Celta y Granada, rezagados en la carrera por la salvación, mantendrán este sábado (14:00 horas) un pulso vital en Balaídos. Celestes y rojiblancos sienten el agua acariciarles la barbilla mientras el pelotón de Primera División se distancia aprovechando su deriva. Los de casa no ganan desde la cuarta jornada, aunque tienen el corte de la permanencia al alcance de la mano. Los nazaríes no suman de tres desde la tercera fecha y ni siquiera un triunfo les permitiría salir de la enfermería. El que salga vencedor, no obstante, esprintará hacia la superficie, aun sin margen para rebajar el ritmo. Es una final, otra más, entre rivales directos, aunque los técnicos huyan del término. Habrá a quien se le indigeste el almuerzo.

Los dos equipos encaran la cita desde la UCI de la Liga, encamados y con encefalograma plano. A las semanas sin ganar se unen las sensaciones, peores en los rojiblancos, también en una posición más delicada en la clasificación. El Celta enlaza tres empates y solo ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros, si bien dejó escapar la posibilidad de saltar en la tabla frente al Cádiz. Rafa Benítez camina sobre la cuerda floja, aun respaldado públicamente por la directiva. En Granada ya conocen esta historia. Alexander Medina arañó su primer punto en un duelo trágico, interrumpido por la muerte de un abonado. El conjunto nazarí encontró el empate en una diana en propia puerta después de que el Athletic mostrara una clemencia inusual. El uruguayo ha logrado un mayor orden, pero a su equipo le salpican las mismas lagunas de siempre y no encuentra la efectividad salvadora del primer tramo del curso.

“Es una maratón, hay que seguir corriendo. Todos los partidos son muy importantes y hay que seguir pase lo que pase”, expuso el técnico celtista en la previa del duelo. Encuentra similitudes con su cita ante el Cádiz de hace un par de semanas. “Son circunstancias similares. Nosotros tenemos que afrontarlo con la misma idea”, subrayó. Desea que sus pupilos tengan “más acierto”, consciente de las dificultades defensivas del Granada. Afilará para ello el colmillo de Iago Aspas, ese hechicero gallego que se viste de Peaky Blinder cuando tiene delante las franjas rojiblancas horizontales. Este curso es una sombra del que acostumbra, pero jugar contra los nazaríes siempre es un incentivo. Ha hecho nueve goles y ha dado cuatro asistencias en sus 17 cruces.

El príncipe de las Bateas apunta a regresar al once tras quedarse en el banquillo por sorpresa en la pasada jornada, contra el Rayo Vallecano. Amenazaría junto a Larsen, el máximo artillero del conjunto gallego, en el que se prevén pocos cambios. El noruego suma en lo que va de curso las mismas cinco dianas que anotó en todo el ejercicio pasado, indiscutible para Rafa Benítez. El técnico no podrá contar con Aidoo, lesionado, por lo que cabe esperar que forme atrás con Kevin Vázquez, Starfelt, Unai Núñez y Manu Sánchez, en un esquema dúctil que une a Óscar Mingueza en fases defensivas. La manija celeste la llevan Renato Tapia y Lucas de la Torre, con Bamba en el costado izquierdo.

Tampoco se adivina demasiada permuta en el Granada. El propio Alexander Medina se reconoció satisfecho con el rendimiento del equipo frente al Athletic, por lo que, en principio, barajará poco sus naipes. André Ferreira se pondrá bajo palos, lesionado aún Raúl Fernández, con Ricard y Neva en los flancos. La única duda se posa sobre el centro de la zaga, donde puede regresar Miguel Rubio tras haber completado con normalidad otra semana de entrenamiento. De integrarse en la alineación, presumiblemente sería Ignasi Miquel el perjudicado. Por delante, el uruguayo quiere asentar sus tres mediocentros, con Gumbau como ancla frente a la defensa, Sergio Ruiz como refuerzo y Gonzalo Villar más suelto.

Por delante, volarán Bryan, Lucas Boyé y Uzuni, en sequía desde hace semanas. Tan solo el albanés, retornado a la banda, parece conservar algo de filo. El argentino anda congestionado y la magia del malagueño aparece con cuentagotas desde su convocatoria con España, por más que lo intenta. Al equipo le urge recuperar su acierto, escaso de inventiva para trazar un plan alternativo. Sin gol, abordar Balaídos será imposible, pese a que el Celta sea el segundo peor local de la categoría. La necesidad aprieta por igual a los dos contendientes, angustiados con el paso de las jornadas. Al que pierda se le debilitará mucho el pulso.

Alineaciones probables:

Celta de Vigo: Guaita; Kevin Vázquez, Carl Starfelt, Unai Núñez, Manu Sánchez; Óscar Mingueza, Renato Tapia, Luca de la Torre, Bamba; Iago Aspas y Larsen.

Granada CF: André Ferreira; Ricard, Miguel Rubio, Torrente, Carlos Neva; Gumbau, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar; Uzuni, Bryan Zaragoza y Lucas Boyé.

Árbitro: José María Sánchez Martínez, del comité murciano.