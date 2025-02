Goya 2025 | Luces, cámara y Granada en la acción

Lo que ha vivido Granada en la noche de este sábado 8 de febrero ha sido eufórico, grandioso y abrumador. Las caras de emoción de los granadinos han sido las protagonistas en una jornada que quedará grabada a fuego en la historia del cine español. Desde primera hora de día, la expectación se palpaba en el ambiente. Algunos entusiastas se aproximaban hasta los aledaños del Palacio de Congresos de Granada en busca del mejor sitio para ver a los famosos deslumbrar por esa icónica alfombra roja puesta sobre la escalinata del recinto.

Las suaves temperaturas han creado la atmósfera perfecta para disfrutar de la llegada del talento español por las calles de la ciudad. En las primeras horas de la tarde, la emoción iba creciendo. Se acercaba el momento de ver pasar a las grandes estrellas por suelo granadino. Entre ovaciones, caras de asombro y algún que otro lamento por el vallado de seguridad, los granadinos no han querido perderse la oportunidad de estar cara a cara con sus artistas y cineastas favoritos. Los han recibido con los brazos abiertos. Tampoco han faltado los vítores, los aplausos, o las lágrimas de emoción. El Hotel San Antón, situado a orillas del río Genil, ha protagonizado los momentos más intensos de la tarde. Allí se alojaban protagonistas como Santiago Segura o Macarena Gómez, e influencers como Laura Escanes. "Yo he visto esta mañana una foto de Mario Casas desde este hotel, creemos que está aquí", dice una joven. Durante toda la tarde, la entrada del hotel ha permanecido vigilada ante la mirada expectante de los fanáticos del cine, ansiosos por capturar una foto de su artista caminando hacia los Goya 2025. La icónica actriz de Camera Café, Marta Belenguer, ha bajado la ventanilla para decir ante el micrófono naranja de GranadaDigital que Granada es una ciudad "maravillosa".

Crispación entre los granadinos por el protocolo de seguridad

El vallado perimetral que rodeaba las áreas más visibles de Palacio de Congresos de Granada ha sido objeto de críticas por parte de algunos granadinos, que aseguran sentirse "discriminados" y "fuera de lugar" en uno de los momentos más bonitos que ha tenido la ciudad este 2025. "A los granadinos nos ningunean", lamenta una mujer. "Estuve en las galas de Málaga y Sevilla, y en ambas podíamos acercarnos mucho más. Es una vergüenza que aquí no nos dejen ver nada". Un amplio protocolo de seguridad que ha cercado las zonas más sensibles con más de 450 efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Granada.

A pesar de la imponente presencia policial, la multitud no ha dejado de avanzar en busca de una foto con el afamado actor estadounidense Richard Gere. "Quiero ver a Richard Gere, sé que ha estado aquí varios días, pero no he tenido la oportunidad de verlo. Me parece una persona extraordinaria, con unos valores que muchos desearían", comenta una granadina. Otros se han conformado con recorrer las zonas visibles, con la esperanza de encontrar el rostro de su intérprete favorito a través de unos prismáticos. El puente del río Genil se encontraba a rebosar de gente, al igual que la zona de atrás del Palacio de Congresos. Muchos han optado por subirse encima de los bancos y furgonetas que se encontraban aparcadas en las inmediaciones del recinto. Desde ese punto, atisbaban, a lo lejos, a las celebridades que han subido los 41 peldaños de la escalinata de Congresos.

Esta noche, Granada ha sido un espectáculo de emociones, un escenario por el que ha desfilado el talento cinematográfico de un país que sigue apostando por la cultura, por y para su gente.

