Granada sufre y se adapta al apagón generalizado

Era un lunes normal este 28 de abril, pero todo ha cambiado a las 12:30 horas, cuando un apagón eléctrico sin precedentes ha afectado a toda España. La electricidad ha dejado funcionar por causas que aún se desconocen y esto ha afectado a todo: a comercios, empresas, colegios, institutos, hospitales, el metro o la estación de tren, que se han visto sorprendidos por este apagón masivo.

Los semáforos han dejado de funcionar y esto ha generado alguna confusión entre los conductores, que han tenido que ir con más precaución. La Policía Local de Granada se ha visto obligada a controlar el tráfico en determinados puntos. De momento, todo está controlado y no se han producido incidencias. Un agente que controla el tráfico en la zona de Avenida de Andalucía comenta a GranadaDigital que “los sistemas de comunicación no funcionan bien”, pero que “de momento tienen aerogeneradores” que les permiten ir comunicándose entre las unidades de Policía. “El problema será esta noche si esto continúa”, asegura.

Los colegios, institutos y la Universidad de Granada han suspendido las clases tras el apagón. La UGR ha decidido interrumpir la actividad académica en los campus de Granada “con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad universitaria”. Por la tarde, el Comité de Emergencia de la UGR ha informado que mientras se mantenga “el corte masivo del suministro eléctrico, seguirá suspendida la actividad académica en los campus de Granada” y que “en el caso de que se reestableciera el suministro eléctrico, la actividad se retomará ya el martes 29 de abril con normalidad”.

En la residencia de estudiantes Livensal Living Fuentenueva han aplicado el protocolo para estos casos y ofrecen sus servicios a los estudiantes gracias al generador de suministro eléctrico con el que cuentan. Su director, José Antonio Ortega, ha señalado a GranadaDigital que lo fundamental es “la seguridad de los residentes”. “Estamos utilizando el generador y si por la noche continúa así la situación, tiraremos de él para suministrar la corriente suficiente para los residentes”, ha comentado.

Varios supermercados han continuado con la venta como han podido, mientras la gente hacía cola en las puertas. Pero muchos otros supermercados han tenido que cerrar sus puertas al mediodía y han dejado carteles que advertían del cierre debido al corte del suministro eléctrico.

Algunos bares y cafeterías de Granada han continuado prestando el servicio también dentro de sus posibilidades. Algunos propietarios temen perder el género que tienen en neveras y congeladores, ya que el apagón se está alargando.

Los hospitales de Granada también se han visto afectados por el apagón ya que se han caído los sistemas. En el Hospital Virgen de las Nieves no se pueden hacer radiografías y otras pruebas.

Colas en la estación de tren y suspensión del servicio

En la estación de tren de Granada, las colas son largas. Los pasajeros que tenían pendiente viajar desde Granada este lunes esperan a las puertas de la estación de Andaluces. A quienes iban a viajar en el tren que salía con destino a Barcelona a las 15:30 horas o a Madrid, entre otros destinos, se les ha informado de que no va a haber salidas este lunes. “Si tienen opción de quedarse en Granada, el primer Ave a Madrid saldrá a las 6:12 horas y el de Barcelona a las 15:30 horas. Hoy no va a haber trenes porque primero tienen que venir los trenes que están parados y no habrá más salidas lo más probable. Vendrán temprano los trenes para que los pasajeros puedan ser reubicados este martes”, ha señalado a los pasajeros que esperaban.

Dos viajeras que iban a Lleida, Dolors y Lola, comentan a GranadaDigital que el problema no es quedarse en Granada a pasar la noche si no tener que esperar al tren de las 15:30 horas del martes en el que previsiblemente serán reubicadas y que luego esté lleno. “Tengo que estar en Lleida para trabajar mañana”, comenta. Otra pasajera catalana que se ha puesto directamente a buscar un hotel con lo que la conexión de su móvil le permitía ha advertido a sus compañeros de viaje que “los precios están subiendo y cada vez es más cara”.

Normalidad en zonas turísticas como el Albayzín

En zonas turísticas de Granada como el Albayzín, de momento la normalidad reina esta jornada. Los turistas recorren las calles del barrio como cualquier otro lunes sin que haya incidencias y tampoco el tráfico está especialmente afectado en el barrio.