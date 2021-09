Granada acoge la Interuniversitaria Nacional de Nuevas Generaciones del PP

El Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago de Granada ha acogido este martes la Interuniversitaria Nacional de NNGG con motivo del inicio del curso. Un encuentro donde representantes de organizaciones y asociaciones universitarias y juveniles de distintos rincones de España han podido compartir ideas, proyectos de cara al nuevo curso.

El vicesecretario del PP Andaluz, Toni Martín ha estado presente en este encuentro donde también han participado el coordinador de NNGG España, Miguel Sastre, el presidente de NNGG Andalucía, Enrique Rodríguez, el parlamentario y presidente de NNGG Granada, Rafael Caracuel y el parlamentario andaluz y portavoz de Universidad del PP en el Parlamento, Ramón Herrera.

En su intervención, Martín ha remarcado la importancia de arrancar este curso universitario en Granada con este tipo de actos en los que “jóvenes convencen a otros jóvenes de que lo mejor para ellos, para sus oportunidades, para su futuro que continúe el cambio político que personaliza Juanma Moreno”. Como ejemplo, ha recordado la importancia de haber logrado en Andalucía un sistema de financiación razonable “que ha sido negociado y acordado con la comunidad universitaria; hecho que con el PSOE nunca antes había pasado”.

Por otra parte, el vicesecretario del PP Andaluz, ha celebrado la congelación de las tasas universitarias en un momento difícil teniendo en cuenta el maltrato sistemático de Sánchez a Andalucía tras “condenarla con deudas y con un sistema de financiación que nos perjudica y que bloquea proyectos que supondrían mejorar el futuro y el desarrollo de nuestra comunidad”.

Para finalizar, ha criticado, la Ley Castells, “que no soluciona ningún problema de los que tienen las universidades, no aporta iniciativas para mejorar la estabilidad del profesorado, ni para la movilidad internacional ni cuenta con un universo de becas mas amplio” y en definitiva, no soluciona lo que las universidades reclaman. “Nuestro partido trabaja ya en una alternativa seria a esa ley que se esta tramitando y que no da respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria” ha dicho Martín quien, para finalizar ha aplaudido la labor de NNGG por “ser la organización que mejor defiende a los jóvenes porque nunca ha renunciado a su defensa por encima del partido por lo que hoy les instamos a que sigan siendo la vanguardia ideológica del PP”.

Por su parte, el coordinador Nacional de NNGG, Miguel Ángel Sastre, ha apostado por reivindicar una “universidad libre, exenta de sectarismos para que los jóvenes se desarrollen plenamente y ha abogado porque NNGG siga ayudando a los jóvenes, abordando sus problemas del día a día, mejorando, en definitiva, la sociedad, con independencia de su ideología”.

En su intervención, el coordinador de NNGG Andalucía, Enrique Rodríguez, ha criticado a aquellos que “quisieron demonizar al PP asegurando que “un cambio en Andalucía iba a conllevar acabar con las universidades públicas” y, sin embargo, ha pasado todo lo contrario pues “hoy podemos decir con orgullo que están mejor que nunca”. “Venimos a esta Interuniversitaria de Nuevas Generaciones satisfechos, con los deberes hechos y recuperando las asignaturas que, curso tras curso, venían suspendiendo los gobiernos que se llamaban socialistas y progresistas” ha detallado.

El presidente de NNGG Granada, Rafael Caracuel, ha mostrado su satisfacción por haber podido celebrar de nuevo esta Interuniversitaria Nacional “en nuestra ciudad, que cuenta con una Universidad referente como así lo han constatado los índices internacionales que “vuelven a situar a la UGR como la primera universidad de Andalucía en los rankings y la segunda de España”. Asimismo, ha destacado la importancia de celebrar este encuentro para “poner en común la situación vivida en estos complejos meses en los que la pandemia ha dificultado el desarrollo de la actividad educativa y para compartir propuestas de cara al futuro que nos permitan dinamizar la actividad de los jóvenes universitarios, para atenderlos y para ser esa voz que necesitan”.

En su intervención, Caracuel también ha destacado la labor de NNGG Granada: “allí donde la izquierda oprime está nuevas generaciones, están las asociaciones universitarias juveniles que luchan por la libertad para anteponer el comunismo a la libertad, la opresión y el radicalismo” así como el buen hacer del Gobierno de Juanma Moreno que demuestra con hechos “su apuesta por la formación, clara y decidida”.

Por último, el parlamentario y portavoz de Universidad, Ramón Herrera ha valorado la apuesta del Gobierno Andaluz por la inversión para mejorar la calidad educativa frente a las políticas de la izquierda: con un presidente Sánchez que solo hace mirar hacia a otro lado cuando hay problemas”. “Lo único que hace es poner trabas, como es la nueva ley de universidades del ministro Castells” ha dicho Herrera quien ha remarcado que el PP, “frente a ello el PP pondrá, encima de la mesa sus propuestas”.