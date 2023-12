Medina: "Hay gente con carácter y personalidad para sacar esto adelante"

"No creo que el Granada esté herido de muerte; está herido", ha sintetizado el entrenador rojiblanco, Alexander Medina, tras perder este sábado en casa del Celta de Vigo. "Era un partido importante para nosotros. Hay que levantarse rápido. Hay gente con carácter y personalidad para sacar esto adelante", ha sostenido el técnico nazarí, convencido de que "no fue un buen partido" para su equipo en el primer acto, pero sí en tras el descanso. "En el segundo tiempo sí fuimos el equipo que nosotros queremos. Esta Liga no te perdona si tienes unos cuantos minutos de bache. En el primer tiempo fuimos superados. En los últimos 45 minutos creo que superamos al rival, con varias ocasiones de gol, pero no logramos convertir", ha analizado.

El uruguayo ha reconocido que el plantel "siempre está tocado después de una derrota". "A nadie le gusta perder, y menos con la ilusión con la que llegamos a Vigo de tratar de hacer un gran partido y ganar. No se pudo. Errores propios determinaron la derrota. Tenemos que cambiar rápidamente el chip para que el partido contra el Sevilla sea un gran juego nuestro", ha ahondado el preparador granadinista, que se define "optimista por naturaleza". "En lo futbolístico faltan jornadas para que nosotros nos levantemos. Justamente, al equipo no hay que darlo por vencido. Hoy se levantó después de una primera parte muy floja. Salió con otro carácter, con otro espíritu, con otra personalidad, con otro juego", ha expuesto en este sentido.

"Nosotros llevamos tres partidos y me tengo que aferrar a los buenos minutos del equipo, a los 78 minutos que jugamos contra el Athletic el otro día y a estos segundos 45 minutos. A eso quiero aferrarme para tener la ilusión de poder cumplir el objetivo. En el fútbol competitivo no puedes tirar la toalla antes de tiempo", ha defendido, antes de señalar que su labor es "lograr que el equipo mejore en todas sus formas para después poder obtener el resultado". "Confío mucho en que lo vamos a hacer muy bien y vamos a lograr el objetivo. Lo digo ante una derrota que fue dura. Quedan muchas jornadas todavía. A seguir para adelante", ha hecho hincapié, con el foco puesto ya en la visita del Sevilla: "El martes tenemos otro juego. Tenemos que pensar netamente en el partido del martes".

"Rescato mucho esa segunda parte en la que el equipo fue ambicioso, ganó duelos, generó a través del juego de posesión y tuvo sus chances", ha insistido el entrenador del Granada, quien ha reconocido, no obstante, que "la eficacia en las áreas marca los duelos". "Ellos llegaron una vez y convirtieron el gol. Nosotros llegamos y no convertimos", ha lamentado.

Rafa Benítez

Por el contrario, Rafa Benítez, entrenador del Celta, ha comparecido satisfecho. "Es una cuestión de que hemos merecido, después de muchos partidos de estar cerca, los tres puntos, ganar", ha sintetizado sobre el triunfo de su equipo, que, a su juicio, "ha trabajado, ha peleado y ha hecho muchas cosas como hace habitualmente, hoy con esa fortuna de que no ha encajado gol". "Con tarjetas y un jugador menos, ha dado la cara y lo ha hecho bastante bien dadas las circunstancias", ha resaltado, acerca de la actuación de un cuadro celeste al que "el partido se le iba complicando". "Por eso sabe mejor la victoria", ha aseverado. "En el primer tiempo hemos sido superiores a ellos -los jugadores del Granada- porque todas esas cosas las manejamos bien", ha escrutado, si bien ha reconocido que en el segundo acto les costó "controlar su juego en ataque y, luego, salir con más claridad".