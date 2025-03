Escribá: "Pasamos dos días muy fastidiados después del empate contra el Zaragoza"

El entrenador del Granada, Fran Escribá, ha admitido en su rueda de prensa previa a la visita al Córdoba que el empate contra el Zaragoza pesó. "Pasamos dos días muy fastidiados después del partido del otro día", ha reconocido el técnico rojiblanco, quien, no ha subrayado que sus pupilos hicieron "un gran encuentro". El equipo tiene que olvidar ese tropezón tan doloroso", ha hecho hincapié, antes de aseverar que su idea en El Arcangel es desplegar un planteamiento "ofensivo".

Ausencias: "Queda una sesión, pero en principio, Reinier está en condiciones de venir, con lo cual le recuperamos. Tenemos las bajas de las sanciones que tenemos, tanto de Juan (Stoichkov) como de Gonzalo (Villar) y Ricard. Luego, Neva y Brau, por supuesto, y Józwiak, que todavía no está recuperado".

Estado anímico tras los empates: "Pasamos dos días muy fastidiados después del partido del otro día, porque hicimos un gran encuentro que nos lo afeó el resultado, esa forma de acabar. Lo que sí me gustaría y hemos trabajado es que el hecho de haber sumado tres empates seguidos no nos haga olvidar que hicimos tres buenos partidos y merecimos ganar. Sé que eso no sirve a efectos de clasificación, pero a efectos nuestros sí. No es lo mismo cuando empatas habiendo hecho mal las cosas o no lo has merecido que cuando sumas un punto tan doloroso como el del otro día o el de Huesca también. Hicimos las cosas muy bien y merecimos ganar. Intentamos sacar lo positivo de una situación que nos dolió mucho y nos fastidió. El equipo tiene que olvidar ese tropezón tan doloroso y trabajar con la cabeza en un partido tan difícil como el de mañana".

Posibilidad de que Borja Bastón sea titular: "Hay que ver el tipo de partido que esperamos. Yo tengo el equipo claro, a falta de la sesión de hoy. Tenemos la idea de partido muy clara y, evidentemente, la posibilidad de que Borja esté es una de las opciones. Tenemos cuatro delanteros, e incluso en este caso también recuperamos a Reinier, que ha actuado muy bien como segundo punta. La idea la tengo clara, pero no me gusta dar pistas".

Sanción a Stoichkov: "Hay veces que cuando hablamos de estos temas no me gusta que se extrapole a una crítica a los árbitros. Los propios colegiados me consideran uno de esos entrenadores muy respetuosos con su trabajo, pero eso no quita que el otro día cometieron un error grave. Me lo ratificó tanto el asistente, que es quien dice que lo expulse, como el propio árbitro. Me dice que no le expulsó por la protesta, sino porque había puesto la cara de él encima de la del asistente. Me lo dijo literal y me hizo el gesto. Él en el área no pone eso exactamente, sino que sale del área técnica. Cuando veo las imágenes, se ve que Juan sale, como salieron cinco y otros tantos del lado contrario. Se queda a metro o metro y medio del linier. No se produjo el motivo que a mí me dijo el árbitro para expulsar. Luego, me parece desmedido que por una protesta te pongan dos partidos, me parece una barbaridad. Lo recurrimos, pero cuando no ponen en el acta exactamente lo que te han dicho que es el motivo, te deja sin argumentos. Hay que aceptarlo, aunque sinceramente creo que se confundieron. Dicho esto, a pensar que es el momento de que juegue otro compañero".

Lleno en El Arcángel: "Nuestra afición nos sigue a todos lados. Es un gusto ir a cualquier sitio y que haya gente nuestra. Evidentemente, cuanto más lejos, es más difícil, pero siempre los tenemos ahí. mañana es un desplazamiento más cómodo. Mucha gente me lo ha dicho por la calle, que iba a ir. Ojalá les podamos dar una victoria y que la vuelta sea agradable, pero el ambiente va a ser muy bonito. Aunque, obviamente, sea en contra nuestra de forma mayoritaria, al jugador y al entrenador les gusta ir a esos partidos. Un estadio grande, lleno, con ambiente de fútbol y rivalidad regional. Es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Se junta todo para que nuestra motivación sea máxima y vamos con la idea de seguir en la línea de intentar conseguir los tres puntos, pero con la línea de lo que hemos hecho en los últimos partidos. A ver si hay suerte y esta vez conseguimos ganar".

