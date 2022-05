El Granada sigue dependiendo de sí mismo para salvar la categoría, a pesar de no ganar este domingo en casa del Betis y de que el Mallorca sí venciera al Rayo Vallecano. El conjunto rojiblanco mantiene un punto de ventaja con respecto al plantel balear, que sale del descenso. No obstante, los de Aitor Karanka están casi obligados a ganar en la última fecha del campeonato al Espanyol, o a rezar para que el cuadro bermellón, o incluso el Cádiz no lo hagan.

Con la derrota, el conjunto rojiblanco se queda con 37 puntos, uno más que el Mallorca, que venció en Son Moix al Rayo Vallecano. El Cádiz empató frente al Real Madrid, lo que le ubica en la 18ª posición, también una unidad por debajo. El Granada será equipo de Primera si gana contra el Espanyol, con independencia de lo que hagan los demás. Si el encuentro termina en tablas, necesita que amarillos o bermellones no venzan en sus respectivos partidos. En caso de que ambos lo hicieran, los nazaríes serían de Segunda. Si es derrotado, un triunfo balear también lo hace descender.