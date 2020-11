Granada asume que esta Navidad será diferente

No ha llegado diciembre, ni la Junta de Andalucía o el Gobierno de España han marcado líneas oficiales, pero la planificación de las navidades es un tema que comienza a asomar en la vida de los granadinos, que ya saben que estas fiestas no serán parecidas a las de siempre. Muchos ciudadanos han pensado ya como pasarán los últimos días del año y en que compañía, mientras que otros piensan que no se verán muy afectados por las posibles restricciones de aforo en los hogares. El Covid-19 condicionará unas navidades tan atípicas como este 2020.

La tercera edad es el pilar central de la planificación en las familias, pues los abuelos son la figura que tiene que ser cuidada en todos los aspectos, ya que hay que intentar que estén acompañados sin ponerles en riesgo de contraer el coronavirus. Algunas personas hacen hincapié en la necesidad de ser responsables para evitar una tercera ola de la pandemia y optar así a un inicio de 2021 más optimista.

Todos los entrevistados han mostrado una predisposición absoluta para acatar las medidas que se establezcan, lo que demuestra que ya existe una inclinación hacia la prevención por encima de lo que dictaminen las instituciones las próximas semanas. Está actitud es fundamental para que la situación continúe mejorando en la provincia y las cosas no se tuerzan cuando lleguen las fechas señaladas.