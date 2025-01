Las presentadoras de la 39ª edición de los Premios Goya, Maribel Verdú y Leonor Watling, han reivindicado que la gala, que se celebrará el próximo 8 de febrero en Granada, es un momento para "celebrar" el cine y para hablar de cultura y que serán los ganadores los que se "posicionen" si lo consideran al recoger los galardones.

"La Academia está para celebrar. Los que recojan su Goya tendrán su momento para decir lo que quieran decir y si creen que es necesario y que están ahí para posicionarse de alguna manera, lo harán, pero desde la Academia estamos para celebrar el cine. Lo demás da ganas de llorar", ha asegurado Watling ante los medios de comunicación en la sede de la institución.

Las actrices han comparecido junto con el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, y han estado acompañadas por las guionistas de la ceremonia Laura Márquez y Paloma Rando.

Leonor Watling ha recalcado que se debe hablar de la cultura y el cine en los Goya por el poco "hueco" informativo que tienen y rechaza que se hable de temas políticos. "Encima que me das un huequito para hablar de ello, ¿lo vamos a ocupar hablando de política? Vete a la porra, hombre. Vamos a hablar de cultura", ha afirmado.

Las actrices, que en varias ocasiones han señalado que todavía no tienen el guion, han asegurado que están preparadas para las posibles críticas que haya al día siguiente. "Cuando presentas los Goya, sabes que es lo que hay. Nunca llueve a gusto de todos. Hay que tenerlo asumido", ha comentado Maribel Verdú, que ha agregado que lo va a disfrutar "mucho".

Por su parte, Watling ha dicho que se trata de un "regalazo" y un "honor" estar al frente de la gala y considera "súper bonito" estar cuidando a los protagonistas de la noche, los nominados.

"Si alguien se quiere meter y le sirve para desfogarse, pues adelante. Pero yo invitaría a todo el mundo, para criticar bien la gala y cabrearse con enjundia, a ir a ver todas las películas y estar como cuando criticas el fútbol, estar ahí en tu casa tirando platos a la pantalla", ha añadido.

Sobre las nominaciones, las presentadoras han destacado el año "tan maravilloso y variado" que ha vivido el cine español, especialmente en un 2024 en el que se han hecho 335 películas, como ha dicho Verdú, que ha ensalzado las que tratan "el derecho a una muerte digna". "Este año es increíble. No creo que haya habido un año tan fructífero como este", ha declarado Verdú.

"Estamos en un momento en el que el cine español está muy presente en todo el mundo. Llevamos muchos años diciendo 'menudo año de cine' y este también lo es", ha apuntado Leonor Watling.

Cuatro mujeres al frente de los Goya

Las presentadoras han recordado que en la 39 gala habrá un momento emotivo dedicado a Marisa Paredes, tal y como anunció el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Además, han señalado que las actuaciones musicales "serán espectaculares".

El tono de la ceremonia será de celebración y de buena sintonía, como han demostrado este miércoles, y han recordado cómo reaccionaron cuando les ofrecieron ser las presentadoras. "Yo hace dos años en una entrevista dije que me gustaría trabajar con Maribel y se ha cumplido", ha contado Watling, que llamó a su compañera para asegurarse de que ella había dicho que sí a la oportunidad.

"Estaba en Bilbao preparando una película y de repente me llama Leonor y me dijo si era verdad que me lo habían ofrecido. Me dijo que si lo presentaba yo, ella decía que sí. Y yo le dije 'si la otra presentadora eres tú, digo sí a todo", ha recordado Verdú, que ya presentó los Goya hace 20 años con Montserrat Caballé y Antonio Resines.

En esta ocasión será la primera vez que la gala esté presentada por dos mujeres y, además, esté escrita por dos guionistas. Una situación que Watling ha normalizado. "Cuando leo que esto es excepcional, espero encontrarme algo muy loco, como dos ratones, no sé. Pero al final somos dos actrices y dos guionistas que no están fuera de lo normal", ha sentenciado.

Toda la información de los Goya 2025, en GranadaDigital

En el canal Especial Premios Goya de GranadaDigital, los lectores podrán encontrar la principal información relacionada con los Premios Goya 2025 y con todas las actividades que se realicen en Granada en los días previos a la gala, que se celebra el 8 de febrero en el Palacio de Congresos, así como entrevistas a actores y actrices granadinos y a algunos nominados a los Premios Goya, entre los que se encuentran Cristalino, nominado a Mejor actor revelación por su interpretación en 'Segundo Premio', la película inspirada en la banda granadina Los Planetas que ha recibido 11 nominaciones, o la diseñadora de sonido Mayte Cabrera, que tiene una doble nominación a Mejor Sonido por las películas 'La infiltrada' y 'La estrella azul'.