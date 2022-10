El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha desvelado que este domingo, en la visita del conjunto rojiblanco a Cartagena, podrá contar con Callejón, Víctor Díaz y Petrovic, ausentes este martes en el entrenamiento a puerta abierta para prensa. Quini y Ricard Sánchez, en cambio, son duda por sendas molestias sufridas durante el encuentro frente al Zaragoza. Perea y Jonathan Silva, a priori, no estarán disponibles para el técnico rojiblanco, pese a que el manchego se incorpora este mismo viernes al trabajo con el grupo, a quienes se unen los habituales descartes por lesión de larga duración Carlos Neva, Raúl Torrente y André Ferreira. "Pienso, pero no he probado hasta hoy, en un cambio de sistema, porque estar sin laterales es complicado", ha reconocido el preparador nazarí, quien ha sugerido que tal vez decida "poner una línea de tres, con dos arriba".

PROBATURAS EN DEFENSA: "Está siendo fácil porque no puedo probar. No es que haya probaturas. Menos el martes, cuando Ricard entrenó pero porque no era una sesión táctica, hemos estado toda la semana trabajando sin laterales. Es curioso que la causa por la que no están Quini ni Ricard es por el golpe que sufrieron entre ellos durante el partido, cuando Ricard tiró y Quini había llegado a esa zona para poder chutar. Pienso, pero no he probado hasta hoy, en un cambio de sistema, porque estar sin laterales es complicado".

RELEVANCIA DE PETROVIC: "Aporta, sobre todo, su parte de jugador, evidentemente. Hay momentos, en fases de balón, en los que estamos trabajando salir hacia el otro lado cuando se recupera el balón en un sitio. En ese sentido estamos trabajando con él y con muchos más. Lo que aporta al equipo creo que es esa vitalidad, esa fuerza que tiene en el campo. En el momento en el que hay que saltar líneas, que hay que ir a presionar, es el típico jugador que va a presionar muy arriba y, si por lo que sea el jugador sale de esa presión, tiene la capacidad física de volver muy rápido. Creo que eso es importante en un equipo como nosotros, que intenta presionar arriba, que, cuando no llegues a esa presión o el equipo contrario sale de ella, que tenga esa capacidad y potencia para volver a recuperar la posición".

CÓMO VENCER FUERA DE CASA: "Debemos intentar hacer lo que hacemos en cada partido. Sobre todo, lo que más nos está penalizando fuera de casa es cometer errores. Hay momentos de los encuentros en los que el equipo no está como el otro día, contra el Zaragoza. Esa es la clave. Son errores puntuales que al conjunto, durante el partido, le pesan. Hay que intentar no cometer esos errores y no salir del partido en ningún momento".

FALTA DE TENSIÓN FUERA DE CASA: "No creo que sea así, y si lo es, la culpa es mía por no prepararles bien para el partido. El otro día tuvimos la oportunidad de ver cómo trabajamos durante la semana. La responsabilidad es mía al cien por cien. Intenté sacar cosas positivas tanto del día del Tenerife, que no fue un buen partido, como del Zaragoza, en el que, aun siéndolo, había cosas que mejorar. Si hay algo que no le falta a esta plantilla es la motivación y la profesionalidad".

VARIACIONES EN ATAQUE: "Variaría, porque no es lo mismo jugar con un 4-2-3-1 o si, al final, me decido poner una línea de tres, con dos arriba. No tener laterales me está condicionando mucho. Si condiciona el sistema, también condicionará a los de arriba. Lo importante y lo que hablo siempre de la construcción del equipo es que, independientemente de los que jueguen y del sistema, los que jueguen sepan lo que hay que hacer".

CÓMO TRABAJAR CON TANTAS BAJAS: "Busco los once que mejor están para cada partido y no mirar el siguiente. Lo que me da esta plantilla, sobre todo del centro del campo para arriba, es mucha calidad y muchas alternativas. Donde más problemas estamos teniendo es en la parte de atrás. Va a haber que gestionarlo y ver cómo van esas lesiones. En la parte de arriba no tengo ningún problema que gestionar porque todos son de garantías".

EL GRANADA QUE QUIERE: "Un equipo organizado que conceda pocos goles o pocas ocasiones, porque, a partir de ahí, y este año más con la calidad que tengo en la plantilla, los partidos se van a ganar. Luego, hacerte fuerte en tu campo. Cuando lo eres, eres capaz de corregir los errores que estamos cometiendo y puntúas fuera, es importante. Que los equipos que vienen a tu campo sabes que se van a encontrar con un partido difícil".

CARTAGENA: "No es casualidad que esté donde está. Es un equipo que juega muy bien, que domina muchas facetas del juego, que domina, te presiona, inicia desde atrás con balón, llega a zonas de banda y centra con mucha gente en el área… Va a seguir ahí durante mucho tiempo porque está haciendo las cosas muy bien".