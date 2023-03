GPT 4, la nueva versión de la inteligencia artificial del momento

A finales del año pasado, la empresa de inteligencia artificial OpenAI lanzó su prototipo de chatbox llamado ChatGPT 3 al mundo. Desde entonces, esta nueva herramienta ha generado curiosidad e interés en gran parte de las personas, elevando las búsquedas en Google sobre el tema.

Con todo el éxito de esta tecnología, OpenAI ha anunciado el lanzamiento de su actualización llamada GPT 4 y que, según la empresa, tiene un “rendimiento a nivel humano en varios puntos de referencia académicos y profesionales”, además de producir “respuestas más útiles y seguras”.

Announcing GPT-4, a large multimodal model, with our best-ever results on capabilities and alignment: https://t.co/TwLFssyALF pic.twitter.com/lYWwPjZbSg

— OpenAI (@OpenAI) March 14, 2023