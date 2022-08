El fútbol quiso que Jorge Molina (Alcoy, 1982) apareciera en la foto del descenso del Granada al errar un penalti en la última jornada de Liga, pero lo que él quiere hoy es dibujar nuevos recuerdos en la hinchada nazarí y dejar aquello en el pasado. Tuvo claro que se quedaría pese a la pérdida de la categoría y ahora es uno de los capitanes de un vestuario remozado. Consejero de los más jóvenes, entre quienes detecta potencial, recibe a GranadaDigital con una sonrisa, después de compartir unas palabras con Aitor Karanka antes de calzarse las botas y entrenar -se puede ver en el vídeo que acompaña a esta entrevista-. En eso, en trabajar para obtener otros tres puntos y ponerle las cosas difíciles al técnico, es en lo que piensa. No se imagina un escenario en el que el conjunto rojiblanco no ascienda, pero aplaza estas ideas hasta el final del curso.

Pregunta: ¿Ha vuelto a ver el penalti?

Respuesta: -Ríe- Lo dije ya, no lo he vuelto a ver. No tengo necesidad de verlo. Lo tengo en la cabeza muy claro. Evidentemente, le he dado mil vueltas, pero ya está. No se puede hacer nada. Es pasado. Ni quiero hablar ya más del tema ni darle más vueltas. Quiero centrarme en el presente y en el futuro inmediato, que es lo único donde puedo influir ya y hacer algo. En el penalti ya no puedo hacer nada.

P.: ¿Qué falló la temporada pasada?

R.: Fallaron muchísimas cosas, evidentemente. Cuando desciendes es porque se han hecho muchísimas cosas mal a todos los niveles. La plantilla era igual, pero se fueron ciertos jugadores que eran importantes para el equipo, y, después, hubo cambios en todo el club. Al final, creo que todos somos responsables.

P.: Desde el principio, dejó claro que continuaría en el equipo.

R.: Sí. Yo tenía contrato, renovamos, y también es verdad que después de una cosa así y del cariño que te muestra la gente en un momento tan complicado para todos, no para mí solo… Que te muestren ese cariño te toca un poquito ahí dentro.

P.: Y aquí está, siendo uno de los capitanes en un vestuario muy renovado.

R.: Sí, es verdad que ha venido mucha gente nueva, pero creo que lo que es la base del vestuario, lo que se pretendía y que hemos tenido estos años, que es ese buen ambiente, ese vestuario sano que teníamos, se ha mantenido. Eso es importantísimo a la hora de hacer grupo, de hacer piña y de ir todos a una después, en el campo.

P.: Sitúan a la plantilla entre las más fuertes de la categoría. ¿Qué le parece a usted?

R.: Lo que digan los demás a nosotros nos tiene que dar igual. Se ha hecho un buen trabajo. Ha venido gente muy buena que nos va a ayudar muchísimo. Hemos empezado de la mejor manera posible y qué mejor que ese resultado para dar confianza al trabajo que llevamos haciendo desde que hemos empezado, seguir conjuntándonos más y seguir mejorando, evidentemente, que hay muchas cosas que mejorar aún.

P.: ¿Es difícil encajar tantas piezas que optan a la titularidad?

R.: Bueno, esa pregunta igual sería más para el míster, que es el que tiene el problema -ríe-. Pero es un problema que todos queremos, que tenga muy complicado elegir un once, que le sea muy difícil y le dé muchas vueltas a la cabeza. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ponernos las pilas también, que tenemos que exigirnos al máximo para estar al 100%, porque, si no, sabes que no vas a jugar. Eso repercute en beneficio del equipo y de los resultados, que es lo que queremos todos.

P.: ¿Hay alguien que le haya sorprendido?

R.: No, en general, el nivel de los jugadores que han venido es muy bueno. Es gente que está entrenando muy bien, comprometida. En ese sentido, estamos contentos por el paso y por el camino que estamos haciendo.

P.: En los entrenamientos a los que hemos podido asistir, se le ha visto hablar mucho con los jóvenes, que abundan en la plantilla. ¿Cómo les ve?

