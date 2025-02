Ya había oscurecido, pero en realidad no pasaba demasiado de las 19:00 horas. Porque ya no parece necesario que entre la noche para que ocurran cosas así en Granada. Un hombre recibe numerosos puñetazos mientras su pareja trata de defenderle, rodeados por un puñado de jóvenes encapuchados, hasta que uno de los atacantes desenvainó un cuchillo. Fue el último de los sucesos que ha consternado a la capital, aunque hace un tiempo que no se trata de algo aislado. Agresiones, reyertas, puñaladas e, incluso, tiroteos, a plena luz del día o durante la madrugada. La ciudad ha vivido durante el último año y lo que va de 2025 una escalada de violencia que siembra la sensación de inseguridad entre los vecinos.

Los datos recogidos por el Portal Estadístico de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior, lo subrayan. Los guarismos de 2024 -es el último balance oficial publicado- remarcan un ascenso de la delincuencia, a tenor de los registros proporcionados al sistema por Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. Los episodios violentos aumentaron durante todo el año en Granada capital, en comparación con los números de 2023.

Al cierre del ejercicio, se habían producido 10.674 crímenes convencionales, que son 262 más que en 2023. El desglose de este indicativo pone el foco en los ataques violentos. En total, hubo 87 delitos de lesiones y riñas tumultuarias por los 68 del año anterior, mientras que se produjeron ocho homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, tres más con respecto al recuento del curso previo. También aumentaron los robos con violencia e intimidación, de los que se cuantificaron 364 -la media casi sale a uno por día-, así como los hurtos, de los que se notificaron 3.731.

Estos datos se completan con los dos homicidios dolosos y asesinatos consumados y los 128 vehículos sustraídos, estadísticas que igualan las de 2023. Por contra, cayeron los robos con fuerza. En domicilios, se denunciaron 317 por los 346 del año anterior, mientras que en establecimientos y otras instalaciones cayeron de los 518 a los 452.

Doce meses de incidentes

Con todo ello, las páginas de sucesos de 2024 se fueron llenando. El pasado 9 de noviembre, dos jóvenes resultaron heridos por arma blanca frente a una popular discoteca situada en el entorno del Centro Comercial Neptuno, tras lo que el agresor se dio a la fuga. El mismo día, un individuo disparó a dos personas que se encontraban en la grada del Centro Deportivo Inacua mientras se disputaba un partido de fútbol entre menores de edad. Otro hombre, de 28 años, fue apuñalado hasta en dos ocasiones en el pecho durante la madrugada del 27 de octubre en la Plaza de Menorca, en el corazón de Granada.

Cerca de allí, en Solarillo de Gracia, varios disparos al aire despertaron a los vecinos en la mañana del 5 de octubre, un par de horas después de que una pelea en Plaza de Gracia dejara a dos personas en el Hospital Virgen de las Nieves. Un día antes, un hombre fue apuñalado en la calle Virgen de Loreto, en el barrio del Zaidín. En septiembre, dos clanes familiares protagonizaron una pelea en la zona Norte de la capital que desembocó en un individuo herido de bala, mientras que en el Parque Federico García Lorca fue necesaria la intervención de la Policía Nacional por otra trifulca. El día 6 de dicho mes, un varón de 36 años secuestró y maltrató a su pareja de hecho en pleno centro, finalmente detenido tras la alerta de familiares y amigos de la joven al no tener noticias de ella.

Un hombre, de 41 años y con antecedentes policiales, fue detenido por asaltar con un cuchillo de cocina a otro individuo que se encontraba en un local comercial en julio. Otra persona, de 59 años, ingresó en UCI tras ser agredido en una reyerta en el mercadillo de Almanjáyar. La Policía Nacional también investigó una agresión homófoba a dos hombres migrantes que tuvo lugar el pasado 8 de junio, tan solo unos días antes de que detuvieran a dos varones como presuntos autores de dos disparos al aire en la zona Norte de Granada para amenazar a una mujer.

El Corpus, en mayo, comenzó con una pelea poco después del encendido del alumbrado en el recinto ferial, de la que un hombre resultó herido y trasladado a un hospital. Días atrás, los vecinos del Camino Bajo de Huétor fueron testigos del bloqueo de un vehículo por parte de dos hombres, que le abrieron las puertas y asaltaron a sus ocupantes a punta de navaja para atracarles. Dos individuos fueron detenidos en abril después de que protagonizaran una reyerta con sus exparejas en la calle. También tuvo lugar en plena vía pública, en concreto en la carretera, una pelea en la intersección entre Méndez Núñez y el Camino de Ronda que concluyó con uno de los implicados montado en el capó del coche del otro, que huyó en dirección contraria al cruzarse con la Policía Local.

Un hombre de 40 años fue apuñalado el 14 de febrero en la calle Calderería, una de las más turísticas de la capital. El herido, un propietario de una de las tiendas de recuerdos que allí se ubican, fue ingresado en UCI. Antes, en enero, dos individuos fueron detenidos por abordar a un vecino al que robaron, golpearon y amenazaron con un cuchillo mientras trataban de introducirle a la fuerza en un coche. La víctima, en este caso, consiguió huir y refugiarse en una gasolinera cercana.

2025 continúa la tendencia

El Portal Estadístico de Criminalidad no publicará hasta el próximo mes de marzo el primer balance de 2025, pero los sucesos acaecidos en los dos primeros meses de este ejercicio continúan la tendencia violenta. Al ataque en pleno barrio del Zaidín el pasado fin de semana se une el robo con violencia de un móvil a una joven el pasado mes de enero. La chica caminaba por el centro durante la madrugada y dos individuos, uno con antecedentes policiales, la golpearon en la cara para quitarle el teléfono. Se dieron a la fuga, aunque uno de los asaltantes fue finalmente detenido por la Policía Nacional.