Fortalezas del Córdoba: "Es un equipo en la línea que traía cuando vino aquí. Cuando vino, tenía menos puntos de los que había merecido. Juega bien al fútbol. Tuvieron paciencia con esos primeros malos resultados y se ha enganchado cada vez más arriba. Tiene gente muy interesante, tanto por fuera como un delantero que está haciendo muchos goles. Gente de segunda línea… Tiene jugadores muy interesantes en todos lados y una personalidad muy grande con balón. Reconoces lo que están trabajando y a lo que quieren jugar. Eso dice mucho del trabajo que está haciendo el cuerpo técnico. Es uno de esos equipos que a los entrenadores nos gustan porque son reconocibles y se asocian muy bien. Respecto a la primera vuelta, que le estaban condicionando mucho los errores en ambas áreas, han ido mejorando eso. Por eso se han hecho un equipo más fiable. Han conseguido muy buenos resultados fuera y en casa siguen siendo un equipo muy difícil y competitivo".

Martin Hongla: "Entiendo que cuando un jugador ha estado un par de partidos sin jugar, se le quita la ‘T’ de titular. En mi caso no. El hecho de que hayan jugado alguna vez Gonzalo, alguna Sergio y otras él, el que menos ha jugado en las últimas veces de titular ha sido Manu… Para mí, Martin es un jugador muy importante, con independencia de que a veces salga de inicio o no. Hemos funcionado muy bien con él y también cuando ha salido desde fuera. Es uno de esos jugadores que si ponen todo lo que tienen a nivel futbolístico nos dan un salto. Mañana es un partido para que él, que es un hombre con personalidad y que sabe jugar encuentros de este tipo, nos dé tanto como esperamos de él".

Manu Trigueros: "Trabajamos mucho durante la semana. Sobre todo, cualquier cosa tanto nuestra como del rival, y tomamos decisiones. Manu es un jugador que aporta cosas, pero si no le pongo de inicio es porque creo que en ese momento tengo a alguien que creo que lo puede hacer mejor. Lo he dicho siempre, el afecto personal y profesional que le tengo a Manu está fuera de toda duda, y nos aporta. Yo creo, porque le estoy viendo muy bien en los entrenamientos, que en este tramo final de la temporada va a ser muy importante. Sabe jugar con esa presión, en estos ambientes. Nos aporta muchas cosas y tiene algo que los otros medios no tienen, que es una llegada mucho mejor cara al área de la que tiene cualquiera de los otros. Participó poco en algunos partidos, ha participado más en estos dos últimos y muy bien. Mi idea es que siga participando y que su participación crezca porque pienso que va a ser muy importante en el último tercio".

El lateral izquierdo: "Loïc trabajó muy bien. Empezamos con defensa de tres con la idea de que Gio tuviera profundidad por el carril y encontrara a los de dentro. No nos estaba saliendo nada en ataque y cambiamos a una defensa con Loïc de lateral que nos funcionó muy bien. En principio, nos ha ido bien. Le tenemos tanto a él como a Pere, que pueden actuar sin problemas. También tenemos otras opciones más ofensivas como podrían ser Gio o el propio Rodelas. Juegue el que juegue, tanto Carracedo como Jacobo o Adil son jugadores de banda, rápidos y muy buen uno contra uno. Vamos a tener que ser muy fuertes en todas las acciones defensivas. Con Loïc quedé muy contento. Es un hombre muy rápido pese a ser más central que lateral, pero cumple muy bien en esas circunstancias, aunque no tiene ese recorrido hacia adelante que tendríamos con Neva o Brau".

Posibilidades en ataque: "Teniendo tanto a Rodelas como ahora, recuperando a Reinier, tenemos las dos opciones. Rei puede hacerlo perfectamente de segundo delantero, aunque Abde también puede jugar dentro. Abde donde más incómodo se encuentra es en banda derecha, pero tanto en izquierda como de segundo delantero se encuentra cómodo. Uno quiere hacer un equipo ofensivo y no protegerse en exceso. El otro día la idea de tres centrales no era nada defensiva. Al revés, era muy ofensivo, pensando que Gio tuviera mucha altura y que Abde encontrara juego entre líneas. La idea mañana va a ser un equipo ofensivo. A partir de ahí, tenemos varias combinaciones, pero no solo de inicio. Con Rei, tenemos más opciones. Vamos a ver el partido por dónde va, pero en principio, va a ser un equipo ofensivo".

Muerte de Nico Hidalgo: "Ha fallecido Nico Hidalgo esta mañana. Aunque no le conozco personalmente, sí como jugador, quería trasladar en nombre de todos el pésame a la familia y acompañarla en estos momentos, porque además sabemos que era un hombre muy querido aquí en Granada. Nos unimos a ese sentimiento".

También te puede interesar: