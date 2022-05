Karanka: "No nos tiene que preocupar lo que pueda pasar en otros sitios"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha comparecido este sábado ante los medios de comunicación para analizar la decisiva última jornada de Liga, en la que su escuadra se enfrenta al Espanyol este domingo. El técnico rojiblanco ha asegurado que sus pupilos le inspiran "confianza" y que están "metidos" en el partido. "Han vuelto a ser ellos y transmiten esa seguridad en el campo. Es lo que me hace estar muy positivo", ha subrayado, antes de hacer especial hincapié en que los nazaríes no deben estar pendientes de los resultados de sus rivales directos. "Dependemos de nosotros, el grupo se ha ganado este derecho. Entonces, lo que pueda pasar en otros sitios no nos tiene que preocupar. Debe hacerlo nuestro encuentro y ganar. Si lo hacemos, es seguro que el equipo está en Primera", ha insistido.

"Ansiedad es lo que había cuando llegué aquí y ahora lo que se ve es confianza, ganas de que llegue el partido para salir, una vez más, a hacer lo que tenemos que hacer en todos los encuentros desde que llegamos aquí, a ganar", ha desgranado el preparador rojiblanco. En este sentido, ha matizado que, aunque las sensaciones sean distintas, "es el mismo Granada". "Por eso vine. Si yo llego a saber que aquel equipo era la realidad, no hubiese venido. Intuía que podíamos estar en la situación en la que estamos ahora", ha afirmado. "Ha habido mucho trabajo por parte de todos en este tiempo y el reflejo de todo es que estamos en este último partido como yo creo que poca gente pensaba hace un mes", ha sentenciado.

Karanka ha indicado que, debido a la seguridad y confianza que le transmite el vestuario, preparar la jornada "ha sido fácil". Además, ha revelado que "Darwin (Machís) está al 100%". "Ha entrenado toda la semana", ha agregado. Sin embargo, ha planteado dudas con respecto a la disponibilidad de Maxime Gonalons. "Ha estado entrenando a veces con el equipo y, otras veces, con tratamientos aparte. Tendremos que ver hoy, valorar. Los que salgan tienen que estar al 100% por la importancia del partido. Veremos qué decisión tomamos y, sobre todo, cómo está él", se ha encogido.

Entrando de lleno en el análisis de la cita de este domingo, Aitor Karanka ha recordado que el encuentro tendrá distintas fases. "Seguro que hay momentos buenos, otros menos buenos y otros en los que, igual, los equipos con los que nos jugamos algo meten gol y nosotros no", ha advertido, si bien ha recordado que "el Espanyol no se juega nada". "Lo que está claro es, si alguien está pensando que vamos a salir al campo a especular o a ver qué pasa en otros campos, que yo no sé preparar un partido así, para intentar empatar o para ver qué pasa en otro lado. Lo que tenemos que hacer es ganar y depender de nosotros. El equipo se ha ganado tener esta posibilidad", zanjó. No ocultó que le "alegra" la ausencia de Raúl de Tomás, cuya "influencia en el equipo es importante", y ha señalado, dirigiéndose directamente a la afición rojiblanca, "que el grupo ha demostrado que la gente puede confiar en él hasta el último minuto".