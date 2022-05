De Granada al barrio de 'Entrevías': "Trabajar con José Coronado y verlo actuar es un aprendizaje continuo"

Eran las 9:00 horas de cualquier día en Madrid cuando Viktor Beltrán cogió su teléfono y recibió una llamada que le abriría muchas puertas para su futuro. Este actor granadino ha encarnado a uno de los personajes de la aclamada serie de Telecinco 'Entrevías', protagonizada por el mítico José Coronado, que ha comprado recientemente Netflix y que ha sido seleccionada para la Fresh TV del Festival de Cannes.

Beltrán, natural de Las Gabias, se fue a Madrid hace dos años con la intención de dedicarse a su gran pasión: la interpretación. Según cuenta, cuando terminó de estudiar Bachillerato, no sabía qué hacer con su vida. La habitual duda de un chico de 18 años. De casualidad fue que se topó con el mundo del cine, ya que su prima, que había estudiado cine y realización, se quedó sin uno de los actores que trabajaba con ella en una producción. Fue así, al sustituir a ese joven, cómo Viktor Beltrán descubrió un mundo que le maravilló y al que decidió dedicar su vida.

Primero, empezó a estudiar teatro en una escuela de Granada, ciudad en la que estuvo tres temporadas trabajando como protagonista en la serie 'Salto sin red', dirigida por María Pasadas. Además, hizo varios cortos y teatros también como protagonista: 'Alone' o 'Peter Pan', ambos en 2017.

En 2019, comenzaron las andaduras de este gabirro de 27 años por la capital española, a donde se marchó "a probar suerte", según dice, porque Granada se le hizo un poco pequeña. Nada más llegar, formó parte del gran elenco de la serie diaria de TVE 'Servir y Proteger' durante varios capítulos, además de protagonizar en la Sala Azarte la obra 'La noche del eclipse', de Benja de la Rosa.

'Entrevías' y entre un maravilloso equipo

Tras un cambio de representante hace bastante poco, consiguió un papel para la segunda temporada de 'Entrevías', rodada durante los últimos seis meses. La segunda temporada de esta serie española finalizó en la pasada jornada, proclamándose líder de audiencia de la noche de los martes, con un 18.3% de cuota de pantalla y casi 1,9 millones de espectadores en la emisión del último capítulo.

"La experiencia con 'Entrevías' ha sido brutal. Yo entré en julio del año pasado y ya llevaban una temporada hecha, así que llegué sin conocer a nadie; pero son todos maravillosos, tanto el equipo técnico como el artístico, congenié con ellos desde el principio. Además, trabajar con José Coronado y verlo actuar es un lujo, es una clase de interpretación gratuita todo el rato. También con Luis Zahera, que tiene una facilidad para todo...como si estuviera haciendo un teatro él solo. En general, todos los miembros del reparto tienen muchísimo talento y era un aprendizaje continuo estar con ellos. Es una serie larga, de más de una hora cada capítulo, así que pasas muchísimo tiempo en el set de rodaje, pero no se te hacia largo. Es muy divertido, aunque también tiene sus momentillos estresantes", comenta el joven granadino.

Cómo entró a formar parte de la serie es quizá una de las cosas más curiosas. Gracias a su nuevo representante, quien estaba al otro lado del teléfono a las 9:00 h. aquel día en Madrid, Beltrán se convirtió en Pantera, un macarra de barrio que trafica con droga y se mete en líos uno tras otro. "Cuando eres nuevo en una agencia de actores, se mandan correos con un videobook y tu currículum. Así que a la productora de 'Entrevías' les gusté mucho y entré directamente, sin hacer casting", explica. Al principio, fue difícil para él esconder la noticia, pues, por un contrato de confidencialidad, no podía decírselo a nadie hasta que se publicara la serie.

¡A Hollywood o a donde sea!

El futuro de Viktor Beltrán no tiene rumbo fijo. Si bien su intención a corto plazo es volver a Granada para grabar una película independiente durante unos tres meses, está abierto a irse a cualquier sitio del que le llamen, "según los proyectos que me vayan interesando", afirma. Recientemente, ha hecho varios castings para los que está esperando respuesta y está seguro de que Netflix, que estrena la primera temporada de 'Entrevías' este viernes, le puede abrir muchas puerta tanto a nivel nacional como internacional. "¿Y si te llaman de Hollywood?", le preguntamos desde GranadaDigital. "¡Pues para Hollywood que me voy!", contesta el joven entre risas, antes de caer en la cuenta en lo divertido que será verse actuar con un doblaje a otro idioma gracias a la plataforma de streaming.

Beltrán es consciente de que Granada es su casa, "una ciudad preciosa para vivir que lo tiene todo. Tengo a toda mi familia allí y por esa parte, me encantaría volver, pero después de grabar la película, seguramente, volveré a Madrid, que es donde esta todo".

Entre sus preferencias, destaca el teatro: "Estás mucho rato interpretando a un mismo personaje y tiene el bonito riesgo de que, si te equivocas, sigues hacia delante e improvisas, no te cortan como en el cine". Aun así, le gusta más el mundo audiovisual por lo que significa a nivel de producción, por lo que, indeciso, se queda con "ambas".