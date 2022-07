El Granada está estrechando el vínculo con su grada de animación, la denominada Grada 1931, con la que la relación quedó muy desgastada la pasada campaña. Recomponer esta unión era uno de los objetivos principales que se marcó la nueva dirección general del club, así como uno de los aspectos en los que más ha incidido la entidad desde la reforma del organigrama. Alfredo García Amado ha mantenido desde su llegada reuniones con los colectivos que conforman este sector de la afición, en el que también habrá modificaciones, y se ha promovido un contacto más cercano para evitar situaciones como la dimisión en masa de los coordinadores el último curso. Desde esta sección de la hinchada aseguran estar "bastante contentos de cómo el club está tomando las riendas".

Lo traslada de esta manera Alejandro Mantas, antiguo coordinador de la Grada 1931 y presidente de la peña La Horizontal, que volverá a adquirir peso en su organización. "Lo primero que hizo el director general al llegar aquí fue reunirse con la gran mayoría de los colectivos. Se ve mucha más cercanía con la grada de animación. En la anterior temporada, hasta los últimos tres meses, nos tuvieron olvidados. Este año, es todo lo contrario", asevera. Lo percibe por iniciativas como los tres días de gestión exclusiva de los abonos de los que han dispuesto los aficionados que integran este sector, o proyectos de compra de material y actividades para "fomentar la animación".

"En la anterior temporada, no se hablaba en ningún momento de la grada de animación. En esta, sí se está hablando de que hay que movilizarse, de que entre cuanta más gente, mejor. Se está hablando de ella, que es una cosa que nosotros buscábamos porque, al fin y al cabo, una grada de animación no funciona sin gente. Al ser un organismo propio del club, tenía que encargarse la entidad. Ahora lo está haciendo y nos alegramos", expone Mantas. En esta misma línea, se ha abierto el acceso a aficionados de peñas con las que en el pasado hubo problemas, una postura que los hinchas aceptan. "Todo el mundo sabe lo que había hace 10 años en la animación de aquí. Ya no se puede permitir que ocurran cosas como las que pasaban. Nos hemos reunido con ellos para ver qué punto de vista tenían y ellos mismos nos dijeron que están dispuestos a cumplir con la normativa", sostiene.

"Cualquier persona que cumpla con la normativa puede entrar sin problema. Le damos la bienvenida a la grada", zanja el presidente de La Horizontal, quien también se muestra satisfecho con la política de precios de la campaña de abonos para la próxima temporada. Los integrantes de la Grada 1931, no obstante, todavía aguardan a que se defina cómo se gestionará el sector. "Estamos pendientes de confirmaciones. Si entran más colectivos, nos gustaría que hubiese un consenso entre sus representantes", sugiere. "Habíamos visto bastante olvidada a la grada. Nos alegra mucho ver estos cambios, porque pensamos que es algo que se tiene que cuidar. Al fin y al cabo, es el motor de la animación en el estadio. Se ve bastante más compromiso. Estamos contentos con lo que está haciendo el club por ahora", concluye.

Relación con la provincia

Además de recomponer el vínculo con su afición, el director general del Granada y su propiedad se propusieron afianzar el nexo con la ciudad. En este sentido, se hizo especial hincapié en la relación con el Ayuntamiento de la capital, también deteriorada, y con los entes más relevantes de la ciudad. La entidad también se ha propuesto traspasar los límites locales y afianzarse en la provincia. Para ello, trata igualmente de establecer lazos con los principales organismos granadinos. Fruto de esta iniciativa, en la presentación del proyecto de ampliación de la Ciudad Deportiva, coincidieron la Subdelegada del Gobierno, Inmaculada López; el diputado de Deportes, Manuel Guirado, y representantes de distintas instituciones, como la Base Aérea de Armilla.