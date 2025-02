Goya 2025 | El Palacio de Congresos se viste de gala e inicia los ensayos

El sol se pone y en el entorno del Palacio de Congresos intenta disimular que quedan poco más de 48 horas para la gran noche del cine español. Reina la calma, aunque encorsetada ya por la valla que delimita el perímetro de seguridad definido para la cita. Operarios se entremezclan con transeúntes que se sienten estrellas al subir la popular escalinata. Cotidianidad en medio del jaleo. "Siempre hay que estar nervioso, por muy bien que esté el trabajo y tranquilo que, por fuera, se pueda contemplar. La tensión hay que tenerla siempre", ríe Paco Barranco, director del recinto. El espacio ya se viste de gala para acoger la ceremonia de entrega de los Premios Goya el próximo sábado. Ultima las instalaciones y los detalles de la puesta en escena, para desde este mismo jueves iniciar los ensayos del evento.

La manzana ya se encuentra cercada, cubierta además por una lona oscura que dotará de intimidad la llegada de los protagonistas, aunque todavía se puede acceder a la explanada del Palacio e, incluso, recorrer las escaleras que este sábado estarán cubiertas por 167 metros de alfombra roja. "Están las ambulancias preparadas, porque hasta yo me he tropezado antes", bromea uno de los vigilantes de seguridad sobre la posibilidad de que alguna celebridad caiga rodando. Abajo se aprietan los tornillos de unas casetas que servirán de recibidor para los asistentes y por la parte trasera, junto al Parque de Bomberos, los camiones de RTVE ya descargan metros y metros de cables. Mientras, en el interior, un operario los va ajustando, en lo que otros trabajadores circulan con prisa.

"Efectivamente es un no parar, pero de acuerdo a ese cronograma que en su momento se hizo. La verdad es que los Goya llevan ya en el Palacio casi un año", precisa Paco Barranco, quien señala que "como dirían los músicos, queda afinar". "Ya está todo instalado prácticamente. Este jueves se vendrá un proceso ya de ensayos. Básicamente, todo lo que había que instalar está instalado. Queda regular y coordinar un poco todas esas puestas en escena. No solamente lo que todo el mundo entiende como idea principal, que es en la Sala Lorca, sino las demás salas, circulaciones, señalética, etc. Todo lo que tiene que ver con los elementos que conforman esa gran jornada", detalla. También está listo todo lo que atañe a la protección del evento, que comprende más que esa verja que rodea el recinto. "El dispositivo es importante, ya no solo de accesos, sino de seguridad interna y todos los elementos que eso conlleva", apunta.

Comienzo de los simulacros

En lo que finaliza la puesta a punto, en el interior comienzan los simulacros. "Primero, empezarán los más técnicos, de luz, sonido… Posteriormente, se irán incorporando todos aquellos que conforman esa escaleta de la gala", matiza Barranco. Está previsto que se prolonguen durante la jornada del jueves y la del viernes, para que nada se escape en directo el sábado. En los letreros luminosos que luce el Palacio de Congresos, la cuenta atrás ya se agota, por lo que el director de la instalación ya lo contempla con satisfacción. "La parte teórica ha sido, quizás, la más larga. La parte práctica, que es el desarrollo de todo eso que hemos ido, de alguna forma, planificando con la Academia, en este momento, se está materializando. La normalidad y la tranquilidad es la tónica que reina dentro del Palacio. Es verdad que el bullicio y el trabajo son intensos, pero está dentro de esa planificación que previamente se ha hecho", argumenta.

Desde las 7:00 horas y desmontaje en cuatro días

Lo del sábado, sostiene, será "un maratón". "Estaremos desde primera hora de la mañana hasta la finalización de los distintos actos y eventos que suceden dentro del concepto de la gala que la Academia organiza", abunda, porque la cosa va más allá de la propia ceremonia. En concreto, la jornada de trabajo comenzará a las 7:00 horas y se prolongará, como mínimo, hasta la finalización de la entrega de los Premios Goya, aunque en ese mismo momento comenzará el proceso de vuelta a la normalidad en el Palacio de Congresos.

"Ya casi estamos más en eso que en la organización. Estamos en el tiempo de descuento y el desmontaje. En la misma noche empezamos. Finalizando la gala, estamos apagando luces de sala y desmontando toda la madrugada", asegura Paco Barranco. Una fase que, señala, durará varios días. "Prevemos que el desmontaje de todos los elementos durará hasta el miércoles. Serán intensas jornadas durante estos días 9, 10, 11 y 12", afirma. Pero eso será después. Primero, al Palacio le toca vestir sus mejores galas.

Toda la información sobre los Goya 2025, en GranadaDigital

En el canal Especial Premios Goya de GranadaDigital, los lectores podrán encontrar la principal información relacionada con los Premios Goya 2025 y con todas las actividades que se realicen en Granada en los días previos a la gala, que se celebra el 8 de febrero en el Palacio de Congresos, así como entrevistas a actores y actrices granadinos y a algunos nominados a los Premios Goya, entre los que se encuentran Cristalino, nominado a Mejor actor revelación por su interpretación en 'Segundo Premio', la película inspirada en la banda granadina Los Planetas que ha recibido 11 nominaciones, o la diseñadora de sonido Mayte Cabrera, que tiene una doble nominación a Mejor Sonido por las películas 'La infiltrada' y 'La estrella azul'.

