Goya 2025 | "Una banda sonora debe tener un carácter único que solo represente a esa película"

A Pedro Osuna (Granada, 1997) se le pasan los días últimamente casi sin ver la luz del sol. "Me tengo que ir ahora porque termino de mezclar una banda sonora que me ha ocupado los últimos dos meses. Y justo antes de eso, estaba terminando dos series", explica al otro lado de la pantalla, en un pequeño hueco que ha encontrado entre partituras. Un no parar que, sin embargo, no le impide vivir con ilusión la llegada de los Premios Goya a su ciudad, aun desde Los Ángeles. "Me parece una maravilla", sostiene el compositor, convencido de que en su rama, la música, quien levante la estatuilla se lo merecerá. "Me parece un año con muchísima competición, sanísima, y además sé que todos son muy compañeros de todos y entre ellos. Me alegra mucho que estén nominados", afirma.

El ajetreo con el que vive el granadino no le hace ajeno de lo que supone para su tierra la llegada de los Goya. "Me gustaría estar ahí, me da mucha pena estar aquí y estar liado. Es una ciudad culturalmente líder, empezando con el Festival de Granada, que, según tengo entendido, es el festival de música clásica y de danza más importante de España, y que trae a los artistas más grandes del mundo. ¿Por qué no eso mismo con el cine?", se plantea Osuna, quien considera que el impulso de la cinematografía en la provincia puede retener el talento. "Yo vivo en Los Ángeles porque no pude desarrollar la misma carrera profesional allí que he podido empezar aquí. Si Granada tuviese esa misma presencia en el cine que tiene en otras disciplinas, los que nos dedicamos a este séptimo arte no tendríamos que irnos", reflexiona, no sin desear que los asistentes "lo pasen genial y disfruten mucho".

En este sentido, matiza que las producciones cinematográficas "tienen mucho que ver con ayudas e impuestos", aunque recuerda el ejemplo de ‘La Sociedad de la Nieve’ para resaltar el crecimiento de la provincia en la industria. "Es la película más importante de los Goya del año pasado, de Juan Antonio Bayona", apunta sobre la producción rodada en buena parte en Sierra Nevada. "Mucha gente no es consciente de que ya se está rodando mucho en Granada. Esta es probablemente la película de más presupuesto de España en los últimos no sé cuántos años. A veces, sobre todo los granadinos, no nos damos cuenta de cuánto está ya ocurriendo. Pero si se hace más, si es la ciudad correcta para más rodajes, que se hagan más", abunda.

-El Palacio de Congresos no es mal escenario para acoger la gala.

-¡Es un sitio estupendo! Mi última memoria allí fue ver a Les Luthiers, ¿conoces ese grupo? Creo que fue el último concierto que vi en el Palacio de Congresos. Y mi abuela vivía justo al lado. Entonces, que todas estas grandes figuras del cine vayan allí, me parece muy bonito.

La música en el cine

La carrera de Pedro Osuna le ha llevado, entre otros trabajos, a poner sonido a grandes filmes de Hollywood. Por ello conoce bien la relación que tiene la parcela visual con la sonora. "Está todo muy unido. Creo que eso es lo mejor del cine, que se une la dirección de arte con la actuación, como en el teatro, y con la música. Es un arte que se desarrolla en el espacio, en el tiempo y en auditivo", define. A su modo de ver, una buena banda sonora "debe tener un carácter único que solo represente a esa película en el mundo, que no pueda representar a otra película". "Para mí, eso es importante, que cuando la oigas, al momento sepas que es esa película. Eso en primer lugar, para darle como una identidad sonora a la película, de la cual no te olvides más tarde. Y por otrolado, en un plano quizá incluso más importante, tiene que ayudar a tu subconsciente a digerir la película y a entender la película momento por momento y entender de qué se trata la película de verdad, que en cada escena estés pensando en el tema", desarrolla.

"Si el tema de la película es la muerte, si es la vida, si es el amor, cual el motivo de la película y la historia que se cuenta, la música está ahí para ayudar a contar esa historia. Por eso pienso que tiene que ser muy importante que el músico entienda cómo contar historias, para poder ayudar al director o a la directora", profundiza. Y en este sentido, asegura, "todos los nominados son maravillosos". "Tengo muchas ganas de la gala porque conozco el trabajo de todos los compositores nominados. Uno de ellos es ‘granaíno’, por cierto, y soy muy fan de Alberto Iglesias. Es un gran referente, un compositor de la talla más alta que hay y me encanta su trabajo y lo conozco bien. Está Arturo Cardeluz, que además es muy amigo, y a Sergio de la Puente también le admiro un montón. Yo he trabajado con Arnau Bataller cuando trabajaba como orquestador y con Fernando Velázquez no, pero mi editor musical está grabando ahora mismo con él y todo el mundo habla muy bien de todos esos compositores", señala.

Enfrascado en otros trabajos, principalmente al otro lado del charco, reconoce que, si existiera la posibilidad de optar a recibir un Goya "sería más bonito si fuese en Granada". "Si alguna vez la Academia piensa que hago un trabajo que merece una nominación, que siempre es divertido y te da mucha motivación para hacer las cosas bien y seguir, si hay una gala en tu ciudad, donde naciste y creciste, hace más ilusión. Pero es un evento que, al fin y al cabo, es nacional y también internacional, entonces da un poco igual dónde sea. Lo importante es que estás concentrado en un lugar con tus compañeros", matiza.

-¿En qué anda ahora?

-Pues la verdad es que prefiero comentártelo cuando ya esté todo terminado -responde cuidadoso con la confidencialidad de los proyectos en los que se encuentra inmerso-.

"Ya estamos casi. Estoy terminando de mezclar la banda sonora hoy y estamos muy contentos. Cuando se graba muy bien una banda sonora, casi no hace falta mezclarla, porque ya todo suena como quería en el estudio. Estamos muy contentos porque ha sido así. Y la música es distinta a lo que he hecho hasta ahora, así que he tenido que aprender mucho", se enorgullece. El reto le ha llevado a adentrarse en un terreno nuevo para él. "Tanto el director como el productor, que es una persona del cine español a la que admiro muchísimo, me han enseñado un montón, he aprendido mucho. También porque es una película que da miedo. Yo nunca había hecho una película que diese miedo de verdad, por lo que he tenido que ejercitar músculos que no sabía ni que tenía", desliza.

Sobre lo que sí puede hablar es su último trabajo, la serie Cada minuto cuenta, sobre el terremoto que sacudió Ciudad de México en los años 80. "Salió la primera temporada y ahora estamos trabajando en la segunda, que ya está casi terminada. Ha sido un proyecto muy bonito por ser una historia que está basada en hechos reales, que cambió la historia de un pueblo, y además de un pueblo del que no soy parte. Siempre es una responsabilidad añadida y me hacía mucha ilusión", exterioriza. Además, pudo plasmar la madurez de uno de los cantantes del coro de niños de Los Ángeles, lo cual dotó de un componente emotivo al proyecto. "Normalmente, el mejor momento de la voz de los cantantes niños es dos semanas antes de que les cambie. Esa fue la última grabación que hizo y ahora ya tiene voz de hombre", detalla, antes de volver al lío. Le aguardan grandes producciones por concluir, así que no se demora. Aunque, eso sí, sin perder de vista la gala en Granada.

