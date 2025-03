Escribá: "Hemos hecho un partido ridículo, espantoso"

"Lo primero es pedir disculpas no solo a los muchos que han venido, sino también a toda la gente que nos apoya allí en casa", ha comenzado Fran Escribá, entrenador del Granada, su rueda de prensa posterior a caer goleado en Córdoba. El técnico ha asumido el resultado y no ha buscado excusas. "En un partido como este, a uno le parece ridículo dar explicaciones", ha señalado, para afirmar que "justificar hoy es imposible". "Hoy hemos hecho un partido ridículo, espantoso, y nos sentimos muy mal", ha admitido, para seguidamente hacer hincapié en que ya no hay más margen de error: "Si queremos realmente estar arriba, ya es momento de espabilar".

A su modo de ver, "el resultado es exagerado para lo que ocurrió en el campo". "Tuvimos opciones en algún momento de empatar a uno, de ponernos 2-1 con el tiro de Martin e, incluso, el 3-1 en ese balón que Carlos Marín paró con la cara", ha repasado, aunque ha insistido en que no desea "justificar una derrota tan amplia". "Nos han hecho tres goles a balón parado y dos, en errores individuales graves. Hay que dar la enhorabuena al Córdoba y pedir disculpas a los nuestros", se ha encogido, aunque seguro todavía de las opciones de ascenso que ostenta el Granada. "Yo soy el más convencido de que esto lo sacamos adelante. Estoy convencido de que nosotros nos vamos a meter entre los seis primeros, no tengo ninguna duda", ha sostenido.

"Si no ganamos el domingo, cada vez vamos a creer menos en el proyecto y en nosotros", ha puntualizado. "Esto nos tiene que servir para saber que delante de nuestra gente tenemos una deuda muy grande con ellos", ha continuado en esta línea, antes de lamentar que los granadinistas habían hecho "cinco partidos muy buenos seguidos, mereciendo más puntos". "Es comprensible cualquier cosa que nos griten ahora, hay que entenderlo. Los jugadores no tienen ese sentimiento de mercenario que les han gritado, y por supuesto yo tampoco, pero hoy hay que aceptar lo que nos griten porque nos lo merecemos", ha agregado, sabedor de que la semana "va a ser muy dura en todos los sentidos".

"Nadie cree ahora mismo en lo que vayamos a hacer. El siguiente tenemos que ganarlo delante de nuestra gente. No vamos a estar muy lejos todavía de los puestos de promoción, ni siquiera de los de ascenso. Me parece ridículo pensar en alguna cosa de esas. Tenemos que pensar en el próximo partido", ha añadido, tras lo que ha insistido en que el resultado es "muy dañino". "Sentimos mucho lo que hemos hecho. Lo único que tenemos que hacer es revertir esto para que estén orgullosos del equipo otra vez", ha resuelto.

Escribá ha explicado que Loïc Williams, lesionado en el primer acto, "parece que tenía alguna molestia a nivel de isquios". "Cabe la posibilidad de que tenga alguna cosa que le deje fuera algunas semanas", ha señalado, mientras que Luca Zidane "tuvo una torcedura en el gol". "El contacto con Yoldi le desequilibró y pisó mal. Esperemos que no sea nada grave, pero un esguince no se lo quita nadie", ha avanzado, para después abordar las decisiones en su alineación. "Las cosas salieron mal, empezando por el once y el planteamiento. Ayer se preguntaba si era el momento de Borja (Bastón). Si hubiéramos tenido otro resultado, estarían diciendo que era su momento. Prefería sacarlo desde el principio, porque es un jugador que está en área y sabíamos que nos podía dar cosas.. Pensábamos que íbamos a generar más situaciones de desequilibrio y sabemos que es un rematador", ha argumentado.

De igual manera, ha defendido a Pablo Insua tras la cita de este domingo. "Cuando se lesiona, estaba en un momento buenísimo. Hoy ha estado mal, pero ¿quién no lo ha estado hoy? A Miguel Rubio se le ha criticado muchísimo y resulta que hoy decimos que tendría que haber jugado en su lugar. Tomo las decisiones pensando que son las idóneas para el partido. Lo que es evidente es que no lo han sido", ha ahondado.

Iván Ania

En un estado de ánimo radicalmente distinto, Iván Ania, entrenador del Córdoba, ha aseverado que "es un día muy positivo en muchos sentidos". "No solo por la victoria, sino por la contundencia. Hemos hecho muy buen partido. Hemos tenido momentos de mucho dominio, también en los que ellos han generado peligro, especialmente después del primer gol. Tuvimos la fortuna o el acierto del portero de sacarlo y que no nos pudieran empatar", ha analizado, seguro de que "el gol de Carracedo hizo que el encuentro cambiara". Cuestionado por la posibilidad de pelear por el ascenso, el técnico blanquiverde ha asegurado que sus pupilos no pueden "pensar más allá del Dépor ni desviar el pensamiento del objetivo primero". "Hoy era muy importante ganar porque los últimos tres partidos en casa habían sido derrota. Hemos roto la dinámica negativa como local y puede ser un punto de inflexión, sobre todo en los partidos como local, para conseguir el objetivo cuanto antes", ha zanjado.