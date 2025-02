Goya 2025 | Karla Sofía Gascón no asistirá a los Premios en Granada

La actriz protagonista de la película nominada a Mejor película europea 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gascón, no estará en el Palacio de Congresos y Exposiciones el próximo sábado 8 de febrero. Han sido fuentes de la producción de la películas que han indicado a EFE que esta decisión "se ha tomado después de una serie de conversaciones entre los productores y la actriz madrileña, en la que se acordó que no vaya a Granada". La Academia de Cine ha explicado al mismo medio que es la producción quien decide la asistencia de su personal en la ceremonia y que ellos han recibido una carta de confirmación en la que el nombre de la actriz no aparece. En el caso de que 'Emilia Pérez' se llevara la estatuilla a la que aspira, serían los distribuidores de la cinta en España quienes subirán al escenario.

La reciente controversia en la que se encuentra Gascón ha creado cierta expectación sobre su presencia en esta edición de los Goya. La polémica surge al desvelarse publicaciones racistas y homófobas que la actriz difundió hace años en sus redes sociales. Gascón compartió en su Instagram un comunicado en el que expresó sus sentimientos al respecto. En esta comunicación, agradece en primer lugar a sus compañeros de la película y asume que ha pasado por "una montaña rusa de emociones" estos últimos días. Explica ser transparente y se defiende explicando que se ha sentido perdida en su transición y que buscaba la "aprobación en los ojos de los demás". Sin embargo, la actriz explica que ya sabe quién es y que quiere salir adelante con su nueva vida. Concluye la comunicación diciendo que le quieren aplicar "el cancel culture" y lanza una pregunta a los expertos de Hollywood y a los periodistas sobre cómo avanzará.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Karla Sofía Gascón (@karsiagascon)

Publicación de Karla Sofía Gascón en Instagram

Al no ser nominada directamente, la asistencia de la actriz no estaba totalmente esperada. Aunque la polémica ha salpicado también en otros ámbitos. Por ejemplo, la actriz debería de presentar próximamente una versión corregida de su novela biográfica que publicó en 2018 en México pero ha sido cancelada. La editorial Dos Bigotes ha compartido a través de la red social X (antiguo Twitter) este jueves 6 de febrero la confirmación de esta decisión. En la comunicación, la editorial reafirma su compromiso "con la igualdad, la inclusión y la diversidad" y que por ello, deben de "ser consecuentes" con su forma de pensar y actuar de la manera más coherente. Concluyen el Tweet diciendo que han tenido una conversación privada con la actriz y que a pesar de no compartir las afirmaciones que la actriz publicó en esos tweets, confían en algo que le dijeron a ella: "que el paso del tiempo, el aprendizaje vital y las experiencias nos pueden hacer mejores".

Aunque esto no es todo, según relata la prensa también podría estar ausente en los Óscar ya que Netflix, que es quien detiene los derechos de autor de la película, ha decidido ponerla en segundo plano, retirándola de la promoción de la película de cara a estos Premios e incluso se plantea que no vaya a ningún evento relacionado ni entrega de premio. A esto se le suma las duras declaraciones que ha recibido de parte del director de la película 'Emilia Pérez', Jacques Audiard en una entrevista en Deadline.

