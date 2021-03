Granada abre las puertas de #INGOYA, una nueva forma de consumir cultura

¡Qué mejor manera que comenzar la primavera con un viaje cultural al mundo de uno de los artistas pictóricos más importantes de este país: Francisco de Goya! El Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada ha sido el punto de encuentro elegido para dar el pistoletazo de salida a la gira mundial de #INGOYA. Aunque la exposición abrirá al público desde este martes, 23 de marzo, los medios de comunicación de la ciudad han vivido con expectación el pase especial del estreno durante la mañana de este lunes, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital. La exposición, presentada oficialmente ante las instituciones provinciales el pasado martes, permanecerá en Granada durante tres meses y ha aprovechado marzo, coincidiendo con el 275 aniversario del nacimiento del pintor el próximo día 30, como mes de su estreno internacional.

#INGOYA es una muestra de pintura inmersiva en la que los visitantes podrán disfrutar, a través de 40 proyectores de alta definición, de más de un millar de imágenes de obras del artista zaragozano expuestas sobre 35 pantallas gigantes de cinco metros de altura, sincronizadas con una deliciosa banda sonora compuesta por piezas musicales clásicas de la cultura española, de la mano de autores como Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Enrique Granados o Luigi Boccherini.

Una experiencia única

La palabra que mejor puede ilustrar a #INGOYA es ORIGINAL, dado que no se trata de una exposición al uso. El público sentirá que forma parte del universo de Goya, haciendo primero un recorrido cronológico a lo largo de su vida y siguiendo después por una experiencia multisensorial en la que tanto la vista como el oído tendrán que luchar por la atención del visitante.

Gracias a la colaboración de más de 20 museos de todo el mundo, y a las nuevas tecnologías, #INGOYA se caracteriza por ser un referente en la nueva forma de consumir cultura actualmente. Mediante las últimas técnicas de infografía y postproducción, junto a la corrección de la colorimetría de las obras, se ha podido proyectar un conjunto de cuadros, seleccionados y reunidos en un mismo espacio, que de otra manera no sería posible, ya que estos se encuentran repartidos por todo el mundo.

Juan del Can, director creativo de la muestra, ha explicado el proceso de digitalización de las obras: “La tecnología nos permite ahora hacer cosas que antes no se podían. Tenemos unos escáneres de los cuadros a una definición altísima y unos proyectores láseres con una calidad fantástica. Esto nos permite mostrar cuadros que pueden ser muy pequeñitos, con una gran magnitud, pudiendo apreciar la pintura de una manera que hasta ahora no se podía hacer”. En su opinión, “la gente va a conocer la grandeza de Goya como pintor y, al ser una proyección audiovisual, será también una forma de entretenimiento, que lo que pretende es emocionar”.

Yolanda Bergareche, directora de #INGOYA, ha aclarado que “hemos hecho unos paneles con los cinco bloques elegidos por nuestra asesora, especialista en Goya, y a la que le ha costado muchísimo resumir todo lo que sabe a tan poco texto que hemos puesto, porque no queríamos ser muy densos, sino que queríamos ser visuales e intuitivos”. Los cinco apartados de los que ha hablado Bergareche son ‘Goya: artista universal’, ‘Goya y la mujer’, ‘Goya al servicio de la corte’, ‘Goya y la censura de los vicios humanos’ y ‘Goya y la violencia’.

El recorrido se realiza a lo largo de tres salas: en la primera, la Sala Didáctica, el espectador se introducirá de una manera ligera a la vida de Francisco de Goya, descubriendo los momentos claves de su carrera artística a través de cinco paneles y un cronograma. Tras esto, comienza la increíble experiencia que caracteriza a #INGOYA, en la Sala Emocional, que como su propio nombre indica, tiene la capacidad de emocionar al visitante, adentrándolo al interior de cada una de las obras de la exposición, mediante la proyección de las mismas en grandes pantallas y acompañada por una banda sonora, luces, colores y sonidos que harán que se sienta envuelto en el arte de Goya, el encargado de hablar, a su manera, durante los 25 minutos. Un conjunto de estímulos por los que dejarse llevar, que hará de las delicias de los amantes del arte, e incluso de los ajenos a este mundo.

Por último, en la Sala Tienda se podrá encontrar una colección de objetos como recuerdo de este viaje artístico, diseñados por el mismo grupo que ideó #INGOYA, entre los que se incluyen abanicos, tazas, camisetas o mascarillas.

Cultura segura La exposición además cuenta con un amplio dispositivo especial Covid-19 free, ya que está ubicada en dos grandes salas, a las que se accede con un control máximo en el número de personas, respetando la distancia entre ellas, con ventilación periódica del espacio y con un itinerario marcado de un solo sentido. Además, #INGOYA no incluye soportes táctiles, por lo que el público podrá pasear entre las obras en formato digital de este pintor universal sin necesidad de interactuar manualmente con ellas. Las salas cuentan con capacidad para hasta 3.000 personas, aunque por cada pase accederán un máximo de 120, todas con mascarilla obligatoria. “Esperamos que poco a poco se puedan relajar las restricciones y nos pueda visitar gente de toda España”, ha admitido esperanzada Yolanda Bergareche.

Las visitas a #INGOYA estarán estructuradas por pases ininterrumpidos de 45 minutos, de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 22:00 horas. La compra de las entradas se puede realizar ya desde la página web de la exposición, por un coste de once euros, aunque hay tarifas reducidas para grupos, estudiantes, personas con discapacidad y desempleados, además de packs familiares, con precios que oscilan desde los 4,5 hasta los 9 euros. La entrada es gratuita para menores de cinco años.

Si de algo se puede enorgullecer Granada es de que la cultura aflora por cada rincón de la ciudad. Por ello, la capital de la Alhambra ha sido la elegida para ser el punto de inicio de este proyecto cultural internacional, uno de los más importantes del año en España. Tras su clausura aquí, el próximo 20 de junio, la exposición, que “tiene un ADN itinerante”, según ha indicado Bergareche, se trasladará a Madrid, así como a otras ciudades del territorio nacional, antes de comenzar su viaje por el resto del mundo. La directora de la muestra ha asegurado que “ha sido fácil comenzar en Granada por todo el apoyo que nos han ofrecido las instituciones”, pero que ha sido difícil escoger la fecha de estreno, ya que “lo hemos tenido que posponer muchas veces”. Sin embargo, Yolanda Bergareche ha agradecido profundamente que “la ciudad se ha volcado con nosotros”.