Escribá: "No me voy satisfecho porque concedimos muchas cosas"

Fran Escribá no ha salido del Nuevo Pepico Amat del todo contento. "No me he quedado convencido con la portería a cero", ha advertido el entrenador del Granada, nada más ganar al Eldense. "La semana pasada defendimos mucho mejor y encajamos un gol de penalti. Hoy podríamos haber encajado alguno. Ellos han tenido situaciones, algún palo y alguna muy peligrosa. No me voy satisfecho por esa parte. Hemos concedido muchas cosas. Aparte de que es un equipo que centra muy bien y tiene un gran balón parado, tenemos que ser más contundentes en esas acciones", ha incidido el técnico rojiblanco, quien, no obstante, sí se marcha complacido por los tres puntos. "No me gusta jugar el viernes, pero cuando ganas, el fin de semana es fantástico porque ves a todos los rivales con una sonrisa", ha admitido.

"En ataque estuvimos bien, controlamos bastante bien el juego. Al principio nos costó entrar al partido, nos encantamos un poco con el balón. No tuvimos mucha fluidez para mover el balón y a partir del gol estuvimos mejor", ha analizado el entrenador granadinista, quien tenía claro que, tras el intermedio, "la forma de ganar el partido no era defender el 0-1, sino buscar el 0-2". "El gol de Stoichkov ha sido muy importante, porque ya era una fase del partido en la que estábamos dominando y estábamos más en campo contrario, pero tampoco estábamos generando muchas situaciones de peligro", ha reconocido, antes de elogiar la propia acción y lo que ha supuesto. "Ha sacado un gran tiro y nos ha facilitado la victoria. Ha sido fundamental ese gol, porque si llegas 0-0 al descanso, que podría haber ocurrido, habría sido mucho más complicado. Ese 0-1 les hizo daño y a nosotros nos reforzó", ha ahondado.

Cuestionado sobre la primera titularidad de Manu Lama, Escribá ha afirmado que el central "ha estado muy bien". "Había estado muy bien en los dos partidos de Copa, que fueron los que jugó de inicio, pero terminó con calambres y nos preocupó un poco", ha explicado el técnico rojiblanco, quien considera que tanto él como Williams "han defendido muy bien". "El primer partido de titular nunca es fácil y le doy la enhorabuena, porque se lo merece. Ha tenido mucha paciencia. Ahora, que continúe a este nivel", ha animado. Además, ha aclarado la ausencia de Pablo Insua, "por precaución" tras la conmoción cerebral que sufrió en la jornada pasada, así como las dolencias con las que se retiraron Abde Rebbach y Martin Hongla. Lo del extremo parece, a tenor de lo expuesto por el técnico, "un golpe que le ha pillado en mala posición el tobillo". El centrocampista "simplemente ha sufrido una sobrecarga".

José Luis Oltra

Por su parte, José Luis Oltra, sí ha terminado contento con el rendimiento de sus pupilos. "Lo primero que quiero hacer es felicitar a la afición. Me voy muy decepcionado con el resultado, muy disgustado. nunca puedes estar contento con un 0-3, pero me voy satisfecho de ver que la gente quiere y cree. En segundo lugar, aunque me tachen de loco porque hemos terminado 0-3, quiero felicitar a mis jugadores", ha apuntado el técnico valenciano, quien considera que "sobre todo en la primera mitad, que te vayas perdiendo es muy injusto". "Ellos han estado acertados en la que han metido en la primera mitad y nosotros las que hemos tenido no las hemos finalizado. Nos hace daño el primer gol de ellos, porque es un golazo de Stoichkov. Nosotros tenemos más dificultades con el gol. No estoy faltando a la verdad. Hemos superado al rival en prácticamente todo, menos en la contundencia", ha desarrollado, si bien ha indicado que debe "corregir cosas".