Granada celebra el Festival 100% Mujer por la igualdad en la industria musical

El próximo 15 de marzo Granada acogerá el Festival 100% Mujer, un evento musical que busca visibilizar la contribución de las mujeres en un sector históricamente marcado por desigualdades de género. La concejala de Educación, Empleo e Igualdad, Encarnación González, ha destacado durante una rueda de prensa la importancia de esta cita cultural como una oportunidad para poner de manifiesto las dificultades que enfrentan las mujeres en la industria musical, tanto en su representación en los escenarios como en los puestos de gestión y producción.

Encarnación González ha subrayado que "en la actualidad, la desigualdad de género en la industria musical es una realidad incontestable. La brecha salarial, el techo de cristal y la falta de paridad en las programaciones de festivales son algunas de las barreras que aún enfrentan las mujeres en este ámbito. El Festival 100% Mujer es una respuesta a esa falta de visibilidad, un espacio donde las mujeres podrán brillar no solo como artistas, sino también como productoras, directoras y gestoras dentro de este entorno creativo."

La concejala ha hecho referencia a los estudios que ilustran la escasa representación femenina en la música. Según datos de Women in Music -WIM-, las mujeres representan solo el 30% de la industria musical a nivel global, con una presencia mínima en puestos de gestión y producción. En los festivales, la participación femenina es aún más baja, con un 19,17% de representación en los carteles de los macroeventos musicales en España. "Esto refleja una realidad que no podemos ignorar. Las mujeres seguimos siendo relegadas a roles pasivos en una industria que no refleja nuestra contribución real. Por eso, eventos como el Festival 100% Mujer son esenciales para dar visibilidad y protagonismo a todas las mujeres que forman parte del mundo musical", ha afirmado González.

El Festival 100% Mujer se llevará a cabo en el Teatro Caja Granada, un espacio cerrado proporcionado por el Ayuntamiento para garantizar la celebración de este evento. La concejala de Igualdad destacó que "Este festival es parte de nuestro compromiso con la igualdad y la visibilidad de las mujeres en todos los ámbitos. Además, es una excelente oportunidad para cumplir con los compromisos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya que el festival también tendrá un Punto Violenta para sensibilizar al público sobre la prevención y actuación frente a la violencia de género."

El festival contará con reconocidas artistas como Cristina Rosenvinge, Bewis de la Rosa, Mercedes Ferrer, Lasole, Marina Carmona, Lucía Fernanda, Hijas de la Cumbia, Virginias, Érika la que nació de día, La Marga, Pilar Alonso o Sole Garrido. Además, durante el evento, habrá mercadillo, punto violeta, pintura facial, entre otras actividades.

Para la promoción del festival se llevará a cabo una campaña de difusión mediante carteles y mupis que estarán distribuidos por toda la ciudad entre el 17 de febrero y el 10 de marzo, con el objeto de dar a conocer el acto, y también de sensibilizar sobre el mensaje de igualdad que pretende trasladar.

"Desde la Concejalía de Igualdad, continuamos apostando por la cultura como herramienta de cambio social, y el Festival 100% Mujer es el reflejo de esa apuesta. Queremos que esta cita se consolide como un hito cultural en nuestra ciudad, un espacio en el que las mujeres puedan ser protagonistas, no solo como artistas, sino como motor de cambio en un sector que necesita más inclusión y más equidad", ha concluido González.