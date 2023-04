Graba a una conductora de autobús expulsando a un pasajero machista y luego la lía en el programa de Ana Rosa

La mañana de este martes en las redes sociales ha estado protagonizada de cabo a rabo por Roger, un ciudadano de Barcelona que en pocas horas ha acaparado, por distintos motivos, decenas de miles de likes, retuits y comentarios.

El estrellato de Roger empezó a gestarse durante la tarde del lunes, después de que se viralizara un vídeo en el que se observaba a una conductora de autobús expulsando del mismo a un pasajero que, aparentemente borracho, había estado profiriendo insultos machistas hacia la chófer del vehículo. En las imágenes se aprecia a la trabajadora, con el transporte detenido, encarándose con el pasajero, al que le espeta "estoy hasta la mismísima polla".

"Te he pedido por favor que te sientes y que te calles, y sigues con las mismas. No me hace falta llamar a la policía y perder aquí 20 minutos de mi tiempo, ni yo ni ellos [refiriéndose a los demás pasajeros]. Te bajas de una puta vez", le recrimina la conductora, con un enfado considerable ante el rostro incrédulo del pasajero, que no muestra reacción alguna y termina apeándose del autobús.

Una conductora de autobús echa a un chico borracho que estaba acosándola en Barcelona pic.twitter.com/O8K7vqPnTC — ceciarmy (@ceciarmy) April 24, 2023

Roger fue quien captó con la cámara de su móvil el suceso, motivo por el que algunos programas de televisión quisieron contar con él para charlar sobre el asunto. Cuatro pudo contar con su testimonio en directo pocas horas después, momento que Roger aprovechó para saludar con una de las expresiones del momento, viralizada gracias a David Bisbal.

Esto ha pasado hoy en directo en Cuatro: pic.twitter.com/lPSUgk8PRP — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 24, 2023

La historia se podría haber quedado ahí como una anécdota divertida, pero, durante la mañana de este martes, la intervención de este barcelonés en el programa de Ana Rosa ha hecho que las redes implosionen.

Roger, que entró en directo en el mencionado magacín de Telecinco, ya no estaba para tantas bromas, por motivos que él mismo iba a revelar a continuación. Después de saludarle y darle la bienvenida al programa, la presentadora le pregunta por cómo habían vivido el suceso los demás pasajeros del autobús. Inicialmente, parecía que Roger iba a proporcionar una narración detallada del incidente. Nada más lejos de la realidad, puesto que el barcelonés quiso aprovechar el momento para increpar a la producción del programa por haberle hecho esperar para entrar en la conversación.

"Pues la verdad es que, mira, llevo aquí dos horas esperando y me podéis comer la polla porque mira, es que es una vergüenza", sentencia Roger mientras se levanta y amaga con desabrocharse el botón del pantalón.

Rápidamente, Ana Rosa pide que se detenga la videollamada con el invitado mientras repite que "es un tarado".

Esto ha pasado hoy en directo en el programa de Ana Rosa: pic.twitter.com/yOy9FgGZWC — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 25, 2023

La realización del magacín estuvo rápida en esta ocasión para cortar la conexión con Roger, pero a este barcelonés nadie le va a quitar ya su momento de gloria en la historia de la televisión en España.