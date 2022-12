"El acelerador de partículas se va a construir en Granada, lo que no puedo decir es cuándo"

El director del consorcio IFMIF-Dones España, Ángel Ibarra, ha aseverado en la mañana de este martes que "el acelerador de partículas se construirá en Granada". "Lo que no puedo decir todavía es cuándo. Espero que en muy poco tiempo podamos decir que empezamos el año que viene, o al siguiente, pero la fecha concreta de cuándo tendremos el acuerdo concreto con todos los países para poder decir que esto está en marcha es lo que está todavía pendiente. No hay competencia ninguna, así que podemos decir que sí, que el acelerador se va a construir aquí", ha expuesto el máximo encargado de la institución que será responsable de la instalación a largo plazo. Lo ha hecho durante la visita del Consejo de Seguridad Nuclear a las obras de dicha construcción, que se desarrollan en el polígono industrial de Escúzar.

"Yo llevo diciéndolo desde hace tiempo. No tiene que haber adjudicación, no hay nadie que tenga que decidir dónde se construye. Ahora mismo lo que puede ser dudoso es cuándo se empiece a construir, pero el único sitio donde se contempla la posibilidad de construirlo es aquí, así que podemos decir que el acelerador de partículas se construirá aquí", ha insistido Ibarra, quien ha revelado que se ha producido un intercambio de cartas entre la ministra y la comisaria de energía en la que la Unión Europea apoya la propuesta española de construir esto aquí lo antes posible". "Estamos hablando con muchos países. Que hayan mostrado interés y estén las negociaciones relativamente avanzadas está Italia, un poquito menos ha mostrado Polonia, y también hemos conversado con Suecia y Alemania. No hay nada concreto, pero espero que esto se vaya confirmando poco a poco en los próximos meses", ha agregado, después de indicar que Japón estudia la posibilidad de participar en el proyecto.

Todo ello, tras mantener "una reunión más" entre el CIEMAT, la Universidad de Granada y el propio Consejo de Seguridad Nuclear. "Como es una instalación única, que es la primera vez que va a construir en el mundo, tenemos que desarrollar todo el diseño de ingeniería con el máximo detalle posible y, a la vez, tenemos que intentar estar seguros de que los diferentes organismos reguladores que van a tener impacto y tienen que dar permisos relacionados con nosotros están suficientemente informados", ha explicado, para seguidamente considerar que "es un hito" que el encuentro haya tenido lugar en Granada. "El proyecto va razonablemente bien. En las últimas semanas, se han producido una serie de acontecimientos que predicen que en el próximo futuro habrá una confirmación más o menos oficial de la puesta en marcha del proyecto y espero que en los próximos meses tengamos más noticias positivas para ir anunciando poco a poco", ha detallado.

Las obras, sin embargo, van "despacio", a su parecer. "Se supone que en el plazo de un año o año y medio, más o menos, estará esta esquina terminada, ha abundado en este sentido. "La inversión total del proyecto es del orden de 700 millones. Es una estimación de costes que se hizo hace un par de años y Dios sabe lo que saldrá al final, porque, con todo lo que está pasando, no se sabe", ha concluido.

En esta reunión, como ha indicado IFMIF-Dones en una nota de prensa, el Consejo de Seguridad Nuclear ha revisado "los avances alcanzados en el grupo de trabajo permanente que mantienen abierto tanto el regulador y el consorcio como el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y la Universidad de Granada". "Por parte del regulador, se presentaron los sistemas de gestión de residuos radiactivos líquidos y gaseosos en operación normal y en condiciones de accidente con que deberá contar el proyecto. También se abordaron los requisitos de seguridad de alto nivel de la instalación y el estado de las licitaciones relativas a la construcción de edificios de oficinas y almacén", señala dicha nota, en la que la institución, además, señala que está previsto que el acelerador de partículas sea puesto en funcionamiento "para 2030, y poder obtener los primeros resultados en 2035".