R.: Bien, muy bien. Ha venido gente joven, pero con mucha calidad. También nos han ayudado muchos jugadores del filial que han estado entrenando, sobre todo en las primeras semanas, con nosotros. Le han dado también esa calidad al equipo. No es porque sepa más o menos -sonríe-, pero, después de tantos años jugando, siempre tienes un poquito más de experiencia. Es bueno intentar aconsejarles un poco, por ayudarles a mejorar, en cosas en las que crees que les puedes ser útil en un futuro inmediato y en un presente.

P.: En esto, la experiencia es un grado.

R.: Sí. Ya te digo, no es por saber más o menos. Son muchos años jugando ya y, entonces, hay ciertas cosas en las que intentas ayudarles. Hay jugadores con unas cualidades brutales para hacer un año espectacular.

P.: Estudió Magisterio, además de INEF. ¿Le viene por vocación lo de enseñar?

R.: -ríe- No, al final, es como en la vida, es una evolución. Yo sigo intentando absorber de todos y mejorar, pero, con los años, con esa experiencia, tienes que ir ayudando a los jóvenes como a mí en su día me ayudaron, por lo que estoy muy agradecido a esos compañeros más veteranos que tenía.

P.: Hablando de experiencia, ya conoce la categoría y sabe lo que es ascender. ¿Cuál es la clave para lograrlo?

R.: Creo que, sobre todo, la tranquilidad y la humildad de ir cada partido al 200%. Porque es una Liga muy larga, muy igualada y es muy difícil sacar resultados. Desde esa humildad, después, mejorar como equipo y ser uno. Que los once que salgan y todos los que vayan convocados seamos uno, que vayamos a una, con la misma idea y convencidos de ello.

P.: Porque ya no se esconde que el objetivo es el ascenso…

R.: No se trata de esconderlo ni de hablar de ello más. Es que no te merece la pena ahora hablar de lo que va a pasar en mayo o junio, al final de la temporada. Ahora, nos conviene pensar en el siguiente partido, que es el sábado, conseguir otro buen resultado e ir pasito a pasito. Como decía, no mirar mucho más allá, porque no te va a ayudar en nada.

P.: ¿Sería un fracaso no conseguirlo?

R.: No lo sé, porque, si estoy diciendo que no nos vamos a plantear el ascenso ahora mismo porque queda muchísimo, no voy a decir que si no lo conseguimos va a ser un fracaso o no -ríe-. No entra en mi cabeza no conseguirlo, pero no creo que haya que perder el tiempo en ver si ascendemos o no. Vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer, que es trabajar durante la semana a tope para ganar el siguiente partido. No hay que mirar más allá porque no nos ayuda en nada.

P.: Y, en cuanto a su objetivo personal, ¿se ha marcado alguna cifra de goles?

R.: No me suelo marcar nunca cifras. No me gusta. Quiero intentar aportar, ayudar al equipo. Si es con goles, muchísimo mejor, y ojalá sean muchos, pero de normal no me marco cifras nunca. No me gusta.

P.: ¿Conocer a Karanka ayuda a afrontar esta temporada?

R.: Sí, yo creo que sí. Es verdad que hay mucha gente nueva, pero los que seguimos del año pasado ya nos conocíamos. El míster es un tipo cercano, que te da muchísima confianza en el día a día, en el trato, y eso el jugador lo agradece. Conocerlo es un pasito más que tienes adelantado.

P.: El año pasado, cogió al equipo en marcha y se adaptó. En este curso, lo ha podido moldear desde el inicio. ¿Qué cambios ha implementado?

R.: En el día a día es muy parecido, porque la forma de ser y de entrenar es la misma. No cambia. El año pasado vino en un periodo muy corto y ciertas cosas no las pudo trabajar como a él le gusta, o, a lo mejor, la intensidad de los entrenamientos, ese ritmo, le hubiese gustado que fuera de otra forma. Pero es el último mes y tampoco puedes hacer un trabajo porque se te acaba el tiempo. Este año, teniendo desde la pretemporada, se puede trabajar un poquito más y moldear más a su gusto. Pero, básicamente, en el día a día, es muy similar.

P.: Imagino que habrá incidido más en algunos conceptos.

