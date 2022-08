Karanka: "Tenemos mucho que mejorar, pero lo importante es en junio"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, no ha escondido, tras el duelo de clausura de la pretemporada de su equipo, que este todavía requiere maduración. "Tenemos mucho que mejorar. Llevamos dos semanas entrenando con, más o menos, gente suficiente para la primera plantilla", ha expresado el técnico rojiblanco, quien, no obstante, también hace un llamamiento a la calma. "Lo importante es en mayo y junio del año que viene. Las notas te las dan en junio. Está claro que es bonito empezar bien y tener todo el plantel para trabajar desde el primer día, pero también tener las ideas claras", ha defendido, tras asegurar que está "contento" con la preparación de sus pupilos.

"La plantilla ha ido mejorando con el paso del tiempo. Los que estaban han estado dando el callo, y es bueno para los que vengan. Una plantilla en la que hay competitividad entre los jugadores, para mí, es fundamental", ha incidido el preparador vitoriano, quien considera que los rojiblancos tienen "las ideas claras", aunque aún no ve semejanzas con el Granada que se enfrentó al Athletic en Los Cármenes el curso pasado, su modelo. "Se parece poco. Aquel partido, el equipo presionó muy arriba y tuvo muchísima intensidad. Por físico, no podíamos y por el estilo de juego del Málaga era complicado. Hay que ir poco a poco. Lo importante es saber lo que queremos, y que, con la plantilla que tenemos y, si Dios quiere, mejorándola, vamos a tener muchísimas alternativas", ha expuesto.

En este sentido, ha evitado señalar "un número determinado" de fichajes que espera, si bien ha apuntado que "las salidas dependerán de lo que vengan". En este apéndice, ha abundado sobre la situación de Isma Ruiz, que se ha quedado fuera de la convocatoria por "un problema en el tendón rotuliano". "Este año seguro que va a jugar más", ha avanzado Karanka, aunque, más adelante, ha matizado que "si llega alguien perfecto para completar la plantilla, se verá lo que se hace con él".

En la satisfacción del preparador solamente se ha colado una molestia que sufre Miguel Rubio. "A ver cómo está mañana. Iba a jugar más tiempo, pero tenía un problema en la rodilla. Esperemos que no sea mucho". ha explicado. Más allá de ello, insiste en que está "contento". "Incluso con la gente del filial, siempre hemos competido. El día que perdimos en Córdoba, el equipo compitió con chicos de la cantera. Faltan muchísimos conceptos, cosas a la hora de atacar y defender, que vayamos cogiendo las cosas que hacemos en los entrenamientos". A estos, se unirá pronto Melendo, sobre quien ha sido cuestionado Aitor Karanka. "Estamos encantados de que un jugador de su calidad quiera estar con nosotros".

La próxima semana, el conjunto rojiblanco viajará a Ibiza, donde espera "un partido en el que, en principio, el Granada tendrá que llevar la iniciativa". "Tampoco me he puesto a analizar en profundidad al Ibiza. Hoy encontramos un equipo que lleva un mes o mes y pico con estos jugadores. Habrá que ver cómo podemos contrastar sus virtudes. Tenemos que mejorar mucho con balón, tenemos gente rapidísima con la que podemos hacer mucho daño", ha señalado. "El objetivo lo tenemos claro todos: dar lo mejor de cada uno. Eso nos pondrá donde tengamos que estar. Esto acaba en junio. No por empezar ganando o perdiendo en Ibiza vamos a estar en Primera ya o vamos a dejar de subir. La gente está ilusionada, que creo que es lo importante. Siendo lo exigentes que somos todos en el vestuario, saldrán las cosas", ha concluido.