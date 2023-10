La evolución del Granada pasa este viernes (21:00 horas) una dura prueba en El Sadar. El conjunto rojiblanco visita a Osasuna con la intención de traducir en puntos la progresiva mejoría que ha manifestado en las últimas semanas, que todavía no le ha dado para salir de las plazas de descenso. En evaluación continua, el bagaje acumulado por los de Paco López puede ser positivo, pero necesita empezar a sumar triunfos que le inflen la media y, con el primer tercio de Liga a punto de consumirse por completo, el examen de Pamplona cobra importancia. El cuadro rojillo, aunque en una posición mucho más plácida que la de los nazaríes, espera famélico, ansioso por poder brindar a su hinchada la primera victoria en casa de la temporada. La historia dota al feudo navarro de un carácter guerrero que complica la existencia a quien pasa por allí dispuesto a clavar su bandera. Será un factor más en la lid. Otro, la vuelta del parón liguero, que no siempre sienta bien a todos. Contexto propicio para una batalla atractiva.

El equipo dirigido por Jagoba Arrasate es un ejemplo de crecimiento sostenible. Regresó a Primera División a la par que el Granada de Diego Martínez y, con una base asentada, ha ido construyendo poco a poco un conjunto sólido y vistoso, capaz de alcanzar una final de Copa y de clasificarse para la UEFA Conference League el curso pasado. En este, firma un inicio irregular. La aventura europea duró un suspiro y en Liga no adquiere continuidad, lastrado por sus números en El Sadar. Es el peor local de la categoría, con solo un punto en el recuento de sus encuentros en casa, mientras que como huésped toca la zona noble. En el cómputo global, diez puntos que lo instalan en la mitad de la tabla.

Arrasate reúne en sus filas a futbolistas contrastados con jóvenes de proyección interesante. Budimir y el Chimy Ávila amenazan arriba, con la alternativa accitana que constituye Raúl García de Haro, segundo máximo artillero del pasado ejercicio en Segunda. Atrás, el internacional David García y Catena cierran protegen a Sergio Herrera, encargado de cerrar el candado. Hombres como Moncayola, Lucas Torró, el prometedor Aimar Oroz o Moi Gómez, que vuelve a la lista, son los encargados de mover los hilos. A Osasuna le gusta tener la pelota, moverla hasta alcanzar la zona en que se cocinan los centros peligrosos, momento en el que sus estiletes muestran el colmillo.

El técnico no ocultó en su rueda de prensa previa al choque que el cruce "es importante", pues en juego está para ambos equipos el factor anímico. "Es nuestra hora ya. Todavía no hemos ganado en casa. Hemos hecho partidos bastante buenos, pero, por una cosa o por otra, porque hemos cometido errores o por la calidad del rival, no hemos podido ganar. Llega el momento de empezar a sumar en nuestro estadio", arengó a sus pupilos Arrasate, que espera a un Granada "muy valiente y atrevido". "A nivel defensivo, nos van a exigir", subrayó, convencido de que sus pupilos sufrirían si el duelo torna en un ida y vuelta. Sin Unai García ni José Arnáiz, lesionados, el preparador recupera a Mojica, además del mencionado Moi Gómez.

El Granada regresa a la dinámica liguera tras enlazar tres empates consecutivos, todos ellos repletos de épica, pero que en la clasificación no escenifican su progreso. Lastrado por errores graves y desconexiones casi letales en las últimas fechas, acaricia el equilibrio ansiado por Paco López, aferrado al pundonor de Lucas Boyé, el acierto de Uzuni y la magia de Bryan Zaragoza para roer duelos complejos hasta rascar algún punto. La suma, no obstante, aún es insuficiente y cada jornada sin ganar incrementa el peso del mal inicio del equipo. El técnico rojiblanco confía en que el receso en la competición doméstica no diluya los avances de las semanas anteriores, aun consciente de la dificultad que entraña la cita de El Sadar. Planteará robarle la pelota a Osasuna, cerrar el grifo atrás y profundizar en cuanto su rival muestre el más mínimo indicio de desorden.

Paco López vuelve a perder esta jornada a Vallejo, de nuevo resentido de la lesión muscular que le apartó del terreno de juego tras la primera jornada. La vuelta del maño otorgaba al técnico valenciano la oportunidad de disponer de sus tres teóricos centrales titulares, así como una pieza más para respaldar una defensa impar. Su regreso a la enfermería argumenta la continuidad de Miguel Rubio e Ignasi Miquel frente a André Ferreira, además de la buena actuación de ambos frente al Barça. Cabe esperar que repitan también Ricard y Carlos Neva en los laterales, con la opción de que el gaditano participe a medio camino entre el carril y el centro de la zaga en función del momento del duelo, como ya sucedió durante la pasada jornada. Un planteamiento que abre la puerta a otra titularidad de Álvaro Carreras por el pasillo izquierdo.

A los mandos, Gerard Gumbau se antoja irreemplazable, al menos mientras siga evitando la sanción -acumula cuatro tarjetas amarillas-, mientras que Gonzalo Villar oposita con entereza a la vacante junto al catalán. El murciano crece a cada jornada e integra en el juego rojiblanco un enlace ofensivo que el equipo agradece. Si en un costado aparece Álvaro Carreras, en el otro brota la incógnita. Uzuni, en condiciones óptimas, parece inamovible, pero su pubis tiene la última palabra. El albanés tampoco ha trabajado en esta semana con el equipo, llegado directamente a Pamplona tras la concentración con su selección, lo que cuestiona su alineación. Melendo, Puertas y Callejón ofrecen variantes

Lo que sí se adivina con cierta seguridad es que Lucas Boyé será la referencia ofensiva y Bryan Zaragoza le acompañará, habrá que ver si escorado a un costado o con libertad tras el argentino. El punta ha aportado al cuadro nazarí riqueza y garra, mientras que el malagueño deslumbra, ya internacional absoluto. Entre ambos, suman tan solo un gol menos que Osasuna. De su lucidez depende en buena medida este Granada, que se precia de tener pegada. Una nueva muestra y vallar la meta puede sacarle esta jornada del descenso. Si no, tendrá que seguir pendiente del calendario de recuperaciones.

Alineaciones probables:

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rubén Peña, Catena, David García, Juan Cruz; Lucas Torró, Moncayola, Aimar Oroz; Chimy Ávila, Rubén García y Budimir.

Granada CF: André Ferreira; Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Gonzalo Villar, Gumbau; Melendo, Bryan Zaragoza, Álvaro Carreras; y Lucas Boyé.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer, del comité balear.