas como nos gusta hacerlas. Eso no lo vamos a cambiar", apostilló.

El técnico es ambicioso. "Tenemos la capacidad, la plantilla, los recursos y el trabajo necesario para afrontar las dos competiciones", defendió, si bien reconoció que el choque de este miércoles "no es el más importante, pero sí el más ilusionante" en la historia granadinista. "Vamos a competir como siempre porque no es nuestro techo esa semifinal, no queremos que sea así. Llegar a semifinales es un premio que nos hemos ganado. Queremos disfrutarlo y compartirlo con nuestra gente", insistió, para seguidamente desear que "sea la vez que más gente venga" a Los Cármenes.

Comparte esta pretensión con la capitana, Lauri, quien afirmó que "tener la oportunidad de vivir un partido como este es el premio al trabajo de muchos años". "Nos lo hemos ganado", sostuvo sonriente en sala de prensa, minutos antes de atender a GranadaDigital. "Estamos cargadas de confianza, de ilusión, de alegría, que es lo que llevamos transmitiendo todo el año. Esperemos que acabemos igual de positivas y alegres que ahora mismo", agregó. En el vestuario, percibe "ilusión y confianza, en que se puede sacar este partido y se puede llegar a la final". "Lo que hemos cambiado en este Granada Femenino es la mentalidad. Cada jugadora confía mucho individualmente. Como colectivo, todas las jugadoras confiamos en todas. Eso nos hace muy grandes, especiales este año", aseveró. "Vamos a dejar todo por pasar a la final. La afición nos tiene mucho cariño. Vamos a responder dentro. Ojalá se escuchen cánticos los 90 minutos y podamos regalarle algo bonito", concluyó, sin miedo a seguir soñando.