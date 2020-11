Wyoming se disculpa tras invitar a los Franco a veranear en Almuñécar “como una familia vulgar”

El Gran Wyoming protagonizó la semana pasada una sonora polémica al hacer uno de sus famosos chascarillos en el programa ‘El Intermedio’, de ‘laSexta’. En un momento del sarcástico informativo, el presentador analizaba junto a Andrea Ropero el desahucio de los Franco del Pazo de Meirás. “Pobre familia Franco, han pasado de levantar el brazo a no levantar cabeza. Ahora tendrán que hacer como una familia vulgar y veranear por quincenas en un apartamento de Almuñécar”, comentó, lo que rápidamente levantó ampollas entre los sexitanos.

Las reacciones no se hicieron esperar. El concejal de Turismo del municipio, Daniel Barbero, invitó a Wyoming “a conocer las vulgaridades paradisiacas de este destino privilegiado, diferente y único, eso sí, solo para personas que saben apreciar el sabor auténtico del Mediterráneo” a través de su cuenta de Twitter. Pero la oleada de respuestas al chiste del madrileño no se quedó ahí. Tanto que el Patronato de Turismo de Almuñécar envió una carta a ‘El Intermedio’ asegurando que “lo que realmente puede considerarse vulgar es catalogar así un destino y/o sus visitantes sin conocerlo en profundidad”.

El Gran Wyoming, sin embargo, quiso demostrar que no quería ofender a nadie y, no sin su habitual dosis de humor, pidió perdón nuevamente en directo a todo aquel que pudiera sentirse ofendido. Entre sus famosas muecas de incomodidad en la cara, Andrea Ropero se dirigió al presentador. “Han expresado su disgusto por utilizar esa palabra -‘vulgar’- para referirte a los veraneantes de Almuñécar. Así que… ¿Qué tienes que decir a esto?“, le soltó con cierto retintín.

“Pues esto ha sido un lamentable malentendido porque, efectivamente, cuando dije ‘vulgar’ me refería a su acepción como ‘común’, ‘normal’. Como una familia ‘normal’. No a lo impropio de personas cultas, que es otro significado de personas cultas, que es otro significado que tiene la misma palabra”, justificó mirando a cámara el presentador cuyo verdadero nombre es José Miguel Monzón, quien concluyó sentenciando a voces.

“No tengo nada más que decir. ¡Que me encanta Almuñécar, sus playas, sus gentes…! ¿Cómo no me iba a gustar esa localidad granadina que en tiempos de los fenicios y los romanos era conocida con el nombre de… ¡Sexi!? ¿Qué te parece?”, le preguntó a Ropero, quien entre risas reconoció que “no lo sabía” antes de que Wyoming soltara un último chiste: “Ahora, tampoco exageremos con lo de Sexi. Yo la llamaría la amiga simpática de Granada“. Una divertida salida a una polémica que ha puesto patas arriba el municipio.