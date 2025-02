Goya 2025 | La porra de los granadinos para la gala

La gala de los Goya ha llegado entre las ganas y la intriga de los granadinos. Las 30 estatuillas ya esperan en el Palacio de Congresos, al final de la icónica alfombra roja, para coronar las mejores películas del cine español. Pero, claro, no todo el mundo está de acuerdo con el veredicto final. GranadaDigital ha pulsado la opinión de los vecinos de la provincia para conocer cuáles son sus favoritas, a quién le dedicarían el premio si lo ganaran y con quién verán el evento.

"El actor granadino Cristalino, que también está nominado en los Goya, así que ya que han venido a la provincia de Granada, pues que también nos podamos llevar ese reconocimiento", apunta una joven, que tira de orgullo de su tierra en su apuesta. "Yo se lo daría a Pedro Almodóvar, aunque, bueno, es de los más conocidos y la gente piensa que, a lo mejor, es la respuesta que se puede dar", indica otra granadina. Una tercera encuestada se inclina por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, artífices de ‘Segundo premio’.

"Yo se lo dedicaría primero a mi familia. A mis padres, a mi pareja, a mi hermano y a todo el gremio de profesores, porque yo soy maestra de educación primaria, y en especial, a todos mis alumnos especiales de atención a la diversidad, que por ellos luchamos día a día", sostiene el premio una ciudadana. También por lazos familiares se orienta otra granadina: "El Goya se lo dedicaría a mi hija y a mi marido, porque son lo mejor que tengo en mi vida".

Pero hay a quien todo esto de la ceremonia le pilla de sorpresa. "Hombre, pues yo en un principio no conocía la existencia de la gala, y ahora que sí la conozco, pues estaría bien verla, ¿por qué no? La vería con amigos, familia, depende de los tiempos, como estamos estudiando", apunta un joven, ataviado con la elástica del Real Madrid. Otro, más metido en el mundo del cine, prefiere verla "solo". "De mi familia el más cinéfilo soy yo, y a mí todo lo que tenga que ver con el cine me devuelve loco, la verdad", argumenta.

En el canal Especial Premios Goya, los lectores podrán encontrar la principal información relacionada con los Premios Goya 2025 y con todas las actividades que se han realizado en Granada en los días previos a la gala, que se celebra este sábado 8 de febrero en el Palacio de Congresos, así como entrevistas a actores y actrices granadinos y a algunos nominados, entre los que se encuentran Cristalino, nominado a Mejor actor revelación por su interpretación en 'Segundo Premio', la película inspirada en la banda granadina Los Planetas que ha recibido 11 nominaciones, o la diseñadora de sonido Mayte Cabrera, que tiene una doble nominación a Mejor Sonido por las películas 'La infiltrada' y 'La estrella azul'.