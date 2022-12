El Granada cierra el año (21:00 horas) en las condiciones que más le asustan. Visita el Carlos Tartiere, la orilla en que encalló el proyecto de Aitor Karanka como entrenador rojiblanco, en busca de un triunfo que le permita pasar de ronda en la Copa del Rey. Sorteó en la eliminatoria anterior, que fue el debut de Paco López, una salida a Yecla que parecía romper el maleficio, pero los viajes posteriores han demostrado que el miedo escénico es difícil de superar. La última vez que visitó el feudo del Oviedo vivió una pesadilla, que además engrosó un historial paupérrimo en este estadio, donde solo ha ganado una vez. El torneo del KO brinda otra oportunidad al cuadro nazarí para terminar 2022 con la sonrisa que apenas ha podido lucir durante todo el año.

El Oviedo es otro equipo desde la contratación de Álvaro Cervera. El preparador lo ha dotado de un gen competitivo del que ya dio buena cuenta el conjunto rojiblanco en Liga. Perdieron los nazaríes con un único gol de Sergi Enrich, en las postrimerías del duelo, a pesar de jugar casi una hora con un hombre más. Pero el Granada no es el único que ha claudicado en el Carlos Tartiere. Desde aquel triunfo, Mirandés y Sporting también hincaron la rodilla, y Las Palmas no pudo pasar del empate a cero. Borja Bastón, con ocho tantos, es su hombre gol; Montoro, otrora metrónomo granadinista, es su director de orquesta. No obstante, rotará.

En el Granada, la derrota del pasado sábado en Lugo fue un golpe anímico y un retroceso en el juego. El conjunto rojiblanco venía plasmando una mejor imagen también lejos de Los Cármenes, pero sufrió cierta regresión, aun conservando la ambición que ha agregado Paco López al plantel. No es el mismo equipo que visitó en Liga el Carlos Tartiere y pretende demostrarlo. El reto de ganar fuera de casa empieza a parecer una quimera, pero la Copa ya deparó otro destino lejos de Los Cármenes. Derribar la barrera en el último encuentro del año puede ser un empujón moral de cara al resto del curso.

Enmarcado en un contexto extraño, con la Liga ya de vacaciones hasta enero, el encuentro no supone obligación de rotar. Sin embargo, brinda una ocasión para dar refresco a los futbolistas más cargados y premiar el rendimiento de quienes vienen trabajando bien desde el banquillo. El propio técnico sugirió que lo haría en su comparecencia previa al duelo, en la que, de inicio, confirmó la titularidad de Adri López bajo palos. Atrás son varios los futbolistas que acumulan una buena suma de minutos, con lo que cabe esperar algún movimiento. Quini oposita a reemplazar a Ricard y Jonathan Silva a hacer lo propio con Carlos Neva. En el eje, Cabaco y Pepe se presentan como alternativa, así como el recreativista Miki Bosch, que acompañará a ‘los mayores’.

En el centro del campo se abre un nuevo abanico de posibilidades, una vez que los cuatro mediocampistas naturales de la plantilla están aptos para competir. Meseguer podría descansar tras un par de meses continuamente exigido por la falta de compañeros sanos, para dar a Bodiger o Sergio Ruiz la oportunidad de estrenarse bajo el mando de Paco López. Ninguno compitió en Lugo, pese a entrar en la convocatoria, si bien en esta ocasión sí parece factible que sumen minutos.

En los costados, las posibilidades de relevo son algo más reducidas con Puertas en la enfermería, aunque retorna Rochina. El valenciano tendrá minutos, salvo sorpresa, pero la titularidad parece reservada para Perea en el costado izquierdo y Bryan Zaragoza oposita a escorarse en la orilla opuesta. Arriba, Jorge Molina apunta a conservar su plaza en la delantera, mientras que su pareja de baile admite mayor duda. La oportunidad se presenta idónea para dar cancha a Matías Arezo. El uruguayo quiere reivindicarse antes de la llegada de nueva competencia y, sin minutos en Liga, la ventana copera le da chance de ganar puntos con Paco López. Al técnico y al equipo le ofrece irse de vacaciones con una sonrisa y sin el trauma que le lastra en este curso. De no hacerlo, los polvorones se les pueden indigestar.

Posibles alineaciones:

Real Oviedo: Tomeu Nadal; Lucas Ahijado, David Costas, Oier Luengo, Aceves; Borja Sánchez, Montoro, Jimmy Suárez, Marcelo Flores; Obeng y Koba.

Granada CF: Adri López; Quini, Cabaco, Pepe, Jonathan Silva; Bryan Zaragoza, Bodiger, Petrovic, Perea; Arezo y Jorge Molina.

Árbitro: Francisco Hernández Maeso, del comité extremeño.