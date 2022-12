El Granada tiene este sábado (16:15 horas) la posibilidad de alcanzar el ecuador del curso en una muy buena posición para afrontar la segunda mitad de la temporada. Un triunfo en esta última jornada de la primera vuelta le permitiría igualar, al menos momentáneamente, los puntos que tiene al amanecer de esta fecha Las Palmas, segundo clasificado en Liga, y asegurar su permanencia en puestos de playoff cuando suenen las campanadas en fin de año. Para ello, tiene que superar su miedo escénico en un Anxo Carro que no está para demasiadas concesiones. El Lugo ha convocado un aquelarre de meigas para tratar de forzar otro traspiés nazarí lejos de su estadio, que para los albivermellos supondría tomar un poquito de aire, pero Paco López no cree en brujerías ni en rachas. Deposita su fe en el trabajo, con el que espera obtener un balance positivo para afrontar de otra manera la fase definitiva del campeonato.

El conjunto gallego comenzó la última semana maratoniana con ilusión, al ganar al Racing en El Sardinero para hacer bueno el empate cosechado frente al Levante. Sin embargo, Sporting y Ponferradina lo volvieron a tumbar con sendas derrotas consecutivas. Dirigido por Fran Justo tras la destitución de Hernán Pérez, se halla estancado en la cola de la tabla, sin lograr tomar el impulso necesario para poder respirar con mayor tranquilidad. Se aferra al acierto de Chris Ramos, su hombre gol en este curso, para soñar con la permanencia. El gaditano, que suma siete dianas, ha adoptado en el Anxo Carro un papel similar al que Uzuni desempeña en Los Cármenes y se ha convertido en una seria amenaza.

Tendrá que danzar frente a un equipo que empieza a ilusionarse, pero todavía traumatizado lejos de su estadio. El Granada cerró la semana intensiva con un balance mucho mejor que el conjunto lucense, con siete puntos de nueve posibles, y con una progresiva mejora de imagen que vuelve a robustecer su candidatura al ascenso. Ha regresado a la zona que da acceso a la promoción y el pasaporte directo a Primera no le queda ya tan lejos. Sus números a domicilio, el segundo peor registro de la categoría, son el lastre que le impide alcanzar la velocidad de crucero, pero, aun así, puede cerrar la primera vuelta con una marca respetable.

Las semanas que lleva trabajando como técnico rojiblanco parecen presentar a Paco López como un técnico poco inclinado a rotar si no es necesario. Ha encontrado un once en el que confía y lo viene repitiendo cada vez que la disponibilidad de sus futbolistas se lo permiten. Se adivinan por ello pocos cambios en la alineación nazarí, obligada, no obstante, a ser modificada. Ignasi Miquel se quedó en Granada por precaución, al sentir unas molestias musculares por las que tampoco entrenó este viernes, pero sí viajaron Bodiger, Sergio Ruiz y Cabaco, ya recuperados de sus respectivas dolencias. También Víctor Meseguer, que se retiró frente al Burgos dolorido del tobillo y no entrenó el martes, pero mimado durante la semana para minimizar las variaciones.

Salvo sorpresa, Víctor Díaz volverá a formar pareja con Miguel Rubio para paliar la baja del zaguero catalán, y cabe esperar que no haya más novedad. Con Meseguer apto, el técnico valenciano no se ve obligado a forzar un retorno precipitado de Bodiger y Sergio Ruiz, a quienes puede ir integrando en la competición de forma progresiva, y la parcela ofensiva viene funcionando. Melendo ocupará el costado derecho, con libertad para aparecer por dentro y ceder la banda a Ricard, y Callejón se escorará a la orilla zurda.

Arriba, fijará marcas Jorge Molina y Uzuni tratará de hacer volar el helicóptero. El albanés, el artillero de la Liga, solo ha tomado medidas a las porterías del Zaidín. Es otro que tiene pendiente resolver sus problemas a domicilio. Si el equipo lo hace, el impulso puede ser notorio a la vuelta de las vacaciones. La cita de Copa en Oviedo no permite todavía pensar en los mantecados, pero reservar las vacaciones en playoff es un buen modo de cerrar la primera evaluación.

Alineaciones probables:

CD Lugo: Loureiro, Alberto, Xavi Torres, Zé Ricardo; Clavería, Juanpe, El Hacen; Sebas Moyano, Cuéllar y Chris Ramos.

Granada CF: Raúl Fernández; Ricard, Víctor Díaz, Miguel Rubio, Carlos Neva; Melendo, Meseguer, Petrovic, Callejón; Uzuni y Jorge Molina.

Árbitro: Saúl Ais Reig, del comité valenciano.