R.: Sí. A nivel táctico, el año pasado intentó ayudarnos, corregirnos poco a poco en los partidos que tuvimos. El equipo mejoró mucho. Ahora, llevamos entrenando más de lo que estuvo el año pasado. Tienes ese plazo para ir cogiendo mejor los conceptos, que todo el mundo los entienda y los adapte mejor.

P.: El comienzo no ha sido malo.

R.: Ha sido espectacular -ríe-. Ha sido muy bueno. Todos queríamos empezar ganando, consiguiendo los tres puntos. Es muy difícil sacar resultados. Nos tocó empezar fuera de casa y dejamos la portería a cero, con un 0-2. El equipo estuvo muy bien y creo que es para estar contentos.

P.: No jugó en Ibiza, donde el equipo mostró que hay mucha competencia en todas las líneas, incluida la delantera.

R.: Sí, hay competencia en todas las posiciones y eso va a venir en beneficio del grupo. Los que jugaron el otro día, tanto los que lo hicieron de inicio como los que entraron después, lo hicieron muy bien. A los que no jugamos nos toca apretar para intentar ponerle las cosas difíciles al míster y, cuando nos dé la oportunidad, intentar demostrar. Cuanto peor pongamos las cosas al míster, cuanto más difíciles, va a ser mejor para todos.

P.: Sí salió desde el banquillo Matías Arezo, que marcó un golazo. ¿Cómo le ve esta temporada?

R.: Bien. Mati es un chaval muy joven. Llegó el año pasado y es normal que tenga un periodo de adaptación. Es un delantero que tiene mucho gol, que define muy bien. El otro día salió, hizo un golazo, nos ayudó en ese resultado y seguro que nos va a ayudar mucho este año.

P.: ¿Qué consejos le da a él?

R.: No te creas que estoy todo el día dando consejos como el abuelo cebolleta -ríe-. En alguna jugada intentas ayudarle, pero como te ayudas con cualquier otro compañero, con conceptos del día a día, del fútbol… Pero no es que esté todo el día aconsejándole. Si no, van a acabar de mí…

P.: Este sábado, se miden al Racing de Germán.

R.: Será un encuentro difícil, como todos. Es el primer partido en casa y tenemos mucha ilusión por que llegue. Tenemos a un compañero allí, o un excompañero, como Germán, con el que muchos hemos compartido varios años, algunos más que yo. Muchas cosas, muchos momentos buenos, algunos no tan buenos… Creo que todos debemos estar agradecidos por lo que dio al club, a Granada, y va a ser bonito porque estoy seguro de que la gente lo va a recibir como se merece, que es muy bien. También va a ser bonito para él.

P.: ¿Será raro cruzarse con él?

R.: Esto es fútbol. Sabes que esto cambia mucho y da muchas vueltas. Hay muchos compañeros que has tenido y con los que después te enfrentas. En el campo, cada uno intentaremos sacar lo máximo para nuestro equipo. Competiremos. Después, cuando termine el partido, la relación seguirá siendo igual.

P.: Tiene 40 años. ¿Ha pensado hasta cuándo se ve jugando al fútbol?

R.: No. Es igual que lo que decía del ascenso, lo de mirar más allá. Intento disfrutar del día a día. Evidentemente, soy consciente de que esto se está acabando. Cada vez falta menos. Entonces, no pierdo el tiempo dando vueltas pensando hasta cuándo voy a durar. Intento disfrutar de los entrenamientos, del ambiente, de la tensión de los partidos… de todo. Cuando llegue el momento en el que todos creamos, tanto el club como yo a nivel personal, se verá. Pero no es una cosa que me quite el sueño.

P.: ¿Ha pensado en lo que vendrá después?

R.: He intentado prepararme para todo. Tanto con las carretas como con el título de entrenador, de director deportivo… Este año, también hice un curso de LaLiga para seguir aprendiendo cosas, un poquito fuera de lo deportivo también. Es estar lo mejor preparado posible para el día de mañana ver por dónde pueden ir los tiros, y, si se da la oportunidad de hacer alguna cosa, estar lo mejor preparado posible.