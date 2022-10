El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha incidido en las dificultades que está encontrando por las continuas lesiones que sufre su plantilla como causa de los vaivenes del equipo en Liga. "Cambia cuando estamos todos. Juega como sabe, como queremos. En Los Cármenes contra el Mirandés y el Huesca no jugamos bien. No es que en casa juguemos diferente, sino que cuando estamos todos jugamos diferente", ha sostenido el técnico rojiblanco en su rueda de prensa previa a la visita del Zaragoza. "Lo que dije después del partido en Tenerife es que no había habido rotaciones en sí, sino que todos los que jugaron lo hicieron porque los que tenían que jugar en su posición no podían hacerlo", ha subrayado.

"El problema es que no hemos hecho todos la pretemporada que, como entrenador, me hubiese gustado hacer. La forma de confeccionar esta plantilla nos ha llevado a tener que esperar a jugadores. Cuando acabó el mercado, tenemos la plantilla que queremos. Es normal que jugadores que vienen de uno o dos meses sin entrenar, cuando empiezan a entrenar y a competir al ritmo que queremos nosotros, no soy preparador físico, pero hasta cierto punto es normal. Cambian de metodología de sus clubes diferentes", ha abundado a este respecto el técnico nazarí, quien ha sostenido que "el otro día había 23 en la convocatoria, pero seis o siete estaban fuera por lesión". "Es una vez más lo mismo. Llegan jugadores que mejoran el nivel de la plantilla que había, el equipo trabaja junto y se llega a un partido como es el del Villarreal B, cuando yo creo que se vio el mejor Granada hasta entonces. Luego es lo que estamos viendo", ha agregado.

Karanka ha subrayado que "son hechos que jugadores que no empezaron la pretemporada han caído lesionados". "Creo que el único que se ha lesionado de los que empezaron la pretemporada es Soro, y durante la preparación tuvo algún problemilla. De los jugadores que hicieron la pretemporada, no hay ninguno que se haya lesionado", ha afirmado, antes de argumentar que, con todos sus efectivos disponibles, "tienes para hacer un once inicial muy potente y a otros ocho o diez en el banquillo que pueden cambiar el partido en cualquier momento".

"Frustración"

Sí ha reconocido que al conjunto rojiblanco "le entra frustración" cuando recibe un tanto en contra. "No es que no seamos capaces de remontar o meter gol. Salvo el día de Andorra, cuando tuvimos muchas ocasiones, en los demás partidos, cuando el equipo ha encajado un gol, ha entrado en esa frustración de querer hacer más de lo que podemos hacer en ese momento. Es una de las cosas que tenemos que mejorar", ha indicado.

Una tesitura que requiere, a su juicio, "mantener equilibrio". "Saber que somos tan buenos como en los días buenos y no entrar en ese estado de frustración en los días malos. En Ponferrada se vio un partido en el que el Granada dominó", ha matizado. "Para ello, el responsable soy yo. "La confianza en los servicios médicos es del cien por cien. Si pensase más en mí que en el equipo, igual, el domingo en Tenerife hubiera sacado otro once titular y se nos hubieran lesionado otros cuatro o cinco por esa inmediatez de pensar en mí, en sacar lo mejor que podía tener", ha agregado.

En la misma línea, ha hecho hincapié en que, a su juicio, "los únicos jugadores que quedan señalados son los que no entrenan bien o no defienden el escudo". "Soy el primero que comete errores, por lo que no queda señalado ninguno. Siempre trato de poner los once que creo que son los mejores para cada partido. Espero que el ambiente sea el del último partido, que el equipo empiece bien y tengamos ese ambiente. Si no empieza bien, que estén con el equipo, que, al final, es lo que importa", ha ahondado.

Disponibilidad

Cuestionado sobre la disponibilidad de sus pupilos para recibir al Zaragoza, ha avanzado el probable regreso de Ignasi Miquel en condiciones y el de Miguel Rubio tras superar una gastroenteritis, así como las previsibles ausencias de Sergio Ruiz y Perea. Aún permanece pendiente, en cambio, de la evolución de Jonathan Silva y Petrovic, mientras que Carlos Neva entra "en la fase final de su recuperación".

Entre los tocados no está Rochina, cuya suplencia en las últimas dos jornadas se debe a "decisiones" de Karanka. "El día del Sporting, con 5-0, quizás sacar a algún jugador para los últimos minutos, cometo el error de pensar como jugador. El otro día fue por una decisión táctica. Preferí arriesgar más, dejar tres atrás. Vi en ese momento que teníamos gente suficiente por dentro para jugar. Traté de poder llegar dentro con Puertas, Melendo y movimientos de Jose, con Bryan Zaragoza y Quini por bandas. A Rochina le ha costado la pretemporada, pero es de los jugadores importantes dentro de la plantilla. Cuando he decidido que jugase lo ha hecho. Es una decisión táctica", ha incidido.

Por último, en relación al encuentro de este viernes, Aitor Karanka espera "un partido, como siempre en esta categoría, muy igualado". "Es un equipo -el Zaragoza- que venía de malos resultados. Tiene un entrenador al que conozco desde hace 30 años. Ahora está, imagino, en ese proceso de conocer un club grande como es el Zaragoza. Intenta ser muy intenso, con un 4-2-3-1 que intenta jugar, pero que no tiene problemas en mandar balones largos. Nosotros tenemos que saber lo que tenemos que hacer", ha analizado. "Esperemos que estemos la mayoría de los jugadores para llevarlo a la intensidad y el ritmo que queremos", ha deseado.