El entrenador del Granada, Paco López, ha resaltado el trabajo de su equipo pese a la derrota frente al Lugo. "No se pueden generar más ocasiones fuera de casa de las que generamos nosotros, once para once y diez para once", ha asegurado el técnico nazarí, quien ha incidido en que "nadie puede decir que el equipo no genere oportunidades, no juegue o no intente ser dominador". "Lo hace, incluso, con un jugador menos otra vez", ha sostenido el preparador valenciano, quien considera que el problema de sus pupilos lejos de su estadio "es una cuestión de acierto".

"Nos pasó en Málaga y Leganés, que el equipo juega pese a la inferioridad, que el equipo genera, quiere, pero esto va de hacer goles, de ser más efectivos que el rival en las áreas y no lo estamos siendo. Hay que mejorar", ha resuelto Paco López, quien, cuestionado sobre un supuesto ‘síndrome’ que le afecta a domicilio, ha sentenciado que "no hay ningún síndrome de nada", sino que "hay un trabajo que mejorar". "Ha sido un partido que, hasta la expulsión, se ha desarrollado por donde sabíamos que podía pasar. Dominio nuestro, sensación de superioridad nuestra y el Lugo ha hecho un verdadero golazo desde fuera del área en la primera que hemos tenido. Viene precedido de un saque de banda que no defendemos bien", ha analizado el entrenador granadinista.

"Ha habido momentos de precipitación en querer llegar cuanto antes. En la segunda parte, con los cambios, nos ha dado más pausa en determinadas zonas. Nos ha faltado hacer gol en las llegadas que hemos tenido por fuera o, incluso, a balón parado, que es donde se igualan más las fuerzas", ha abundado López, quien ha subrayado que "el Lugo ha hecho su partido". "Le ha venido fenomenal el gol para conceder menos y juntarse más. Lo tiene muy claro, no les hace falta ser dominadores porque no lo son", ha añadido.

A su juicio, la secuencia de resultados del Granada lejos de su estadio "no tiene nada que ver con el trabajo", pues piensa que esto "está siendo igual que en casa". "Son estadísticas y datos. Para mí, los análisis son mucho más profundos que eso. Hemos jugado tres partidos fuera de casa y tres en casa. En los tres que ha jugado fuera de casa, el equipo ha merecido mucho más por juego y ocasiones", ha repetido, antes de puntualizar que la situación le preocuparía "si el equipo no demostrara, no generar y no tuviera ese atrevimiento". "Esto es muy largo, hay que seguir", ha concluido.

A preguntas de la prensa deportiva granadina, más tarde, el preparador rojiblanco ha reconocido que los nazaríes se van "fastidiados por el resultado", aunque defiende que "hay muchas cosas positivas". "El equipo tiene mentalidad ganadora, quiere ir a por los partidos, genera ocasiones fuera de casa", ha enumerado, antes de señalar que, por el lado contrario, el plantel debe mejorar "determinadas acciones que suponen la expulsión y en los últimos metros". En este sentido, ha considerado que sus pupilos deben, "en determinadas acciones sin balón, ser más inteligentes, estar más conectados".

Cuestionado sobre un posible paso atrás en la evolución del juego fuera de casa con respecto a su última salida, a Málaga, Paco López ha puntualizado que "Hay diferencia de contexto del estadio de Málaga a como juega el Lugo", antes de advertir que "el equipo se ha mostrado con las mismas señas de identidad". "También se convierte en un partido diferente en cuanto te quedas con un jugador menos", ha apostillado.

Ha expuesto que la actuación de Alberto Perea ha sido "muy buena", así como que el manchego "es muy buen jugador, con mucho talento". "Tratamos de que todo el mundo esté conectado y ayude", ha argumentado. Preguntado, por último, por otra suplencia sin minutos de Arezo, en cambio, ha justificado su decisión con el contexto del encuentro. "Estábamos con un jugador menos, teníamos a Uzuni y Callejón, necesitábamos generar juego para que llegaran las ocasiones. O destapas por un sitio o te quedas corto por otro", ha zanjado.

Fran Justo

El entrenador local, Fran Justo, se ha expresado satisfecho. "Hoy empezamos a ver al Lugo que queremos, al que es capaz de emocionar a la gente, de entender lo que toca en cada momento de partido, cuándo toca sufrir y hundirse en bloque bajo", ha analizado sobre su equipo, aunque ha reconocido que "el Granada ha tenido sus ocasiones". "Acabamos de ganar a un equipo de Primera División que, por circunstancias, está en Segunda. Si seguimos por este camino, el Lugo se va a salvar", ha afirmado el preparador, quien ha sostenido que "quería hacer el segundo". No pudo, aunque está convencido de que "durante la mayor parte del segundo tiempo, el Lugo ha tenido controlado el partido".