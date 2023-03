Los barrios de Granada hablan: Centro - Sagrario

El centro de Granada tiene su propia idiosincrasia, distinta del espíritu que recorre otras zonas de la capital. Conviven la cotidianidad de sus residentes, con frecuencia también trabajadores en la barriada, con el bullicio turístico. Sus calles son de paso obligatorio para llegar a cualquier espacio de interés para los visitantes, una suerte de intercambiador para quienes patean cada rincón de la ciudad en pocos días de vacaciones, y componen a su vez el núcleo de la actividad granadina. Unas condiciones que plantean cierta singularidad y que, a juicio de quienes allí viven, requieren también una especificidad en la gestión.

Lo expone de esta manera Chantal Caballero, vicepresidenta en funciones de la Asociación de Vecinos de Centro Sagrario, cuyas calles recorre la última entrega del serial Los barrios de Granada hablan. A la espera de celebrar elecciones para recomponer la junta directiva, que ha perdido a 17 miembros durante la pandemia, el grupo busca "gente joven que quiera participar e implicarse", a la vez que estudia la posibilidad de expandirse y acoger a otras asociaciones de distinta índole para abarcar una gestión más global. "Creemos que debemos tener un proyecto más transversal de imagen completa de la ciudad, por la carga de patrimonio cultural que tiene nuestro barrio", puntualiza. Quienes ostentan la dirección vecinal, entretanto, continúan incidiendo en algunas reivindicaciones que se vienen prolongando durante años.

"Un problema con la limpieza"

"Tenemos un problema con el tema de la limpieza del centro de la ciudad", comienza Caballero. "Nosotros siempre hemos pedido al Ayuntamiento que se soterraran los contenedores de basura. No los queremos en la vía pública. Siempre lo han votado nuestros vecinos, en todas las encuestas que hemos hecho puerta por puerta nos lo han indicado", sostiene. En este sentido, afirma que el Consistorio viene incumpliendo un acuerdo alcanzado entre el barrio y la corporación municipal hace años. "Siempre tuvimos la recogida de papeleras de 8:00 a 9:00 horas, a las 15:00 o 16:00 horas y a las 19:00 horas, y se han suprimido, a veces, las dos últimas franjas. La de la tarde, siempre", precisa. Una modificación, asevera, que no fue consultada con la Asociación de Vecinos.

El apéndice de limpieza congrega más deficiencias, según indica Chantal Caballero. "En 2017 dimos la voz de alarma de que las papeleras se llenaban por los pisos turísticos, pero no sirvió de nada. Hemos pedido que paguen un canon de entre 90 y 120 euros anuales extra para que les recojan la basura en la puerta", indica. No han recibido respuesta a esta propuesta, si bien la asociación de vecinos, que sostiene que "lo que sí han hecho ha sido quitar las papeleras de las calles". "Nuestra población, además de ser numerosa, tiene 45.000 estudiantes que vienen los fines de semana a pasearse por aquí a comprar, a tomar copas y a comer. Luego, tenemos 3,5 millones de turistas que nos visitan todos los años. Por tanto, el Ayuntamiento no puede limpiarnos a nosotros el centro como si fuéramos 120.000 habitantes", argumenta Chantal Caballero, que incluye en este saco al Albayzín y al Realejo.

En lo que respecta a transporte, la Asociación de Vecinos de Centro-Sagrario lamenta que el Ayuntamiento "ha quitado las paradas de los taxis", lo que supone una dificultad para las personas mayores del barrio. "Además, los autobuses son contaminantes. Siempre dijimos que queríamos menos autobuses en Gran Vía. Lo hemos dicho siempre, porque contaminan. Si quieres que pasen por Gran Vía, ponlos eléctricos y no compres autobuses que contaminan, porque el centro lo tenemos muy cargado", lamenta. En lo que respecta a la contaminación, también sugiere realizar un control, de la mano con la Diputación, "de entradas por las vías de los pueblos". "A lo mejor, mejorar esas líneas de autobuses haría que las personas los utilizaran para venir al centro", desliza.

Zona de Bajas Emisiones

En este contexto, la futura habilitación de la Zona de Bajas Emisiones, pero, de nuevo, afirma que el plan se desarrolló sin tener en cuenta a los vecinos. "No sabemos quién ha sido quien lo ha inventado, quién lo ha decidido, pero a nosotros no nos han preguntado. Y yo se lo he dicho a la señora Ruz, al señor Castillo y al señor Jacobo Calvo, porque quería que estuvieran seguros de que nosotros no estamos de acuerdo", subraya, después de indicar que la asociación no desea "el cierre del tráfico a la calle San Jerónimo". Tampoco están de acuerdo con la retirada de la zona de carga y descarga de la calle Málaga, Alhóndiga y la Trinidad, pues propicia que los camiones y las furgonetas de transporte estacionen en las aceras, "obstaculizando el paso de los viandantes, entorpeciendo que entre la Policía o una ambulancia si hay un siniestro o un incendio".

En lo que respecta a otros proyectos municipales, Caballero afirma que no habrá acuerdo en cuanto a "abrir la Gran Vía para meter una línea de Metro o darle continuidad". "Antes, queremos que de la Estación de Tren podamos coger el metro para ir al aeropuerto, o que los principales municipios que nos visitan con moto tengan una prolongación rápida del servicio metropolitano", replica. Además, considera que existe dejadez en el mantenimiento de la Estación de Autobuses, mientras que existen una serie de arreglos -instalación de luminarias led, arreglo de escaparates o instalación de aparatos de aire acondicionado- que los vecinos echan en falta.

Puntos fuertes

"Hay un problema de gestión y planificación, con el que no participamos y no estamos de acuerdo", sentencia, aunque ello no eclipsa los ejes sobre los que, a su juicio, debe crecer el barrio. "Lo que tenemos es una población residente estable, que es el fuerte que tenemos, una población joven que estudia en el barrio y una población universitaria que da vida", resalta, a lo que añade "un tejido comercial muy importante". "En nuestros portales, nuestros edificios de viviendas, tenemos numerosos profesionales liberales, dentistas, médicos, economistas, abogados, procuradores… Eso genera mucha actividad. Esas personas vienen a trabajar y compran en el barrio. Vivimos y hacemos vida en el centro de Granada", se congratula.

Además, la oferta cultural que llena las calles del centro son "un éxito". "Tenemos mucha suerte en esta ciudad porque, si hay una concejalía y un grupo de funcionarios que funcionan bien, son Urbanismo, Medio Ambiente y Cultura. Hemos tenido en el Manuel de Falla infinidad de eventos internacionales, toda la programación del Generalife también. Hay un montón de actividades propias del Ayuntamiento o en colaboración con otras empresas", apostilla agradecida.