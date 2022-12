La satisfacción ha embargado las palabras de Paco López tras el triunfo del Granada frente al Alavés. "El equipo no solo ha demostrado ser competitivo, esa casta y ese coraje, sino que, además, ha tirado de inteligencia para seguir con el plan que teníamos antes del partido", ha expuesto, especialmente complacido por la actitud de sus pupilos tras encajar el tanto de Alkain. "Ganar al líder supone una inyección de moral. Todas las victorias son importantísimas. Tal y como se ha producido hoy, con el rival que teníamos enfrente, después de superar la adversidad del gol, no se puede estar más contento", ha abundado el técnico valenciano.

El preparador granadinista ha reconocido que el encuentro se les "había puesto cuesta arriba". "El equipo ha tirado de casta, de ese gen competitivo que he demandado desde que llegué. Hemos sido capaces de darle la vuelta ya en el primer tiempo, no solamente con coraje, sino también tratando de hacer las cosas bien, de ser un equipo vertical que busca la portería rival", ha insistido Paco López. "Es indudable que, cuando dije que quería a un equipo con mentalidad ganadora, incluía superar adversidades que vas a tener en los partidos. A través de una expulsión, de un gol en contra como lo que ha pasado hoy. Es algo que debemos interiorizar y tener la capacidad de superar momentos como el nos ha pasado hoy, como es un gol en contra, teniendo a un rival enfrente que está intratable en esta categoría", ha ahondado.

"Nos estamos acostumbrando, y no me gusta, a esto de las expulsiones. Es un detalle que viene a mostrar la igualdad y la intensidad con la que se viven los partidos. Tenemos que aprender de esto, tratar de ser inteligentes y sacar partido", ha puntualizado, cuestionado sobre la particular circunstancia que se ha dado en todos sus encuentros ligueros al frente del conjunto rojiblanco. Estaba preparado, como también para modificar la disposición si el choque lo requería. "Siempre tienes en cuenta muchísimos factores. Tratamos de trabajar con una idea, independientemente del dibujo con el que salgamos. Con un plan A, con un plan B… Los futbolistas lo saben, trabajamos con ello a diario. Lo más importante es que lo crean, que tengan fe. Por eso me voy contento, veo que creen, veo que confían en las cosas que hacen. Ese es el camino", ha afirmado.

El entrenador del Granada ha explicado que Rochina "se ha notado una molestia" y que su cambio ha sido porque no quiso "arriesgar más", al igual que sucedió con Petrovic, en su caso por estar amonestado. Preguntado sobre la participación de Bryan Zaragoza, ha subrayado que "el chico lo que ha hecho ha sido trabajar para el equipo". "Ha salido en un momento difícil. El rival, al estar en inferioridad, no ha querido arriesgar. Seguía acumulando gente por detrás del balón. Queríamos conservar la posesión del balón, que es la manera en la que yo entiendo que hay que defender un resultado. Esto demuestra que lo importante es el colectivo y, a partir de ahí, crecer de manera individual", ha expuesto.

Luis García Plaza

El entrenador del Alavés, Luis García Plaza, no ha buscado excusas tras la derrota. "El fútbol tiene detalles que hay que controlar y no lo hemos hecho en el penalti ni en la expulsión", ha reconocido el preparador babazorro, quien ha señalado que "ha sido un partido loco". "Hay una jugada clave, que es el penalti que no es, que ahí nos entran los nervios y ellos se envalentonan. A partir de ahí, cambia el rumbo del encuentro", ha analizado. "No han tenido que hacer mucho para ganarnos, les hemos dado más o menos la victoria. Son chicos que lo están haciendo fenomenal. Hoy nos equivocamos y no hay más", ha concluido.