Medina: "Todos tienen que empujar para que este equipo crezca"

El entrenador del Granada, Alexander Medina, prevé este sábado "un partido muy disfrutable" entre su equipo y el Celta de Vigo. "Va a ser lindo de jugar. Nosotros tenemos mucha confianza", ha afirmado el técnico rojiblanco en su rueda de prensa previa al encuentro, en la que no ha despejado dudas sobre la recuperación de Raúl Fernández y Jesús Vallejo. "Vamos a esperar al parte médico", ha resuelto. El preparador, no obstante, ha incidido en la relevancia de que sus pupilos estén preparados para remar, incluso los que no están teniendo minutos desde su llegada. "Todos tienen que empujar para que este equipo crezca", ha sostenido.

El Cacique Medina ha adelantado que en su alineación "no va a haber grandes novedades". "Quedé muy conforme con el equipo que jugó el otro día. Hicimos muy buen partido, principalmente en el periodo de partido que jugamos el lunes", ha argumentado el entrenador granadinista. Ha desvelado que "André (Ferreira) atajará, más allá de lo que pase con Raúl Fernández", pues asegura tener "plena confianza en él". Entretanto, continúa la espera con Jesús Vallejo. "Esperemos que sea en el corto plazo que podamos tenerle nuevamente con el equipo", ha deseado. Miguel Rubio, en cambio, sí dispondría de opciones de alterar el once. "Viene evolucionando, a más. Hizo una semana normal de trabajo. Las molestias vienen quedando a un lado, que es importante para él", ha detallado, satisfecho con la posibilidad de sumar efectivos.

"Cuantos más jugadores tengamos para competir, más difícil va a ser para mí armar un once", ha recordado, antes de alentar a los futbolistas que todavía no han participado desde su llegada al banquillo del Granada. Es el caso de Óscar Melendo. "Está entrenando muy bien. No hay ningún jugador relegado. Para mí, cuentan todos, nada más que uno trata de dar continuidad a determinados jugadores en busca de automatizar movimientos y que el equipo genere costumbres y hábitos para jugar conforme a la intensidad", ha desarrollado, a lo que ha añadido que "todos tienen que estar preparados para cuando les toque la oportunidad de demostrar que están a la altura y que están bien".

En el otro lado, entre los nombres que conforman ese planteamiento que, de momento, el uruguayo quiere conservar, se encuentra Sergio Ruiz, rescatado con Medina. "Dio mucho al equipo, no solamente en la intensidad. Sobre todo, se involucró mucho en el juego. Quedé muy conforme con los dos partidos que jugó. En el último, rayó a muy buena altura y esperemos que siga muy bien", ha argumentado. También, aunque por obligación, ha mantenido sobre el césped a dos centrales zurdos. "Entre las situaciones, prefiero que los dos centrales tengan pierna. Pero he jugado en otros equipos con dos diestros, con dos zurdos… Cambia un poco el perfil u los pases, pero hay jugadores que se adaptan perfectamente a jugar a pierna cambiada", ha reconocido, aunque, a su modo de ver, Torrente e Ignasi Miquel "se acoplaron bien, más allá de alguna situación o algún fallo técnico que hubo".

En Vigo, Alexander Medina espera a un Celta "que viene a más, que sabe muy bien a lo que juega y tiene un muy buen entrenador", ha descrito. "Ha jugado muy buenos partidos, en los que no cosechó en muchos de ellos una victoria pero mereció mucho más, o tener más puntos de los que tiene", ha sostenido, a lo que ha adjuntado que "si bien no está pasando por una racha de victorias, de los últimos cinco encuentros perdió uno solo". "Es un partido importantísimo. Si bien nosotros hemos visto al Sevilla, porque consumimos fútbol, es nuestra pasión y nuestra profesión, nuestro foco y nuestra energía están puestos en el partido de mañana", ha afirmado, al ser cuestionado sobre el calendario que espera al Granada, centrado en "seguir mejorando" fuera de casa. "Dimos uno o dos pasos adelante en el partido anterior. Tenemos que seguir evolucionando, hacer lo mismo que mejoramos", ha apostillado.