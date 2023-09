García Amado: "Le he transmitido máxima confianza a Paco López"

Apenas unas horas después de argumentar junto con Nico Rodríguez la confección de la plantilla y de la derrota frente al Girona, el director general del Granada, Alfredo García Amado, ha comparecido ante los medios de comunicación para abordar de forma pública diversas cuestiones de la actualidad del club. Esta pasa por una situación deportiva compleja tras perder cuatro partidos en las cinco primeras jornadas de Liga, aunque la entidad respalda tanto al entrenador del primer equipo como al plantel. "Lo primero que he hecho hoy ha sido felicitar a Paco López -es su cumpleaños- por la mañana, charlar con él, darle ánimos y transmitirle máxima confianza", ha sostenido, antes de subrayar que los planes no han variado por el encuentro de este lunes. "Nada cambia por un partido. Diría muy poco de nosotros si por un resultado como el de ayer cambiara lo que hablamos", ha sentenciado.

"El fútbol son resultados y el balón marca la tendencia", ha comenzado el director general rojiblanco, para seguidamente sostener que "el Granada tiene un proyecto sostenible a medio y largo plazo que va más allá de que entre el balón, que es básico". "Hemos construido cosas muy buenas y que van a ser la base de un futuro brillante. Pero somos gente de fútbol, queremos ganar. La ida que tiene esta propiedad, el consejo de administración de este club, es establecer unas bases solventes. Se está tratando de establecer unas bases sólidas de un equipo", ha ahondado García Amado, quien considera que el choque frente al Girona fue "difícil". "Comparto todas las decisiones de Paco López", ha defendido, para seguidamente agregar que la postura del club es "respetar absolutamente sus planteamientos".

El director general rojiblanco ha indicado que el técnico es "el primer dolido y preocupado", pues "no es esquivo a la situación que sufre defensivamente el equipo". "El método que tiene Paco es muy participativo, de mucha interacción con los jugadores. Esta semana hablarán", ha avanzado, si bien ha puntualizado que, en este momento, "la línea más debilitada por las bajas es el centro de la defensa". "Dos de tus tres centrales importantes están lesionados y el otro, incorporándose", ha proseguido, antes de definir el regreso de Torrente como "una nota positiva".

Ello ha dado pie, de nuevo, al análisis de la confección del vestuario. "Se hace una planificación deportiva solvente. Si no se incorpora un central más es porque se estimaba que con los centrales que teníamos era suficiente", ha insistido, aunque ha dejado la puerta abierta a algún movimiento en la próxima ventana de transferencias. "Hay margen económico, que también lo quiero matizar. Hay un pequeño margen económico. No hemos agotado el cien por cien, pero casi. Tenemos capacidad para traer algún jugador, y luego, estar pendientes de lo que seamos capaces de hacer en cuanto a salidas. Se continúa buscando y analizando el mercado en todas las posiciones", ha detallado. Aun con ello, ha sido rotundo al afirmar que no tiene "ninguna duda" de que la plantilla cuenta con los recursos suficientes para revertir la situación antes de enero.

"El mercado, una vez que se cierra la ventana, es complejo, porque los jugadores que están a disposición han rescindido al final de mercado o llevan desde verano sin entrenar con un equipo", ha esgrimido García Amado. "No vamos a fichar por fichar. Si surgiera alguna oportunidad, la valoraríamos. Tampoco tenemos una posición clara a reforzar", ha añadido. Tendría que encajar en un techo salarial en el que, como ha revelado, han influido los traspasos de la campaña anterior. "Fueron unos 30 millones de euros. Sí ha repercutido en el límite de este año, pero no todo lo que nos hubiera gustado porque LaLiga hace una media con ejercicios anteriores y computa una parte proporcional", ha aclarado.

