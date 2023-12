Carlos Neva: "Hemos vuelto a salir 'amamonados'"

El capitán del Granada en Balaídos, Carlos Neva, ha sido contundente tras la derrota de su equipo frente al Celta. "Volvemos a salir 'amamonados', no ganamos un duelo, no ganamos segundas jugadas", ha lamentado ante las cámaras de Movistar LaLiga a pie de campo. "Nos vamos muy jodidos, sabíamos de la importancia de este partido, estaba marcado en el calendario", ha exteriorizado el zaguero.

El lateral rojiblanco ha señalado que "un equipo con tanta calidad como el Celta te hace un gol y se acaba el partido", antes de incidir en los malos arranques del cuadro nazarí. "En la segunda parte, el equipo vuelve a rehacerse, pero en Primera División si sales los primeros 45 minutos con esa caraja y no ganas duelos, es imposible llevarte el partido", ha aseverado.

"Son varias veces en las que, no sé si por tema de activación o mental, no arrancamos bien en los partidos. Hasta que no te pegan el primer golpe, no reaccionamos", ha reconocido el defensa del Granada. A su modo de ver, esta situación "se arregla con trabajo y más trabajo, y pensando en el Sevilla, que es lo siguiente".

Por último, cuestionado sobre el impacto de Alexander Medina en el equipo, Neva ha reconocido que "en cuanto a resultados, se ve que no" hay cambios. "Sabemos la idea que quiere el míster, estamos contentos con él", ha sostenido, para finalmente indicar el camino a seguir. "Solo tenemos que seguir trabajando para devolverle lo que hace por nosotros", ha concluido.