Batalla, sobre la mano de Giménez: "¿Por qué no se pita penalti?"

El portero del Granada, Augusto Batalla, ha analizado tras la derrota de su equipo frente al Atlético de Madrid una de las jugadas polémicas del encuentro. En concreto, el posible penalti por mano de Giménez al final del encuentro. "Me enfada lo que vieron todos", ha expresado ante las cámaras de Movistar LaLiga.

"Estamos con pulsaciones a mil y con mucha bronca, porque otra vez…", ha comenzado el arquero, que no quería dar rienda suelta a su rabia. "No quiero decir nada, porque...", ha espetado seguidamente, antes de abordar definitivamente la acción. "Si un jugador remata con su propia cabeza, nadie le molesta y la toca con la mano, es lo mismo que la levante con el pie y la coja con la mano un defensor mío. Nadie le molestaba", ha exteriorizado.

"Cualquier jugador que con su propio puerto la toque y después le dé con la mano es lo mismo", ha argumentado Batalla, quien finalmente ha planteado su frustración en una cuestión a la que no ha encontrado respuesta: "¿Cuál es la decisión por la que no se cobra penal?", se ha preguntado. "No tengo muchas más ganas de decir nada, no quiero ser crítico con algo que vieron todos", ha concluido el cancerbero del Granada.