Posibles salidas

De nuevo, el director general ha expuesto algunas situaciones que se dieron durante el mercado de fichajes, como la posibilidad de salida de varios futbolistas. Uno de ellos, Famara Diédhiou. "Estábamos de acuerdo con las condiciones en una opción y él decide quedarse", ha señalado, satisfecho con que este lunes dio "una asistencia que hizo soñar con el empate". Otro fue Shon Weissman. "Él tenía un acuerdo con el Venezia y somos nosotros los que no pudimos concretar con el club italiano. Es un jugador absolutamente valorado en la plantilla. Entró en la última convocatoria y si no participó es por criterio de Paco", ha incidido, tras lo que ha reconocido que su posible marcha le "descentró un poco". "Tuvimos una conversación con él y es un jugador más", ha zanjado.

"Hubo otra serie de jugadores que tuvieron ofertas para salir", ha reconocido. Entre ellos no se encuentra Bryan Zaragoza. "No recibimos ninguna porque, además, tampoco las hubiésemos escuchado. Nos habríamos remitido a la cláusula de rescisión, que son 14 millones de euros", ha expuesto sobre el malagueño. Tampoco llegaron planteamientos formales por Myrto Uzuni. "Mucho ruido, pero ni una propuesta encima de la mesa", ha asegurado.

Negociaciones por el estadio

Además del plano deportivo, García Amado también ha hecho un repaso de otras cuestiones de la actualidad granadinista. Después de hacer hincapié en que el infructuoso proceso de venta del club se vivió "con cierta incertidumbre pero con absoluta tranquilidad", ha subrayado que la propiedad siempre transmitió "continuidad" al trabajo. "En ningún momento nos ha transmitido intención de vender", ha apostillado en este sentido. Ahora, por ello, la entidad nazarí profundiza en distintos proyectos. "El Granada, como sociedad, tiene la idea de ser solvente a medio y largo plazo, que perdure en el tiempo. Eso parte de que tus cuentas sean ordenadas. Ahora es una entidad sin deuda", ha desgranado.

También ha resaltado el crecimiento del club en el área social. "Sin el apoyo de su afición, un equipo no es nada. Necesitas que todas las instituciones y toda la provincia estén unidas", ha agregado, para concluir con que, en un ámbito interno, el Granada avanza en distintos departamentos "de la mano de la Liga". "Uno muy concreto es el de infraestructuras, porque, del fondo CVC, el 70% tiene que ir dedicado a ello. Se está acometiendo la segunda fase de la Ciudad Deportiva. Un club, salvo que tengas una circunstancia excepcional, con su capacidad financiera ordinaria es muy difícil llevar a cabo este proyecto", ha destacado.

Seguidamente, el director general rojiblanco se ha adentrado en el asunto que concierne a la cesión de larga duración del estadio Los Cármenes. "Hemos iniciado conversaciones con Marifrán Carazo y su equipo de Gobierno. La intención es ponernos a la obra cuanto antes", ha incidido. "El canon y los años del vínculo, es algo que tenemos que hablar todavía. Pretendemos que el canon sea cero y los años sean los máximos posibles. Necesitamos un mínimo de años para amortizar la inversión que se va a hacer aquí, no es un capricho. Veremos en qué punto estamos de negociaciones, qué capacidad tiene el Ayuntamiento de colaborar", ha profundizado. El proyecto final dependerá del acuerdo que se alcance, si se alcanza, y de la capacidad económica de la que disponga el club, aunque, entre otras cuestiones, la intención de la entidad es cerrar las esquinas y bajar la cuota del terreno de juego para ganar filas de asientos.

Al margen, Alfredo García Amado ha aportado más detalles sobre las alternativas con que trabaja el Granada para compatibilizar la competición del primer equipo con el Femenino y el Recreativo tras los ascensos de categoría. "Vamos a intentar mejorar el aforo de la Ciudad Deportiva con una grada supletoria para que puedan entrar todos los abonados de forma razonable", ha avanzado. Ello elevaría la capacidad del campo a "unos 1.000 o 1.200 espectadores", ha aclarado, además de añadir que el club pretende que esté lista para el próximo encuentro del filial. "A corto plazo, eso es lo que vamos a intentar hacer y, siempre que nos sea posible, jugar en Los Cármenes. Si no fuera posible, probablemente nos iríamos al Núñez Blanca con el Femenino", ha resuelto.