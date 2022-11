Los Cármenes le pondrá cara este viernes, a partir de las 21:00 horas, al Granada de Paco López. El nuevo entrenador rojiblanco se estrena en casa, en el primer encuentro del que, tras haber tenido margen para trabajar, se pueden empezar a extraer conclusiones. Su debut al frente del cuadro nazarí, en Copa frente al Yeclano, mostró pinceladas interesantes, pero con apenas tres ensayos con el equipo y las particulares circunstancias de la cita se antojaba insuficiente para el análisis. Contra el Albacete, el conjunto granadinista sí podrá plasmar algo de la idea de fútbol que el valenciano desea imprimir. El compromiso no es cuestión baladí. El combinado manchego iguala los puntos que hasta ahora había podido sumar Aitor Karanka, por lo que si conquista el Zaidín se pone con tres de ventaja y puede hacer caer al Granada hasta el ecuador de la clasificación.

Es la segunda ocasión que el cuadro dirigido por Rubén Albés, recién ascendido pese a ser todo un histórico de la categoría, visita la provincia en menos de una semana. En Copa, pasó por el Miguel Moranto de Huétor Tájar, donde eliminó al conjunto panciverde, que, no obstante, le forzó a jugar prórroga. En Liga, arrancó como un tiro, con cuatro encuentros consecutivos sin perder, tres de ellos resueltos a su favor, pero atraviesa una fase dubitativa. No suma de tres desde que ganó al Oviedo el 15 de octubre y se presenta en Los Cármenes tras caer contra el Levante en el Carlos Belmonte.

La expedición albaceteña viajó este jueves a Granada e hizo noche en la ciudad, con la mosca detrás de la oreja por la designación arbitral. Álvaro Moreno Aragón, aunque perteneciente al comité madrileño, no solo ha nacido en Granada, sino que también es nieto del que fuera presidente rojiblanco Pepe Aragón. Se le vigilará con lupa. Entre los convocados por el cuadro manchego se encuentra Juanma García, uno de los hombres importantes de Albés, reincorporado tras una lesión que le ha alejado del terreno de juego, precisamente, desde la última victoria de su equipo, en Oviedo en octubre. En casa se quedaron Juan Antonio Ros, Javi Jiménez y Diegui Johannesson, lesionados. No se perdió el viaje Jonathan Dubasin, su hombre gol, de quien puede dar buena cuenta el Huétor Tájar. Le acompañaría Higinio en la doble punta.

Convocatoria y viaje para el partidazo de mañana ⚽️🔥 — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) November 17, 2022

Tal vez por ello, Paco López ensayó durante la semana con tres centrales, como ya dispuso en Yecla. La idea que maneja el técnico valenciano todavía es una incógnita, condicionado en Copa y por debutar en Liga. El domingo, la estrategia le salió bien y el Granada pasó de ronda, sin estridencias pero sin sufrir demasiado, más allá del tembleque cuando vio el balón entrar en su portería. Es un mal endémico en este equipo, aparentemente de carácter anímico, y el de Silla lo ha detectado.

Cabe esperar que mantenga el planteamiento copero, al menos, un encuentro más. Raúl Fernández se ubicará bajo palos y Ricard tomará el carril diestro. En el zurdo, Carlos Neva parte con ventaja, si bien la buena actuación de Jonathan Silva en Copa plantea competencia. Víctor Díaz e Ignasi Miquel parecen bien posicionados para conservar su sitio entre los titulares, mientras Cabaco, en cambio, suscita más dudas. Miguel Rubio regresará al once y, a priori, el uruguayo está llamado a ser el perjudicado. Quien no tiene competencia es Víctor Meseguer, único mediocentro sano en la plantilla, que se situará por delante de la zaga.

A partir de ahí, entran en juego distintas variables. El técnico puede reconvertir a otro jugador para que se ubique a la misma altura que el murciano, aunque, por lo visto tanto en la cita copera como en los entrenos a puerta abierta, lo más probable es que repita la formación con dos volantes reubicados por delante. Las opciones son múltiples. El propio Melendo, Perea, Puertas o Soro se pueden acoplar a esta posición, aunque son los dos primeros los candidatos más sólidos. Con ello, las mayores incógnitas a despejar se hallan en la delantera. Paco López ha expresado predilección por jugar con dos puntas y ya ha empezado a imprimir esta variante en el equipo, que también aparenta sentirse más cómodo de esta manera. El mayor beneficiado, en principio, es Jorge Molina, repescado de su intermitente letargo, aunque también supone una oportunidad para Matías Arezo.

No obstante, la intromisión de Callejón y Uzuni como reconvertidos puntas eleva la competencia y endurece la pugna. El albanés, salvo giro inesperado, aguardará en el banquillo tras jugar con su selección. El motrileño sí apunta a acompañar a Jorge Molina en el once. En horas se podrá comprobar finalmente cuál es el planteamiento de Paco López, a cuyo Granada se le empezará a caer el velo, aunque será el paso de las jornadas el que marque o no las diferencias con su predecesor. Aunque el estilo en el estreno en casa concentre los focos, la competición ya no permite demasiados errores. El invierno se acerca y la cosecha de puntos todavía no ilusiona. No conviene dejarse ir.

Alineaciones probables:

Granada CF: Raúl Fernández; Ricard, Víctor Díaz, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Meseguer, Melendo, Perea; Callejón y Jorge Molina.

Albacete Balompié: Bernabé; Álvaro Rodríguez, Djetei, Boyomo, Juan María; Maikel Mesa, Olaetxea, Riki Rodríguez, Manuel Fuster; Dubasin e Higinio.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón, del comité madrileño.