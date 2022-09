El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha comparecido resignado ante los medios de comunicación tras la primera derrota de su equipo en lo que va de temporada. "Esto ha sido una cura de humildad bastante buena", ha sentenciado el técnico rojiblanco, que detectaba cierta euforia en el entorno nazarí. "No digo que lo necesitáramos, porque nunca viene bien perder, pero, por cómo había empezado la temporada, había un ambiente de que ya había acabado la Liga y estábamos de celebraciones", ha matizado.

"Seguramente, por ocasiones, sí merecíamos algo más", ha indicado, sin buscar justificaciones a la derrota. "No es que me alegre, pero es de esos partidos en los que, incluso mereciendo más, no puedo decir que sea injusta la derrota", ha indicado, antes de señalar que sus pupilos deben "tener mucha más humildad contra los rivales". "Cualquier rival te puede dar un susto y el Andorra no es que nos lo haya dado, sino que nos ha ganado el partido", ha incidido.

"Si ves los 10 o 15 primeros minutos del partido contra el Villarreal B y ves los de hoy, ves lo que ha faltado", ha resumido Karanka, quien, descontento, ha recordado que en la categoría "no cuenta el currículum". "Si no igualamos, por lo menos, a correr y pelear, vamos a tener problemas como hemos tenido hoy", ha avanzado el técnico vitoriano, quien asegura no haberse visto "sorprendido" por el planteamiento local. "Intuíamos ese cambio por la alineación, por la manera en que estaban calentando. Es un equipo muy reconocible que, como no estés muy bien, te crea muchos problemas. No hemos salido con esa intensidad, ante un equipo con las ideas muy claras y con la motivación de estrenar su campo", ha esgrimido.

Sarabia, contento

El entrenador del Andorra, Eder Sarabia, ha expresado sensaciones totalmente contrarias. "Me ha parecido un partido espectacular. Ellos, a lo suyo. nosotros, intentando jugar a lo nuestro, cuando podíamos o nos atrevíamos. Hemos tenido el acierto en esa acción. Intentábamos con el cambio de sistema sorprenderles con ese jugador en segunda línea, y nos ha salido muy bien", ha analizado el técnico, quien ha subrayado que "cuando han tenido las opciones para empatar -los jugadores del Granada-, las han fallado o las ha salvado Raúl Lizoain". "Si hubiésemos estado más acertados en la segunda parte, podríamos, incluso, sacar algo más de ventaja. Ha sido un partido igualadísimo, ante un equipazo increíble. Hemos estado espectaculares", ha concluido.