El Granada sigue con encefalograma plano (0-0)

El Granada se ha vuelto a librar y ha sumado un nuevo punto que, en realidad, no le cambia la cara a la situación que se está viviendo aún. Hay quien podrá sacar una lectura positiva en el fin de la racha de derrotas, pero ni siquiera eso es suficiente.

Los rojiblancos hicieron un gran ejercicio de defensa tras jugar casi una hora con un futbolista menos. Eso sí, tampoco es que el equipo que se encontraba enfrente lograra sacar máxima rentabilidad a la situación. Por eso Cádiz y Granada están en el puesto que están.

La inoperancia del sistema de juego volvió a quedar patente en otro once con sorpresas de Robert Moreno. Ni la defensa estuvo clara, ni el centro del campo encontró un punto de unión con la delantera. Otro desfase que a punto estuvo de costar mucho más caro por la falta de entendimiento en la zaga.

Una vez más, Germán y Duarte fueron un espejismo del nivel que tenían otras temporada. El luso a punto estuvo de regalar un gol que salvó el de siempre, Maximiano. Y, llegada la media hora, un mal pase de Germán obligó a su compañero a derribar a Negredo cuando se quedaba solo, por lo que vio la cartulina roja directa.

Con diez, al Granada no le quedó otra que poner formación de falange espartana y aguantar el chaparrón. No jugó mejor, pero sí que estuvo algo mejor organizado. Los rojiblancos también estuvieron ayudados por la ansiedad del Cádiz, que siempre se jugaron más que los rojiblancos en este partido.

Ni siquiera los cambios, con los que Robert pretendió no arriesgar y prácticamente sustituyó a los jugadores en sus puestos naturales. El regreso de Machís no fue tal. Vacío desde el inicio, casi no tuvo incidencia en el juego. En realidad, ninguno de los hombres de ataque la tuvo.

Con un punto más, el Granada mantiene la renta con los equipos de abajo, pero el Levante coge aire para seguir soñando. Por arriba, se escapa la posibilidad de meter presión a Mallorca y Getafe. Sin embargo, no hay signos de mejoría y los rojiblancos, con el balón en sus pies, siguen mostrando un encefalograma plano.

Ficha técnica:

Granada CF: Maximiano; Puertas (Rochina, 88'), Duarte, Torrente, Germán, Neva; Collado (Quini, 76'), Isma Ruiz (Petrovic, 76'), Luis Milla; Uzuni (Machís, 46'), Luis Suárez (Jorge Molina, 84').

Cádiz CF: Ledesma; Akapo (Carcelén, 59'), Luis Hernández, Fali (Alejo, 59'), Chust, Arzamendia; San Emeterio (83'), Alcaraz; Lozano (Perea, 74'), Lucas Pérez (Álex Fernández, 83'), Negredo.

Colegiado: Expulsó por roja directa a Domingos Duarte (33'). Amonestó a Germán, Uzuni e Isma Ruiz en el Granada y a San Emeterio y Arzamendia en el Cádiz.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga, disputado en el Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes.